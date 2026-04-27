Marea Britanie analizează crearea unei „bănci de apărare” pentru a sprijini rearmarea Europei

Guvernul britanic explorează posibilitatea înființării unei instituții financiare dedicate apărării, menită să ajute statele din Europa de Nord să își modernizeze arsenalele în contextul tensiunilor crescute cu Federația Rusă.

Se menționează că înființarea „băncii JEF” (Forțele Expediționare Comune) va permite alianței formate din zece țări nord-europene membre NATO să obțină credite mai ieftine și să direcționeze aceste fonduri către proiecte din domeniul securității. În special, pe lângă Marea Britanie, din componența sa fac parte Norvegia, Finlanda, Suedia, Estonia, Letonia, Lituania, Danemarca, Islanda și Țările de Jos.

Proiectul este inspirat de un model similar al Uniunii Europene, care prevede linii de credit de până la 150 de miliarde de euro pentru achiziția de armament.

Scopul principal al acestei instituții ar fi permiterea accesului la credite mai ieftine pentru proiecte de securitate comune. Luna trecută, oficiali din Marea Britanie, Finlanda și Olanda au agreat demararea lucrărilor pentru acest mecanism. Fondurile ar urma să fie direcționate către:proiecte comune de apărare și extinderea producției industriale; achiziții directe de armament; sprijin militar continuu pentru Ucraina.

Deși discuțiile se află într-un stadiu incipient, un anunț oficial ar putea fi accelerat înainte de summitul anual NATO programat pentru luna iulie, la Ankara.

Contextul diplomatic este marcat de incertitudini privind angajamentul Statelor Unite. Președintele Donald Trump a reiterat solicitările ca aliații europeni să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB în următorul deceniu. Totodată, declarațiile recente ale liderului de la Casa Albă privind o posibilă retragere din Alianță — pe fondul divergențelor legate de un potențial conflict cu Iranul — au generat neliniște în rândul capitalelor europene.

În acest climat de nesiguranță, premierul polonez Donald Tusk a pus sub semnul întrebării loialitatea SUA față de obligațiile NATO în cazul unui atac rusesc. Tusk a îndemnat statele europene să devină o „uniune reală” în materie de securitate, avertizând că Rusia ar putea testa reziliența Alianței în viitorul apropiat.

„Cea mai importantă întrebare pentru Europa este dacă Statele Unite sunt pregătite să rămână la fel de dedicate pe cât prevăd tratatele NATO,” a declarat premierul polonez, subliniind urgența consolidării apărării continentale.