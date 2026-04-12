Video Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA

Generalul Jack Keane, analist strategic și fost număr 2 în armata americană, propune o soluție nouă pentru rezolvarea crizei iraniene. Sceptic față de negocierile de pace cu Iranul, generalul consideră că soluția se află la China.

Statele Unite ale Americii și Iran aveau programate runde de negoicieri cu Iranul, la Islamabad, dar mulți dintre analiștii de top din SUA se arătau sceptici. Este și cazul generalului (r) Jack Keane, analist strategic important peste Atlantic și fost număr 2 în Armata americană.

Într-o intervenție la Fox News, generalului Jack Keane a venit cu propria soluție pentru deblocarea strâmtorii Hormuz. Totul într-o discuție mai mult decât interesantă cu Brian Kilmeade, unul dintre prezentatorii principali ai emisiunii „Fox & Friends” de la Fox News și gazda emisiunii radio „The Brian Kilmeade Show”.

Iranienii sunt „maeștri în confuzie și în amânarea negocierilor”

„Ei bine, președintele are informații pe care noi nu le avem. Această situație arată mai bine decât orice alte negocieri în care a fost implicat și, cu siguranță, mai bine decât ce au făcut iranienii cu administrația Obama - acesta este un fapt. Însă eu nu sunt optimist, deoarece asta este ceea ce fac iranienii: sunt maeștri în confuzie și în amânarea negocierilor”, a spus generalul, referindu-se la negocierea de la Islamabad, dar și la următoarele negocieri care vor urma.

Generalul Jack Keane nu-i vede pe iranieni dispuși să renunțe la programul nuclear, dar nici la alte dosare importante. Asta înseamnă că SUA ar greși dacă le-ar face concesii.

„Ceea ce se află pe masă este tot ce prețuiesc ei: de la programul nuclear la rachetele balistice, la dronele lor și sprijinul pentru grupările proxy. Ar trebui să renunțe voluntar la tot ceea ce reprezintă ei. Este greu de crezut că ar face asta cu adevărat”, a mai afirmat el.

La întrebarea de ce au acceptat iranienii să negocieze cu SUA, răspunsul său este că Teheranul are o strategie vicleană, persuasivă, prin care încearcă să-i păcălească pe americani:

„(Au acceptat – n.a.) Pentru că nu vor să ne întoarcem să reatacăm. Cu cât trece mai mult timp cu prețuri scăzute la petrol, cu mai puțină durere economică și presiune politică, cu atât devine mai greu, în mintea lor, pentru administrație să revină și să finalizeze treaba pe cale militară. Aceasta cred că este adevărata lor strategie. Sunt foarte vicleni; de fapt, sunt mai buni la asta decât la luptă.”

Soluțiile americanilor

De fapt, cunoscutul analist consideră că Statele Unite nu pot avea încredere în Iran nici măcar dacă reprezentanții Teheranului ar accepta condițiile americanilor și ar semna un armisitițiu sau o pace.

„Nu cred. Trebuie să fim pregătiți. Știu că forțele noastre pot deschide strâmtoarea și ne pot proteja trupele. Oamenii se îngrijorează pentru o dronă sau o rachetă, dar nu înțeleg planul. Armata SUA poate securiza un spațiu definit în strâmtoare, creând o „bulă de aer” absolută în jurul convoaielor. Orice încearcă să pătrundă va fi înfrânt. Am protejat navele împotriva iranienilor săptămâni întregi. Putem face asta”, este opinia sa.

Înainte de o escaladare militară totală, generalul Jack Keane propune o carantină maritimă. Sfatul său pentru Donald Trump ar fi ca SUA să blocheze navele iraniene în Golful Oman, punând presiune pe China (care depinde de acel petrol) să forțeze Teheranul să cedeze. El explică și cum se poate face acest lucru.

Telefonul care ar rezolva problema

„Prima opțiune, când închid strâmtoarea, este pur și simplu să punem sub carantină navele iraniene în Golful Oman. Am vorbit cu militarii noștri și nu este mare lucru, pot face asta. Am făcut-o și în largul coastelor Venezuelei. De asemenea, multe dintre acele nave sunt chinezești. China depinde de petrolul din Golful Persic. Președintele îl poate suna pe Xi și să-i spună: „Iranul ne forțează mâna. Nu vreau să fac asta, dar trebuie să deschid strâmtoarea. Veți plăti un preț. Sunați-i pe iranieni și spuneți-le să înceteze.” Cred că este o strategie fezabilă”, punctează generalul Keane.

Mai mult, fostul număr 2 din armata americană se teme că orice acord ar putea însemna ridicarea sancțiunilor și deblocarea a miliarde de dolari, ceea ce ar însemna, spune el, un „colac de salvare financiar” pentru un regim iranian care este acum aproape de colaps Alternativa este, conform spuselor sale, o finalizare militară a misiunii.

„Președintele Trump nu va face un acord prost. El știe că acești oameni sunt mincinoși și trișori. Este singurul președinte care i-a înfruntat în mod consecvent prin operațiuni militare. Pariul meu este că nu va fi un acord prost și s-ar putea să fim nevoiți să finalizăm militar această problemă o dată pentru totdeauna. Prefer asta în loc să oferim regimului un colac de salvare financiar prin ridicarea sancțiunilor”, încheie generalul Jack Keane.