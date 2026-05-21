Israelul i-a expulzat pe toţi activiştii din flotila către Fâşia Gaza. Italia cere pedepsirea ministrului israelian care i-a umilit pe activiști

Ministerul israelian de Externe anunţă joi că a expulzat toţi activiştii străini din ”flotila (către Fâşia) Gaza”, la trei zile după ce i-a capturat pe mare, relatează AFP.

”Israelul nu va autoriza nicio încălcare a blocadei navale legale impuse (Fâşiei) Gaza”, a anunţat într-un comunicat un purtător de cuvânt al ministerului, Oren Marmorstein.

El a anunţat expulzarea - fără să precizeze dacă activiştii au fost judecaţi.

Activişti pro-palestinieni din flotilă au sosit joi pe aeroportul internaţional din Istanbul cu un prim avion, au constatat jurnalişti AFP, citați de News.

Alte două zboruri închiriate de către Ministerul turc de Externe, provenind de la Aeroportul Ramon, situat în apropiere de Eilat, în sudul Israelului, urmau să sosească ulterior.

Pe de altă parte, Italia a cerut joi Uniunii Europene (UE) să-i impună sancţiuni ministrului israelian de extremă dreapta Itamar Ben Gvir, după ce acesta a postat o înregistrare video în care apăreau, după arestare, activişti ai flotilei îngenuncheaţi, cu mâinile legate şi cu capul pe puntea unei nave a Marinei israeliene.

Ministrul italian de Externe Antonio Tajani a anunţat pe X că a cerut ca ministrul israelian să fie sancţionat ”cu privire la acte inacceptabile comise împotriva flotilei, capturarea activiştilor în ape internţaionale şi hărţuirea şi umilirile la care au fost supuşi, o încălcare a celor mai fundamentale drepturi ale omului”.