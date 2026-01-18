Gesturi extreme pentru like-uri. MAI avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok

Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok, care îi determină pe unii utilizatori, inclusiv minori, să comită gesturi riscante, pentru vizualizări.

”Atenţie la provocările periculoase din mediul online! Tot mai multe trenduri apărute pe internet, în special pe platforma TikTok, îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante pentru vizualizări. Au fost raportate cazuri de aruncare a obiectelor pe geam sau distrugeri de autoturisme, fapte care pun în pericol viaţa oamenilor”, transmite MAI.

Instituţia atrage atenţia asupra unui trend periculos aparut în mediul online, care constă în urcarea pe autoturismele parcate pe domeniul public şi distrugerea acestora, inclusiv spargerea parbrizelor.

”Participarea la astfel de „provocări” poate duce la amenzi, dosare penale sau chiar închisoare, în funcţie de gravitatea faptelor. Siguranţa contează mai mult decât like-urile!”, conchide MAI.

în urmă cu o săptămână, poliţiştii din judeţul Mehedinţi au identificat un tânăr de 16 ani care a vandalizat două maşini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin după o provocare pe TikTok.

În imaginile distribuite pe rețelele sociale se poate vedea cum tânărul se urcă pe capota a două autoturisme și le lovește cu picioarele, fiind provocat de un alt băiat. „Sparge, vere! Dă-i bine!”, îl încurajează un alt tânăr. „Acum, mă urc pe ea și o sparg”.

Cazul a stârnit numeroase reacții în mediul online, mulți fiind de părere că provocarea ar trebui aspru sancționată, după ce a apărut informația că proprietarii mașinilor și-ar fi retras plângerile, pentru că părinții au spus că vor suporta cheltuielile de reparații.

„Provocările” sunt trenduri virale pe platforme precum TikTok, Instagram sau YouTube, în care utilizatorilor li se propune să realizeze anumite acțiuni pentru vizualizări, like‑uri și popularitate. Ele pot fi inofensive (cum ar fi dansurile pe melodii virale sau lip sync-ul pe sunete populare) sau periculoase (gesturi care îi pun în pericol fizic sau acte ilegale).