Activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, reținut pe aeroportul Heathrow în baza legilor antiterorism

Poliția britanică l-a oprit pe activist în urma unei săptămâni în care acesta a atras o atenție sporită pe rețelele sociale, pe fondul tensiunilor cu caracter rasial din Marea Britanie.

Tommy Robinson a fost reținut sâmbătă de poliție pe aeroportul Heathrow din Londra, în temeiul legislației privind combaterea terorismului.

Din informațiile disponibile, activistul de extremă dreapta, al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon, a fost oprit de autorități, iar telefoanele sale mobile au fost confiscate în baza Secțiunii 3 din Legea privind securitatea la frontiere și combaterea terorismului din 2019.

Robinson a folosit rețelele sociale pentru a afirma că a fost reținut timp de aproape trei ore și că i-au fost ridicate dispozitivele iPhone și Samsung Galaxy. Acesta a cerut susținătorilor săi donații financiare pentru a-și acoperi cheltuielile de judecată.

Un purtător de cuvânt al lui Robinson a transmis o declarație pe platforma X. „Cel mai probabil doresc să vadă cu cine comunică și să îi identifice sursele — surse care vor demasca politicieni pentru rolul lor în abuzurile asupra unei generații de tinere britanice. Acesta este un atac la adresa libertății de exprimare și a jurnalismului de investigație, nimic mai mult, nimic mai puțin.”

Actul normativ din 2019 oferă ofițerilor de poliție din porturi și aeroporturi puterea de a opri, interoga, percheziționa și reține persoanele suspectate că călătoresc pentru a planifica, pregăti sau desfășura acțiuni ostile.

Motivele exacte ale opririi lui Robinson nu au fost făcute publice, iar Poliția Metropolitană a refuzat să comenteze cazul.

Tensiuni recente și antecedente judiciare

Robinson, în vârstă de 43 de ani, a revenit recent în atenția publică în contextul unor tensiuni sociale pe teritoriul Marii Britanii. Acestea au fost declanșate de publicarea unor imagini de pe camerele corporale ale polițiștilor, care surprindeau decesul lui Henry Nowak, un tânăr de 18 ani aflat în custodia poliției din Southampton.

Fostul lider al organizației English Defence League (EDL) a coordonat protestele din orașul situat în comitatul Hampshire, unde confruntările dintre protestatari și forțele de ordine s-au soldat cu rănirea a 13 polițiști și a unui câine polițist.

De asemenea, el a distribuit imagini dintr-un incident produs luni la Belfast, în care un bărbat, despre care se crede că ar fi un refugiat sudanez, amenința cu un cuțit o altă persoană imobilizată la sol, într-un caz suspectat de tentativă de omor. Robinson a postat pe platforma X detalii despre demonstrațiile planificate în Marea Britanie și Irlanda de Nord, mesajul fiind ulterior distribuit și de Elon Musk celor 240 de milioane de urmăritori ai săi.

În iulie 2024, Robinson fusese achitat într-un caz similar, după ce refuzase să ofere poliției acces la telefonul său când a fost oprit la terminalul Eurotunelului din Folkestone. La acea vreme, el a argumentat că dispozitivul conținea materiale jurnalistice confidențiale, iar un judecător de district a concluzionat că nu se poate stabili cu certitudine legalitatea acelei opriri.

Vizită planificată la București

Activistul britanic de extremă dreapta ar urma să se deplaseze la București pe data de 20 iunie pentru a susține un discurs în cadrul unui eveniment organizat de asociația „Patriots Network”.

În materialele de promovare ale conferinței, Robinson este prezentat drept „jurnalist britanic și influencer”. „Patriots Network” este un ONG reprezentat în România de Cezar Victor Năstase, care în 2024 a fost ales consilier județean în Ilfov pe listele partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și este un apropiat al liderului formațiunii, George Simion.

Recent, Robinson s-a aflat în Rusia, unde s-a fotografiat alături de sigla postului public de televiziune de la Moscova, Russia Today (RT).