15 membri ai Batalionului Aidar, condamnați de Rusia la pedepse de până la 21 de ani de închisoare

Un tribunal militar din orașul Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei, a condamnat vineri, 17 octombrie, 15 luptători ucraineni la pedepse cuprinse între 15 și 21 de ani de închisoare într-o colonie penitenciară de maximă securitate, sub acuzația de participare la „o organizație teroristă”.

Potrivit Procuraturii Generale a Federației Ruse, bărbații făceau parte din Batalionul Aidar, o unitate ucraineană de voluntari formată în 2014, la începutul conflictului din Donbas, și integrată ulterior în armata Ucrainei, relatează agenția Reuters.

Cei 15 membri ai batalionului au fost capturați în 2022, iar procesul s-a desfășurat cu ușile închise, din motive de securitate, în fața unui tribunal militar rus.

Autoritățile ruse i-au acuzat că, în perioada august 2014 – martie 2022, ar fi participat la activități care vizau „acapararea violentă a puterii și răsturnarea ordinii constituționale a Federației Ruse”.

Grupurile pentru drepturile omului, printre care și organizația rusă Memorial, au denunțat condamnările ca fiind o încălcare a Convențiilor de la Geneva, care protejează prizonierii de război.

Rusia a respins însă aceste acuzații, susținând că dosarul se referă la fapte anterioare izbucnirii războiului din 2022, neavând legătură cu conflictul actual.

Publicația rusă Mash citează avocatul apărării, care a declarat că doi dintre inculpați și-au recunoscut vinovăția, în timp ce ceilalți 13 intenționează să facă apel împotriva sentinței.