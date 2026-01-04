Familia antrenorului de la Cagliari, ținta unui atac premeditat în Napoli. Fratele tehnicianului a fost împușcat în picioare, în plină stradă: „O sperietură uriașă”

La câteva ore după ce Cagliari, echipa pe care o antrenează, a pierdut primul meci din Serie A în 2026, 0-1 cu AC Milan, Fabio Pisacane a trecut printr-un șoc personal.

Fratele și tatăl său au fost victimele unui atac violent în Napoli, iar Gianluca Pisacane, în vârstă de 27 de ani, a fost rănit de două focuri de armă.

Incidentul a avut loc vineri noaptea, în apropiere de Vico Tre Re a Toledo, în Cartierul Spaniol. Gianluca se afla împreună cu tatăl său, Andrea, când cel puțin trei atacatori au acționat asupra lor. Martorii spun că agresorii nu și-au acoperit fețele în timpul ambuscadei. Tânărul a fost împușcat în picioare cu două focuri de armă.

„Poliția a fost chemată în jurul orei 4:00 dimineața și mai mulți ofițeri și o ambulanță au sosit de la sediul poliției din apropiere. Gianluca a fost dus la camera de gardă a Spitalului Pellegrini, unde și-a petrecut noaptea și a primit îngrijiri medicale, fiind în afara oricărui pericol.

Forțele de ordine analizează imaginile video de pe camerele de supraveghere video de la magazinele apropiate, în încercarea de a reconstitui incidentul și de a identifica autorii!”, scrie La Gazzetta dello Sport.

„Viața fratelui meu nu este în pericol. Tatăl meu nu a fost atacat!”

Inițial, mass-media italiană a anunțat că tatăl lui Fabio, Andrea Pisacane (67 de ani), ar fi fost agresat fizic cu pumnii și picioarele. Ulterior, Fabio a infirmat aceste informații printr-o postare pe contul său de Instagram.

„După cum au anunțat mai multe surse, fratele meu Gianluca a fost implicat într-un atac aseară, suferind răni prin împușcare. Se întorcea acasă, după ce tocmai închisese restaurantul familiei din Cartierul Spaniol după o altă zi de muncă.

Am vrut să-i liniștesc pe toți cu privire la starea lui: viața lui nu este în pericol, a suferit răni la picior și se simte bine, având în vedere experiența prin care a trecut. Este o sperietură uriașă, evident, pentru el, pentru întreaga noastră familie. Nu au vrut să-mi spună ca să nu mă îngrijoreze și am aflat abia în această după-amiază.

Contrar celor scrise, tatăl meu n-a fost atacat. În ultimele ore am primit multe mesaje și apeluri telefonice. Le mulțumesc sincer tuturor pentru solidaritate și afecțiune!”, a transmis Fabio Pisacane, pe rețelele de socializare.