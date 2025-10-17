Spionajul francez a dejucat în ultimul moment o tentativă de asasinat asupra unui opozant rus dat în urmărire în Rusia

Patru bărbaţi suspectaţi de implicare într-un complot de asasinat asupra unui opozant rus, refugiat politic în Franţa, au fost inculpaţi la Paris şi plasaţi în arest provizoriu, a anunţat vineri Parchetul naţional antiterorist, potrivit AFP.

Tentativa de asasinat a fost dejucată în ultimul moment, a relatat Le Figaro.

Vladimir Osecikin, activist pentru drepturile omului și directorul Gulagu.net, un ONG care denunţă faptele de tortură şi corupţia din închisorile ruse, a confirmat pentru AFP că a fost ținta acestui complot la Biarritz (sud-vest), unde locuieşte în prezent.

Cei patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 26 şi 38 de ani, au fost arestaţi luni, pentru participarea la asociere teroristă în vederea pregătirii unor asasinate vizând persoane, şi plasaţi în arest preventiv, se arată în rechizitoriului parchetului, care a deschis joi o anchetă judiciară pentru , potrivit AFP.

„În cadrul unei anchete preliminare deschise la 19 septembrie 2025 în legătură cu planul de acţiune împotriva unui opozant rus şi încredinţată Direcţiei Generale de Securitate Internă (DGSI), patru bărbaţi au fost arestaţi şi plasaţi în arest preventiv la 13 octombrie 2025”, precizează Parchetul, potrivit Le Figaro.

Potrivit unei surse apropiate dosarului, bărbaţi sunt originari din Daghestan (republică din cadrul Federaţiei Ruse, în Caucazul de Nord), iar unul dintre ei are cetăţenia franceză.

Vladimir Osecikin, refugiat în Franţa din 2015, este căutat în Rusia din 2020. După invazia rusă în Ucraina, a ajutat mai multe persoane să fugă din Rusia, între care s-ar număra foşti general şi agenţi de informaţii.

Trei dintre suspecți s-au deplasat la Biarritz în aprilie şi au realizat întregistrări video la domiciliul lui Osecikin, precum și un loc pe care acesta îl frecventa. Opozantul rus nu apare în aceste imagini, potrivit acestei surse.

Osecikin a fost vizat de o tentativă de asasinat la domiciliul său pe 12 septembrie 2022, după ce a primit „ameninţări cu moartea”cu câteva luni mai devreme, în martie 2022.

Parchetul din Bayonne, lângă Biarritz, a anunţat pe 20 septembrie 2022 că a lansat o anchetă pentru „ameninţări cu moartea”, însă a precizat că nu are „niciun element obiectiv” care să ateste tentativa de asasinat.

La 12 septembrie 2022, un lunetist a tras asupra apartamentului său tocmai când, împreună cu soţia şi copiii, se pregătea să ia cina. A supravieţuit după ce a văzut la timp un punct luminos roşu şi a reuşit să se pună la adăpost.