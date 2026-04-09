Moment critic pentru regimul de la Budapesta: strategia bazată pe teme de război a lui Viktor Orbán pare să fie neutralizată de campania lui Péter Magyar. Potrivit expertului în relații internaționale Miroslav Tașcu-Stavre, deși actualul premier recurge la manipularea emoțiilor și posibile tactici de tip „false flag”, sondajele reflectă succesul mesajelor pro-europene ale lui Magyar, propulsându-l pe acesta într-o poziție de lider în preferințele electoratului pentru alegerile de duminică 12 aprilie.

Alegerile parlamentare de duminică din Ungaria ar putea pune capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán. Strategia de a izola oponenți precum Volodimir Zelensky sau UE s-a dovedit nefastă pentru liderul de la Budapesta.

Specialistul în politică externă Miroslav Tașcu Stavre a explicat pentru adevărul.ro mecanismele prin care tema războiului a fost instrumentalizată electoral prin videoclipuri și imagini care au frizat logica. Deși se pune deocamdată problema ca țările membre NATO să participe activ la apărarea Ucrainei dar campania lui Viktor Orban tocmai pe astfel de imagini și emoții s-a bazat.

Războiul, frica și construcția unui narativ politic

Din dorința de a face transparent mesajul suveranist actualul premier al Ungariei a ilustrat în mesaje, clipuri promo și afișe o alternativă la realitate în care poporul maghiar este atacat și împins într-un război cu efecte devastatoare.

„A fost într-adevăr una din temele principale, tema războiului. Și cumva Viktor Orban s-a prezentat drept singurul lider capabil să țină Ungaria în afara conflictului din Ucraina. Și el a acuzat în permanență așa numiții birocrați de la război că sunt pro-război.

Nu era portretizat doar președintele Zelenski, în foarte multe afișe electorale era alături de Ursula von der Leyen. Și cumva cele două teme, cea a războiului în care ar fi atrasă Ungaria dacă ar merge pe mâna Bruxellului, era cumva dublată de viziunea mai degrabă suveranistă și critica pe care a adus-o la adresa Uniunii Europene. În special apărând Orban și partidul lui, valorile creștine tradiționale în fața ideologiei de gen a globaliștilor, și bineînțeles migrației care a fost impusă de forțe externe.”

Strategia de campanie a lui Viktor Orban vine ca o continuare a politicii pe care a dus-o de îndepărtare de la valorile europene. Ungaria a blocat în ultimii ani decizii strategice ale UE, de la sancțiuni împotriva Rusiei la buget și ajutor pentru Ucraina, iar o schimbare de guvern ar putea elimina acest veto, accelerând deciziile privind sprijinul pentru Kiev, extinderea Uniunii și reformele fiscale.

„Viktor Orban știe foarte bine să speculeze chestiune care țin mai degrabă de afecte și de sentimente. Și toată campania a construit pe modelul ăsta. Oricine are frică pentru război și pentru ce înseamnă distrugerea. Și atunci a încercat să spună, uitați, o să ne atragă la război, să ne ducă la război.”

Atacul la infrastructura de energie a Ungariei catalogată drept „false flag”

Orban luptă pe ultima sută de metri cu toate mijloacele instituționale pe care le controlează. După ce au fost găsiți explozibili în apropierea unei conducte care transportă gaz rusesc către Ungaria acesta a convocat o ședință de urgență a Consiliului Național de Apărare, dar ideea că ar putea declara stare de urgență sau ar putea influența votanții nu este confirmată de majoritatea sondajelor independente.

„Cred că a fost o chestiune foarte bine pusă la punct. Probabil că dacă ar fi prins mai bine, Viktor Orban ar fi avut chiar posibilitatea să declanșeze o criză și să instituie stare de urgență și să amâne alegerile. Pentru că așa cum arată sondajele, Partidul lui Péter Magyar situează între 51 și 56% în timp ce Viktor Orban e mult în spate, 31-35%, spun toate sondajele independente. E foarte adevărat că a venit o lovitură, nu s-a așteptat, deși în primă fază președintele Vučić, care are o relație de prietenie președintele Serbiei cu Viktor Orban, a declarat că analizează și e atent la ce se întâmplă. A venit în acel zi mesajul șefului Serviciilor Secrete, care a spus răspicat că nu e vorba de Ucraina, nu sunt niciun fel de dovezi ca să-i indice într-un fel implicarea Ucrainei și a explicat foarte bine lucrurile astea.”, spune analistul.

Toate aceste strategii s-au întors împotriva liderului Ungariei, mai precizează Miroslav Stavre.

„Genul ăsta de narative au fost foarte bine contracarate, de TISZA și de Péter Magyar, care au folosit intens rețele sociale, având în vedere că în majoritatea ei presa din Ungaria e controlată de guvern. Deci cumva aș spune că s-a întors această armă împotriva domniei sale. Asta cred că contează foarte mult pentru maghiari, care trec printr-o criză prelungită.”

Ungaria în UE din nou în prim plan

Primul lucru pe care spune că îl va face Péter Magyar dacă va deveni premier, este să reînnoiască relația cu Uniunea Europeană.

„Uniunea Europeană a blocat fondurile Ungariei, pe chestiuni care țin de statul de drept. Mai mult, dacă vor obține o majoritate de 2-3, vor putea să schimbe din nou Constituția, Constituție care a fost unul din motivele pentru care Uniunea Europeană a suspendat fondurile pentru Ungaria, având în vedere că nu mai îndeplinește statul de drept, independența justiției, la vreme cât ea se află sub control politic.”

O schimbare în timp, votul de duminică doar un prim pas

Cariera lui Viktor Orban implică un control exercitat constant timp de decenii. Schimbarea puterii de la Budapesta este un proces în etape care va presupune înlocuiri la toate nivelurile, de la șefi de servicii secrete la independența justiției și conducerea parchetelor, dar opoziția are ca discurs tocmai acest demers.

„Ar fi un semnal puternic dacă structura parlamentului va fi alta și dacă ceea ce a spus și a promis în campanie Péter Magyar, o să citez câteva așa din memorie, anticorupție și stat de drept era printre lucrurile pe care Péter Magyar a spus că le va demantela, acest stat capturat, practic, care a fost croit în timpul administrației Orban. Reconcilierea cu Uniunea Europeană atât de necesară. În termeni economici mi s-a părut foarte interesant pentru că nu doar că s-a poziționat ca la o alternativă la Orban, dar și la vechea opoziție, încercând să capitalizeze și pe nemulțumiți. Pe de-o parte vorbește de o a treia cale.

Deci sunt și alegători FIDESZ, sunt și alegători mai degrabă de stânga. Și da, nu va fi ușor, dar ar fi totuși un pas decisiv important pentru ca Ungaria să revină în rândul statelor europene, să fie unul cel care blochează deciziile Uniunii și să aibă acces la fonduri europene și la prosperitatea cu care maghiarii au fost învățați, cel puțin înainte de ultimul mandat care se încheie acum”, mai spune analistul.

În cazul în care cifrele din sondaje se confirmă, Ungaria ar putea trece de la unul dintre cele mai ferme guverne anti-Bruxelles la o majoritate pro-europeană care să redevină o voce la nivelul UE.