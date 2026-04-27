search
Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Marea Britanie analizează crearea unei „bănci de apărare” pentru a sprijini rearmarea Europei

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Guvernul britanic explorează posibilitatea înființării unei instituții financiare dedicate apărării, menită să ajute statele din Europa de Nord să își modernizeze arsenalele în contextul tensiunilor crescute cu Federația Rusă.

Londra, unul dintre centrele fincniare ale Europei/FOTO:EPA/EFE
Se menționează că înființarea „băncii JEF” (Forțele Expediționare Comune) va permite alianței formate din zece țări nord-europene membre NATO să obțină credite mai ieftine și să direcționeze aceste fonduri către proiecte din domeniul securității. În special, pe lângă Marea Britanie, din componența sa fac parte Norvegia, Finlanda, Suedia, Estonia, Letonia, Lituania, Danemarca, Islanda și Țările de Jos.

Proiectul este inspirat de un model similar al Uniunii Europene, care prevede linii de credit de până la 150 de miliarde de euro pentru achiziția de armament.

Scopul principal al acestei instituții ar fi permiterea accesului la credite mai ieftine pentru proiecte de securitate comune. Luna trecută, oficiali din Marea Britanie, Finlanda și Olanda au agreat demararea lucrărilor pentru acest mecanism. Fondurile ar urma să fie direcționate către:proiecte comune de apărare și extinderea producției industriale; achiziții directe de armament; sprijin militar continuu pentru Ucraina.

Deși discuțiile se află într-un stadiu incipient, un anunț oficial ar putea fi accelerat înainte de summitul anual NATO programat pentru luna iulie, la Ankara.

Contextul diplomatic este marcat de incertitudini privind angajamentul Statelor Unite. Președintele Donald Trump a reiterat solicitările ca aliații europeni să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB în următorul deceniu. Totodată, declarațiile recente ale liderului de la Casa Albă privind o posibilă retragere din Alianță — pe fondul divergențelor legate de un potențial conflict cu Iranul — au generat neliniște în rândul capitalelor europene.

În acest climat de nesiguranță, premierul polonez Donald Tusk a pus sub semnul întrebării loialitatea SUA față de obligațiile NATO în cazul unui atac rusesc. Tusk a îndemnat statele europene să devină o „uniune reală” în materie de securitate, avertizând că Rusia ar putea testa reziliența Alianței în viitorul apropiat.

„Cea mai importantă întrebare pentru Europa este dacă Statele Unite sunt pregătite să rămână la fel de dedicate pe cât prevăd tratatele NATO,” a declarat premierul polonez, subliniind urgența consolidării apărării continentale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adriana Bahmuțeanu s-a întors din America și a dat tot din casă! Ce a pățit pe aeroport și secretul neașteptat din vacanță
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă

OK! Magazine

image
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați

Click! Pentru femei

image
Din 26 aprilie 2026 începe o nouă etapă pentru 3 semne zodiacale. Dorințele lor încep să prindă contur

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă