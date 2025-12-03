A fost ales succesorul Laurei Codruța Kövesi la Parchetul European. Cine este Andrés Ritter

Comisia LIBE din Parlamentul European a votat miercuri seară candidatul pe care îl va susține pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European (EPPO), în contextul în care mandatul Laurei Codruța Kövesi expiră în 2026.

Germanul Andrés Ritter, în prezent adjunct al procurorului-șef european, ar urma să o înlocuiască anul viitor pe Laura Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European (EPPO), în urma unui vot desfășurat miercuri.

Acesta a fost confirmat prin votul oficial al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European, scrie Mediafax.

Ritter are peste 25 de ani de experiență în Germania, fiind specializat în criminalitate economică și fraude cu subvenții europene. El a candidat și la procesul de selecție precedent, în urmă cu șase ani.

Rezultatele votului din Comisia LIBE:

Andrés Ritter – 46 voturi

Stefano Castellani – 11 voturi

Emilio Jesús Sánchez Ulled – 7 voturi

Ingrid Maschl-Clausen – 4 voturi

Mandatul actualei șefe a EPPO, Laura Codruța Kövesi, se încheie în 2026, iar regulile instituției prevăd că funcția nu poate fi reînnoită.

Procesul de selecție pentru succesorul ei a început în această toamnă.

Schimbarea conducerii Parchetului European este așteptată în octombrie 2026, într-un moment în care Uniunea Europeană analizează reorganizarea mecanismelor sale antifraudă. Reforma ar putea extinde atribuțiile EPPO.