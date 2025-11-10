Centrul pentru refugiați ucraineni de la fostul aeroport Tegel din Berlin se închide. Peste 1.500 de persoane urmează să fie relocate

Centrul de primire pentru refugiați din Ucraina, amenajat în fostul aeroport Tegel din Berlin, își va închide porțile în următoarele luni. Guvernul de la Berlin a decis să desființeze complexul și să transforme terenul într-un nou cartier urban, după ce condițiile de cazare din Tegel au fost intens criticate în ultimii ani.

Fostul aeroport Tegel a devenit, imediat după izbucnirea războiului din Ucraina, principalul punct de primire pentru mii de oameni care fugeau din calea războiului. Acolo erau înregistrați, primeau documente temporare de ședere și erau cazați în corturi sau containere modulare. Deși centrul fusese conceput pentru șederi de scurtă durată, numeroși refugiați au fost nevoiți să trăiască acolo mai mult de un an, anunță publicația germană Focus.de.

Autoritățile din Berlin au început deja procesul de relocare a persoanelor găzduite la Tegel. În prezent, aproximativ 1.500 de refugiați locuiesc încă în incinta fostului aeroport, față de 5.000 în urmă cu un an, potrivit Departamentului Senatului pentru Muncă, Afaceri Sociale, Egalitate și Integrare.

Municipalitatea intenționează să adopte un model de cazare descentralizată, întrucât numărul noilor sosiți din Ucraina a scăzut semnificativ. O parte dintre refugiați, în special cei care dețin animale de companie, vor fi mutați în locuințe temporare amplasate pe terenul fostului aeroport Tempelhof, în sudul Berlinului.

În hangarele de la Tempelhof, condițiile sunt considerate mai bune, deși nu ideale. Refugiații sunt cazați în containere maritime, câte patru-șase persoane într-o cameră, față de opt la Tegel.

„Locuim în containere maritime amplasate într-un hangar unde se reparau avioane. Mâncarea este mai bună aici”, a povestit pentru Deutsche Welle Volodimir Savenko, un refugiat din Poltava. Totuși, el a menționat că la Tempelhof trebuie să traverseze strada pentru a ajunge la dușuri și toalete, în timp ce la Tegel acestea se aflau în corturi, mai aproape de locul de cazare.

Potrivit autorităților, până la sfârșitul anului 2025, fostul aeroport Tegel va fi complet eliberat, iar lucrările pentru noul cartier urban vor începe curând. În locul actualului centru de primire vor fi construite locuințe, spații verzi și infrastructură destinată comunității locale.