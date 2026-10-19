Aproximativ 160 de școli din Irlanda de Nord au primit luni e-mailuri de amenințare cu bombă, iar mai multe unități de învățământ din Scoția au primit, de asemenea, mesaje de amenințare, pe care autoritățile le tratează drept necredibile sau farse.

Poliția irlandeză anchetează cazul Foto: X/Vitamvivere

Ministrul nord-irlandez al educației, Paul Givan, a declarat că mesajele primite de școlile din Irlanda de Nord ar proveni, aparent, de la islamişti şi ar susţine că legea islamică Sharia va fi introdusă în ţară şi că în unităţile de învăţământ s-ar afla dispozitive explozive funcționale.

Potrivit agenţiei PA Media, preluată de dpa, mesajele erau semnate cu expresia arabă „Allahu akbar" (Dumnezeu este mare), scrie Agerpres.

„În acest moment, recomandarea adresată şcolilor este să nu considere ameninţarea credibilă, deşi aceasta a provocat, în mod evident, o mare îngrijorare", a afirmat Givan, citat de AFP.

Unele şcoli au fost închise luni dimineaţă după primirea mesajelor. Serviciul de Poliţie din Irlanda de Nord (PSNI) a confirmat pentru AFP că a primit sesizări privind un e-mail trimis mai multor unităţi de învăţământ şi a precizat că desfăşoară investigaţii urgente, în cooperare cu şcolile vizate.

Autoritatea pentru Educaţie din Irlanda de Nord a transmis că este în contact cu poliţia şi că oferă sprijin conducerilor şcolilor, personalului, elevilor şi familiilor acestora. Separat, poliţia scoţiană a anunţat luni că investighează mesaje de ameninţare trimise mai multor şcoli din Scoţia, fără a oferi detalii despre natura acestora. Autorităţile au precizat că mesajele sunt tratate drept farse.