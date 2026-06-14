search
Duminică, 14 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, reținut pe aeroportul Heathrow în baza legilor antiterorism

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Poliția britanică l-a oprit pe activist în urma unei săptămâni în care acesta a atras o atenție sporită pe rețelele sociale, pe fondul tensiunilor cu caracter rasial din Marea Britanie.

Tommy Robinson a fost reținut sâmbătă de poliție pe aeroportul Heathrow din Londra, în temeiul legislației privind combaterea terorismului.

Activistul britanic de extrema dreapta, Tommy Robinson/FOTO:X
Activistul britanic de extrema dreapta, Tommy Robinson/FOTO:X

Din informațiile disponibile, activistul de extremă dreapta, al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon, a fost oprit de autorități, iar telefoanele sale mobile au fost confiscate în baza Secțiunii 3 din Legea privind securitatea la frontiere și combaterea terorismului din 2019.

Robinson a folosit rețelele sociale pentru a afirma că a fost reținut timp de aproape trei ore și că i-au fost ridicate dispozitivele iPhone și Samsung Galaxy. Acesta a cerut susținătorilor săi donații financiare pentru a-și acoperi cheltuielile de judecată.

Un purtător de cuvânt al lui Robinson a transmis o declarație pe platforma X. „Cel mai probabil doresc să vadă cu cine comunică și să îi identifice sursele — surse care vor demasca politicieni pentru rolul lor în abuzurile asupra unei generații de tinere britanice. Acesta este un atac la adresa libertății de exprimare și a jurnalismului de investigație, nimic mai mult, nimic mai puțin.”

Actul normativ din 2019 oferă ofițerilor de poliție din porturi și aeroporturi puterea de a opri, interoga, percheziționa și reține persoanele suspectate că călătoresc pentru a planifica, pregăti sau desfășura acțiuni ostile.

Motivele exacte ale opririi lui Robinson nu au fost făcute publice, iar Poliția Metropolitană a refuzat să comenteze cazul.

Tensiuni recente și antecedente judiciare

Robinson, în vârstă de 43 de ani, a revenit recent în atenția publică în contextul unor tensiuni sociale pe teritoriul Marii Britanii. Acestea au fost declanșate de publicarea unor imagini de pe camerele corporale ale polițiștilor, care surprindeau decesul lui Henry Nowak, un tânăr de 18 ani aflat în custodia poliției din Southampton.

Fostul lider al organizației English Defence League (EDL) a coordonat protestele din orașul situat în comitatul Hampshire, unde confruntările dintre protestatari și forțele de ordine s-au soldat cu rănirea a 13 polițiști și a unui câine polițist.

De asemenea, el a distribuit imagini dintr-un incident produs luni la Belfast, în care un bărbat, despre care se crede că ar fi un refugiat sudanez, amenința cu un cuțit o altă persoană imobilizată la sol, într-un caz suspectat de tentativă de omor. Robinson a postat pe platforma X detalii despre demonstrațiile planificate în Marea Britanie și Irlanda de Nord, mesajul fiind ulterior distribuit și de Elon Musk celor 240 de milioane de urmăritori ai săi.

În iulie 2024, Robinson fusese achitat într-un caz similar, după ce refuzase să ofere poliției acces la telefonul său când a fost oprit la terminalul Eurotunelului din Folkestone. La acea vreme, el a argumentat că dispozitivul conținea materiale jurnalistice confidențiale, iar un judecător de district a concluzionat că nu se poate stabili cu certitudine legalitatea acelei opriri.

Vizită planificată la București

Activistul britanic de extremă dreapta ar urma să se deplaseze la București pe data de 20 iunie pentru a susține un discurs în cadrul unui eveniment organizat de asociația „Patriots Network”.

În materialele de promovare ale conferinței, Robinson este prezentat drept „jurnalist britanic și influencer”. „Patriots Network” este un ONG reprezentat în România de Cezar Victor Năstase, care în 2024 a fost ales consilier județean în Ilfov pe listele partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și este un apropiat al liderului formațiunii, George Simion.

Recent, Robinson s-a aflat în Rusia, unde s-a fotografiat alături de sigla postului public de televiziune de la Moscova, Russia Today (RT).

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
digi24.ro
image
Mesajul premierului desemnat, Adrian Veștea, către PNL-ul revoltat: „Ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare”
stirileprotv.ro
image
Eugen Tomac explică, în exclusivitate pentru Gândul, de ce nu a mai ajuns la vot în Parlament. Dezminte scenariile că ar fi fost doar un „iepure” pentru ca Nicușor Dan să câștige timp. Ce-i urează lui Adrian Veștea, noul premier desemnat
gandul.ro
image
Pe ce voturi mizează Adrian Veștea să își treacă Guvernul: care tabără câștigă
mediafax.ro
image
Starul unei favorite la Cupa Mondială a ieșit la cumpărături în SUA și nu a fost recunoscut. Imagini cu fotbalistul de 200 de milioane de euro
fanatik.ro
image
CTP, după desemnarea lui Veștea ca premier: „Nicușor Dan vrea să spargă PNL și să-l lipească cu scuipat de PSD”
libertatea.ro
image
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
digi24.ro
image
Biserica de 10 de milioane de euro a lui Gigi Becali a fost sfințită! Cum și-a făcut apariția soția lui + cele mai tari imagini
gsp.ro
image
Primul mare scandal de la Cupa Mondială 2026! ”Corupție! E dezgustător”. FIFA a emis un comunicat de urgență
digisport.ro
image
Secretul concediilor ieftine. Ce fac românii care reușesc să plătească mult mai puțin pentru vacanțe
click.ro
image
Ce rol au lamelele verzi de pe marginea autostrăzii? Mulți șoferi le văd zilnic fără să știe la ce folosesc
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Primar PNL din Reșița, dezvăluiri despre Adrian Veștea: Mi-a spus "Mă doare-n p..ă de tot", am vacanță la schi
observatornews.ro
image
Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani
cancan.ro
image
Cine se va ocupa de pensii după ce Nicușor Dan a numit un nou premier? Pensionarii, o veste bună și una rea
newsweek.ro
image
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
prosport.ro
image
5 obiceiuri care te ajută să economisești energie în zilele caniculare. Cum poți reduce factura la curent fără să renunți la confort
playtech.ro
image
Cum arată soția lui Gigi Becali, Luminița, la 56 ani. Familia omului de afaceri a impresionat la sfințirea bisericii din Pipera
fanatik.ro
image
Un primar PNL reacționează la nominalizarea lui Adrian Veștea. Mario de Mezzo cere „anticipate”
ziare.com
image
Imaginile cu Cristiano Ronaldo în SUA fac înconjurul lumii! Vitinha a reacționat: ”Sunt reale! Vă asigur că nu e Photoshop”
digisport.ro
image
O tânără de 21 de ani a murit după ce a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Ce a postat pe Instagram înainte de tragedie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Primele imagini cu Andreea Bălan după nuntă! Artista, vaporoasă pe stradă alături de una dintre fete FOTO
mediaflux.ro
image
Poftiți în viitor! SUA - Paraguay s-a jucat pe cel mai scump stadion din lume, care ne-a arătat cum va arăta fotbalul de mâine
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
„Dacă există iubire adevărată, așa arată”. Un moment filmat pe o insulă din Grecia a devenit viral
click.ro
image
Superstiție sau blestem? 7 ani de la decesul lui Cornel Galeș, soțul Ilenei Ciuculete: „L-a chemat la ea!” Cum arată mormântul artistei?
click.ro
image
Cum arată o garsonieră din București de 23 metri pătrați și cu ce sumă se vinde
click.ro
Regina Letizia a Spaniei, GettyImages (4) jpg
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic
okmagazine.ro
man woman formal clothes posing jpg
Femeile sau bărbații? Psihologii au descoperit cine preia, de fapt, inițiativa într-o relație
clickpentrufemei.ro
A treia săptămână a cercetărilor în situl arheologic de la Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)
„Preistoria de la porțile de sud-est ale Bucureștiului”: Continuarea cercetărilor arheologice în situl Glina-Bălăceanca
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
CTP, reacție dură la adresa lui Nicușor Dan după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier. „Întunecos și ticălos”
image
„Dacă există iubire adevărată, așa arată”. Un moment filmat pe o insulă din Grecia a devenit viral

OK! Magazine

image
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic

Click! Pentru femei

image
Femeile sau bărbații? Psihologii au descoperit cine preia, de fapt, inițiativa într-o relație

Click! Sănătate

image
Vorbirea oferă indicii timpurii despre demență