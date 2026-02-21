search
Pregătit de barajul cu Turcia. Valentin Mihăilă se află în formă maximă la Rizespor, cu trei goluri înscrise în ultimele cinci partide

0
0
Publicat:

Valentin Mihăilă (26 de ani), internaționalul român legitimat la Rizespor, și-a trecut numele pe lista marcatorilor în victoria cu 2-0 împotriva celor de la Kocaelispor.

Valentin Mihăilă Foto/Facebook Rizespor
Valentin Mihăilă Foto/Facebook Rizespor

Fotbalistul român a început ca titular pentru a patra etapă la rând și a răsplătit încrederea staffului tehnic printr-o execuție decisivă.

Mihăilă a șutat din prima, din interiorul careului

Portarul Değirmenci a atins mingea, însă intervenția sa nu a fost suficientă pentru a evita golul, căci balonul a lovit bara transversală și a ricoșat dincolo de linia porții.

Scorul final a fost stabilit în minutul 57 de Samet Akaydin, care a dublat avantajul gazdelor. În urma acestui succes, Rizespor a urcat temporar pe poziția a 11-a în clasament, acumulând 24 de puncte.

Trei goluri înscrise în ultimele cinci meciuri jucate

Prin acest gol, Valentin Mihăilă a ajuns la cinci reușite și două pase decisive pentru Çaykur Rizespor, formație la care a ajuns vara trecută de la Parma, în schimbul a două milioane de euro.

Românul este într-o formă foarte bună: a înscris de trei ori în ultimele cinci etape de campionat, chiar înaintea meciurilor importante ale echipei naționale.

Pentru Mihăilă urmează partida cu Kasımpaşa, pe 28 februarie, în campionat, iar apoi duelul cu Beşiktaş, pe 4 martie, în Cupă.

Tânărul se află într-o perioadă excelentă, având în vedere că urmează barajul cu Turcia pentru tricolori. Turul se va disputa pe data de 23 martie, de la ora 19.00, iar returul pe data de 31, în aceeași lună.

