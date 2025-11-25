search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
Aeroportul-fantomă din Europa care nu a avut niciun pasager. Investiție de 1,1 miliarde de euro, cu un terminal care ar putea primi 10 milioane oameni anual

Publicat:

Construit cu ambiții uriașe și cu peste un miliard de euro, un aeroport din Spania a ajuns în doar câțiva ani unul dintre cele mai răsunătoare eșecuri de infrastructură ale Europei: fără pasageri, fără zboruri și fără viitor.

Aeroportul Ciudad Real a fost inaugurat în 2009 FOTO: Getty images
Aeroportul Ciudad Real a fost inaugurat în 2009 FOTO: Getty images

Construit la un preț de peste 1,1 miliarde de euro, Ciudad Real a fost inaugurat în 2009 și promitea să devină un important nod aviatic care să reducă aglomerația de pe alte aeroporturi ale Spaniei și să atragă numeroase companii aeriene low-cost din întreaga Europă.

În loc să reușească, a rezistat cu greu trei ani înainte de a se închide complet, căpătând supranumele de „aeroportul-fantomă” al Spaniei. Proiectul a fost conceput în perioada de boom imobiliar din anii 2000, iar ambițiile sale erau uriașe.

Dispunând de una dintre cele mai lungi piste din Europa, de 4,1 km, și de un terminal proiectat să primească până la zece milioane de pasageri anual, investitorii s-au grăbit către ceea ce credeau a fi o afacere sigură, relatează express.

Proiectul a fost prezentat ca o alternativă la Madrid, deși s-a promovat și o legătură directă cu linia de tren de mare viteză Madrid–Sevilla. Cu toate acestea, încă de la început a devenit clar că lucrurile nu vor merge conform planului.

Retragerea companiilor aeriene

Amplasat la 200 de kilometri de Madrid, aeroportul nu a reușit să convingă pasagerii să parcurgă distanța, nici măcar în schimbul unor bilete mai ieftine. Iar promisa conexiune directă cu linia de mare viteză Madrid–Sevilla, care ar fi redus drumul la mai puțin de o oră, nu a fost niciodată construită.

În plus, ani de întârzieri din cauza litigiilor de mediu au împins costurile și mai sus, subminând interesul companiilor aeriene. Air Berlin, Air Nostrum și chiar Ryanair, inițial partenere ale proiectului, și-au retras rând pe rând rutele din cauza cererii extrem de scăzute. Ultima companie rămasă, Vueling, a renunțat și ea în 2011, lăsând aeroportul fără niciun zbor regulat la doar trei ani de la deschidere.

În 2012, compania care administra aeroportul era deja sufocată de datorii ce depășeau 300 de milioane de euro și a declarat falimentul. În aprilie același an, ultimele operațiuni au fost sistate, iar Ciudad Real a rămas complet închis. 

Totuși, lucrurile aveau să se înrăutățească. În ciuda investiției de peste un miliard de euro, locația a fost scoasă la licitație cu un preț minim de 100 de milioane de euro, doar o fracțiune din costul inițial. Chiar și cu această reducere uriașă, nimeni nu a dorit să cumpere aeroportul pentru o sumă apropiată.

Potrivit publicației citate, după ani de blocaje juridice, vânzări eșuate și negocieri prelungite, Ciudad Real a fost achiziționat în 2018 pentru aproximativ 56 de milioane de euro.

Un an mai târziu, aeroportul a fost redeschis, însă nu pentru pasageri: noul său rol este acela de centru de depozitare, mentenanță și dezmembrare a aeronavelor.

În timpul pandemiei de COVID-19, a fost folosit temporar pentru a găzdui zeci de avioane consemnate la sol, dar nu și-a recăpătat niciodată rolul pentru care fusese construit.

