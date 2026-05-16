Israelul a lovit cu rachete blocul în care se afla comandantul aripii militare a Hamas. Membrii grupării ar fi încercat să-l evacueze

Israelul susține că l-a vizat pe Izz al-Din al-Haddad, comandantul aripii armate a grupării, Brigăzile Qassam, într-un atac aerian lansat vineri seară asupra orașului Gaza. Israelul îl consideră pe Haddad ca fiind „unul dintre arhitecții” atacului din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, în urma căruia au fost masacrați și răpiți civili și soldați.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării, Yisrael Katz, au transmis într-o declarație comună că Haddad este vinovat pentru „uciderea, răpirea și rănirea a mii de civili israelieni și soldați ai IDF”.

Atacul a vizat o clădire rezidențială din centrul orașului Gaza, cunoscută drept Al-Mu'taz. Martori oculari citați de BBC au declarat că imobilul a fost lovit simultan de trei rachete, lansate din direcții diferite, provocând un incendiu puternic.

Ulterior, un al doilea atac aerian a lovit un vehicul care ar fi părăsit zona bombardată. Potrivit unor surse locale și martorilor, în mașină s-ar fi aflat Haddad, grav rănit în urma primului atac. Vehiculul a fost lovit la aproximativ 1,5 kilometri de clădirea vizată în primul atac.

Echipele de salvare au întâmpinat dificultăți în evacuarea victimelor din clădirea cuprinsă de flăcări.

Martori oculari şi o sursă locală au declarat că membri înarmaţi ai Hamas, îmbrăcaţi în haine civile, au evacuat o persoană grav rănită printr-o intrare laterală şi au urcat-o într-un vehicul.

Hamas nu a confirmat și nici nu a infirmat că liderul brigăzilor Qassam ar fi fost ucis sau rănit. Un oficial israelian din domeniul securității a declarat că informațiile preliminare indică faptul că Haddad a fost ținta operațiunii.

Cel puțin șapte persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite în urma atacurilor de vineri seară, au declarat oficiali de la Spitalul Saraya al Societății Semilunii Roșii Palestiniene și de la spitalul Shifa.

Israelul și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului intrat în vigoare pe 10 octombrie. Hamas denunță faptul că atacurile israeliene continuă să lovească civili, în timp ce guvernul israelian afirmă că își rezervă dreptul de a viza membri ai grupării în contextul în care nu s-au făcut progrese privind dezarmarea mișcării islamiste palestinene.

De la începutul ofensivei israeliene declanșate după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, peste 72.700 de persoane au fost ucise în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu.