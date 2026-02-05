search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
Albania ridică interdicția TikTok, după 11 luni. De ce s-a răzgândit guvernul

Publicat:

După 11 luni de restricții, guvernul Albaniei a decis să abroge interdicția temporară impusă platformei TikTok.

Albania s-a răzgândit în privinţa TikTok. FOTO: Pixabay
Albania s-a răzgândit în privinţa TikTok. FOTO: Pixabay

În timp ce în mai multe țări europene, inclusiv în România, autoritățile discută tot mai intens despre restricționarea accesului copiilor la TikTok, pe fondul creșterii consumului de conținut nociv și a riscurilor pentru sănătatea mentală a tinerilor, Albania a adoptat o măsură opusă, ridicând interdicția temporară asupra platformei, după aproape un an de blocaj.

Guvernul Albaniei a anunțat joi, 5 februarie, ridicarea interdicției temporare asupra platformei TikTok, măsură care fusese impusă în martie 2025 și care a blocat accesul la aplicație timp de aproape un an, potrivit Agerpres.

Astfel, decizia oficială, care urmează să fie publicată în Jurnalul Oficial, stipulează că „măsurile temporare vizând întreruperea accesului la platforma TikTok pe teritoriul Republicii Albania sunt abrogate”.

Interdicția inițială a fost adoptată ca răspuns la moartea unui adolescent, înjunghiat de un coleg după un conflict declanșat pe rețelele sociale. Autoritățile au justificat atunci măsura prin necesitatea „evitării efectelor nefaste ale platformei online asupra tinerilor”.

Decizia de bloca TikTok a fost contestată încă de la adoptarea saşi chiar săptămâna aceasta Curtea Constituțională din Albania urma să examineze o plângere depusă de o asociație a jurnaliștilor albanezi, un site de investigații și o organizație neguvernamentală, care au susținut că interdicția încălca legea fundamentală privind libertatea presei.

De asemenea, anul trecut, opoziția politică a criticat dur această decizie a premierului Edi Rama, luată înaintea campaniei electorale pentru alegerile legislative din mai 2025, câștigate de partidul său, acuzându-l de populism.

În ciuda blocării platformei, TikTok putea fi accesat de utilizatori prin VPN, ceea ce arată dificultatea de a impune restricții absolute pe internet.

Situația din Albania se înscrie într-un context mai larg, în care mai multe țări au luat măsuri similare împotriva impactului platformelor sociale asupra copiilor și adolescenților. În decembrie 2025, de exemplu, Australia a interzis accesul la TikTok și alte rețele sociale pentru tinerii sub 16 ani.

