 A cumpărat trei case în Italia cu câte 1 euro. Un bărbat dezvăluie ce costuri l-au așteptat după ce a devenit proprietar | adevarul.ro
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Video A cumpărat trei case în Italia cu câte 1 euro. Un bărbat dezvăluie ce costuri l-au așteptat după ce a devenit proprietar

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Casele scoase la vânzare pentru doar un euro în Italia par, la prima vedere, o oportunitate greu de refuzat. În realitate, prețul simbolic reprezintă doar începutul investiției. Un britanic care a cumpărat trei astfel de proprietăți a povestit ce cheltuieli a avut după ce a devenit proprietar și ce probleme a întâlnit în procesul de renovare.

Casele de 1 euro din Italia
Casele de 1 euro din Italia Foto: foto: George Laing/FB

Programul caselor de un euro a fost lansat în mai multe sate italiene pentru a combate depopularea și pentru a salva clădirile abandonate și degradate. Printre localitățile care au apelat la acest sistem se numără Naro, din provincia Agrigento, dar și Mussomeli, din provincia Caltanissetta, în Sicilia.

Case la vânzare în Italia
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Case la vânzare în Italia Foto: foto: George Laing/FB

În Naro, autoritățile au deschis cereri pentru proprietăți care pot fi cumpărate cu doar un euro. Oferta este valabilă atât pentru străini, cât și pentru rezidenții locali, însă cumpărătorii trebuie să țină cont de numeroase costuri suplimentare. 

Casa costă un euro, dar renovarea este obligatorie

Una dintre principalele condiții este renovarea proprietății. Casele scoase la vânzare sunt, în general, clădiri abandonate sau aflate într-o stare avansată de degradare și nu pot fi folosite imediat ca locuințe.

Lucrările trebuie să respecte reglementările locale de urbanism și normele de siguranță. În cazul programului din Naro, proprietarii au la dispoziție trei ani pentru finalizarea renovării. Asta înseamnă că persoana care cumpără o casă cu un euro trebuie să fie pregătită să investească, ulterior, o sumă mult mai mare în reabilitarea acesteia.

Mai mult, pe lângă renovare, cumpărătorii trebuie să ia în calcul taxele notariale, impozitele, taxele cadastrale și costurile de înregistrare.

Potrivit informațiilor citate de European Real Estate, pentru securizarea unei astfel de proprietăți poate fi necesar și un depozit rambursabil de aproximativ 5.000 de euro.

Un britanic a cumpărat trei case cu câte un euro

Un exemplu concret este cel al britanicului George Laing, care a cumpărat nu una, ci trei case în Mussomeli, fiecare pentru prețul simbolic de un euro.

Experiența sa arată însă că adevărata provocare începe după semnarea actelor.

Laing a declarat pentru Daily Mail că prima proprietate cumpărată avea nevoie de o renovare completă. Casa necesita intervenții la instalația electrică, instalațiile sanitare, acoperiș, baie și bucătărie.

Britanicul a explicat că astfel de lucrări pot deveni foarte repede costisitoare. Pentru a reduce cheltuielile, el a decis să facă singur cea mai mare parte a renovării.

Mii de euro pentru acte, notar și alte servicii

Deși prețul de cumpărare este de numai un euro, transferul proprietății implică mai multe cheltuieli.

George Laing a explicat că pentru casele sale a trebuit să plătească, printre altele, un comision de agenție de aproximativ 580 de euro.

La această sumă s-au adăugat costurile notariale. Notarul local, care a acționat ca reprezentant legal și s-a ocupat de transferul actelor de proprietate de la fostul proprietar, a costat aproximativ 3.200 de euro.

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Un alt cost a fost certificatul energetic, pentru care britanicul spune că a plătit aproximativ 200 de euro. Prin urmare, numai aceste cheltuieli administrative ajung la aproape 4.000 de euro, fără a include banii necesari pentru renovarea propriu-zisă.

Unele case nu au nici măcar apă

O altă problemă descoperită de cumpărători este legată de utilități. Laing a avertizat că multe dintre proprietățile oferite pentru un euro nu sunt racordate la rețeaua de apă. Racordarea și eventualele lucrări necesare pentru aducerea utilităților până la imobil reprezintă alte costuri pe care viitorii proprietari trebuie să le ia în calcul.

A intrat într-o casă de 1 euro din Italia și a înțeles imediat de ce este atât de ieftină: „Mergeam doar pe marginea podelei”

În funcție de starea casei, factura finală poate crește considerabil dacă sunt necesare lucrări la acoperiș, instalații, baie, bucătărie, structura clădirii sau rețelele de utilități.

Casele cumpărate prin astfel de programe pot fi transformate în locuințe principale, case de vacanță sau case de oaspeți. În anumite condiții, proprietățile pot fi folosite și în scop comercial.

Pentru autoritățile italiene, obiectivul este ca imobilele abandonate să fie reintroduse în circuit și ca localitățile care și-au pierdut o mare parte din populație să fie revitalizate.

Pentru cumpărători, însă, oferta trebuie privită cu atenție. Casa poate costa un euro, dar proprietarul trebuie să aibă bani pentru renovare, taxe, acte și utilități, susține britanicul. 

Ghid de cumpărături

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