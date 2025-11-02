Două avioane s-au ciocnit pe pista unui aeroport din SUA. Ce a provocat accidentul

Două avioane comerciale s-au ciocnit vineri seară pe pista aeroportului LaGuardia din New York. Aeroportul fusese afectat pe tot parcursul zilei de o lipsă de controlori de trafic aerian din cauza închiderii guvernului federal american, potrivit EFE.

În timp ce rula spre poarta de sosiri, un avion al companiei americane United Airlines (cursa 580), care aterizase din Chicago, a lovit coada unui alt avion al United Airlines (cursa 434), care staţiona pe pistă în aşteptarea decolării spre Houston, statul Texas, notează agenția internațională, citată de Agerpres

Accidentul a fost urmat de debarcarea tuturor pasagerilor şi, în cele din urmă, la anularea zborului spre Texas, şi a avut loc spre sfârşitul unei zile haotice pe aeroporturile din New York, din cauza vântului şi a lipsei deja menţionate de controlori de trafic aerian.

Aeroportul LaGuardia, concentrat pe traficul intern, precum și John F. Kennedy, unul dintre cele două aeroporturi internaționale din New York, au fost nevoite să suspende temporar decolările de aeronave vineri din cauza lipsei de controlori de trafic aerian.

Îngrijorări cu privire la controlorii de trafic

În SUA, există o îngrijorare tot mai mare că aceşti controlori de trafic aerian, care se numără printre cei 730.000 de angajaţi federali care îndeplinesc atribuţii esenţiale, dar care nu îşi vor primi salariile până când nu se rezolvă problema blocajului guvernului (aşa-numitul shutdown), ar putea începe să lipsească de la posturile lor într-un număr mai mare din cauza volumului excesiv de muncă cu care se confruntă.

În timpul perioadei de închidere a guvernului din 2018-2019, cea mai lungă din istoria SUA, tocmai absenţele controlorilor - care au dus la paralizia unei părţi din traficul aerian al ţării - i-au forţat pe republicani şi democraţi să ajungă la un acord în Congres pentru a pune capăt shutdownului.

Amintim că, în februarie, Administrația Federală a Aviației a deschis o anchetă după ce două avioane s-au ciocnit pe o pistă a aeroportului internațional Seattle-Tacoma.

Nesincronizarea între coordonatorul de la sol și pilot a fost și una din cauzele pentru care două avioane s-au ciocnit la Suceava, în urmă cu doi ani.