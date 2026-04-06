Acuzații de „operațiune sub steag fals” în Ungaria, după ce Serbia anunță descoperirea unor explozibili lângă o conductă de gaze

Un nou episod tensionat pe scena politică din Europa Centrală zguduie Ungaria chiar înaintea alegerilor parlamentare: autoritățile de la Belgrad au anunțat descoperirea unor „explozibili de o putere devastatoare” în apropierea unei conducte care transportă gaze naturale rusești către Ungaria și mai departe. Incidentul a alimentat rapid suspiciuni și acuzații grave venite din partea opoziției de la Budapesta.

Premierul ungar Viktor Orbán a declarat duminică faptul că a fost informat de președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, despre descoperirea făcută în apropierea unei ramificații a conductei TurkStream – infrastructură vitală care aduce gaz rusesc în Europa Centrală și de Est prin Balcani.

„O anchetă este în curs”, a transmis Orbán, precizând că a convocat de urgență Consiliul de Apărare al Ungariei.

Momentul nu este deloc întâmplător: incidentul vine cu doar o săptămână înainte de alegeri decisive, în care liderul de la Budapesta, aflat la putere de 16 ani, este contestat serios de Péter Magyar, fost membru de rang înalt al partidului de guvernământ Fidesz. Un sondaj recent indică faptul că 65% dintre alegătorii sub 30 de ani ar vota împotriva lui Orbán – un semnal de alarmă fără precedent pentru actuala putere.

Campania electorală a devenit astfel o confruntare între două viziuni opuse: pe de o parte, Orbán și Fidesz insistă că războiul din Ucraina reprezintă o amenințare majoră pentru securitatea Ungariei, iar actualul premier este singurul capabil să gestioneze criza; de cealaltă parte, Péter Magyar și partidul său, Tisza, cer electoratului să se concentreze pe stagnarea economică, degradarea serviciilor publice și corupția sistemică.

În acest context exploziv, președintele sârb Aleksandar Vučić a anunțat că armata și poliția au descoperit, în apropierea localității Kanjiža, două rucsacuri conținând „pachete mari de explozibili cu detonatori”, la doar câteva sute de metri de conducta de gaz. Potrivit acestuia, dispozitivele ar fi putut provoca pagube semnificative infrastructurii energetice și ar fi pus în pericol numeroase vieți.

Vučić a evitat să ofere detalii privind proveniența explozibililor, invocând existența unor „urme” sensibile care nu pot fi făcute publice, dar a subliniat eficiența serviciilor de informații sârbe.

Dezvăluirea a inflamat imediat scena politică de la Budapesta. Péter Magyar a susținut că fusese avertizat anterior, din mai multe surse, că în perioada Paștelui ar putea avea loc un incident în Serbia, posibil legat de o conductă de gaz, „cu implicare sârbă și rusă”. „Și iată că s-a întâmplat”, a punctat acesta.

Mai mult, liderul opoziției a lansat acuzații extrem de dure, sugerând că guvernul Orbán ar putea recurge la o „operațiune sub steag fals” pentru a induce panică în rândul populației și a influența rezultatul alegerilor. „Există toate motivele să ne temem că premierul aflat la final de mandat încearcă, urmând sfaturile unor agenți ruși, să-și sperie propriul popor”, a declarat Magyar, insistând că scrutinul nu poate fi împiedicat.

Suspiciunile sunt împărtășite și de analiști internaționali. Mujtaba Rahman, expert în risc politic, a descris incidentul drept o „amenințare convenabilă”, menită să amplifice temerile privind un posibil conflict militar în care Ungaria ar putea fi atrasă – cu Ucraina indicată, cel mai probabil, drept vinovat.

De altfel, retorica guvernului de la Budapesta a escaladat în ultimele luni. În februarie, Orbán acuza, fără a prezenta dovezi, Ucraina că ar plănui sabotarea sistemului energetic ungar, anunțând chiar mobilizarea unor trupe pentru protejarea infrastructurii critice.

În paralel, Budapesta a acuzat Kievul că întârzie intenționat reparațiile la conducta Drujba și a blocat un pachet financiar european destinat Ucrainei, pe fondul tensiunilor bilaterale.

Péter Szijjártó arată cu degetul spre Ucraina

În acest climat încărcat, ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a făcut aluzie la Ucraina în legătură cu incidentul, fără a formula însă o acuzație directă.

La rândul său, Vučić a avertizat că Serbia va reacționa „fără milă” împotriva oricărei amenințări la adresa infrastructurii sale critice, sugerând că episodul se înscrie într-un joc geopolitic mai amplu. Liderul sârb a subliniat necesitatea menținerii unui nivel ridicat de pregătire militară pentru a proteja securitatea energetică a țării.

Incidentul are loc pe fondul unor tensiuni crescute în jurul rutelor energetice din regiune. Conducta TurkStream rămâne o arteră esențială pentru livrările de gaz rusesc către sud-estul Europei, în condițiile în care alte rute sunt afectate de războiul din Ucraina și de sancțiunile internaționale.

În acest peisaj volatil, miza alegerilor din Ungaria depășește granițele țării, devenind un test pentru echilibrul politic și energetic al întregii regiuni.