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Angajat concediat pentru pontaj fals câștigă în instanță. Firma, obligată să plătească peste 21.000 de euro

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Un angajat din Corogone, Spania, a obținut câștig de cauză în instanță după ce a contestat concedierea decisă de fostul său angajator. Înalta Curte de Justiție din Galicia a stabilit că desfacerea contractului de muncă a fost abuzivă și a obligat compania să îi plătească despăgubiri în valoare de 21.114,25 euro. 

Angajat concediat pentru pontaj fals câștigă în instanță. FOTO: Freepik
Angajat concediat pentru pontaj fals câștigă în instanță. FOTO: Freepik

Salariatul, angajat din noiembrie 2014 și concediat în decembrie 2024, fusese acuzat de mai multe abateri, printre care părăsirea locului de muncă înainte de finalul programului, utilizarea telefonului mobil și presupuse nereguli în sistemul de pontaj.

Angajatorul susținea că acesta și un coleg ar fi folosit metode de „schimbare a cardurilor” pentru a masca întârzierile sau absențele, potrivit publicației Midi Libre.

În timpul procesului, judecătorii au analizat probele și au descoperit o conversație pe WhatsApp care indica faptul că inclusiv superiorii ar fi avut cunoștință de astfel de practici. Instanța a concluzionat că „există o anumită toleranță din partea companiei în ceea ce privește pontajul realizat de terți”.

„Dovezile arată clar că nu doar angajații practicau această metodă, ci și superiorii lor”, au arătat judecătorii Înaltei Curți de Justiție din Galicia, motiv pentru care concedierea a fost considerată nejustificată.

Astfel, comportamentul salariatului a fost considerat mai puțin grav decât susținea angajatorul, iar concedierea disciplinară a fost declarată nejustificată, mai ales în lipsa unor reguli clare împotriva acestor practici între colegi. 

Decizia obligă compania fie să îl reangajeze pe salariat, fie să îi achite despăgubirile stabilite de instanță.

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