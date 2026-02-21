„O reacție de savurat!”. Julia Sauter i-a fermecat pe americani la Olimpiadă. Imaginile virale au ajuns peste Ocean

La Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina, Julia Sauter a oferit un moment memorabil care a captat imediat atenția fanilor internaționali.

Sportiva în vârstă de 28 de ani, debutantă la Olimpiadă, a încheiat concursul individual feminin de patinaj artistic pe locul 17, acumulând 190,93 puncte (63,13 la programul scurt și 127,80 la programul liber). După programul scurt, ea ocupa poziția a 16-a, iar după programul liber a pierdut un loc, reușind o performanță constantă.

Reacție de milioane

Ceea ce a făcut însă impresie cu adevărat nu a fost clasamentul, ci explozia de emoție a sportivei. Julia s-a bucurat fără rețineri, împărtășind sincer momentul triumfului personal. Reacția ei pură și autentică a cucerit publicul internațional, iar americanii au comentat imediat, remarcând cum aceasta „a explodat de bucurie” pe gheață.

„Jocurile Olimpice de iarnă: O reacție de savurat! Iată ce înseamnă Jocurile Olimpice, în timp ce Julia Sauter, din România, a explodat după ce a obținut cel mai bun scor din cariera sa la patinaj artistic!”, au scris americanii, imediat după ce au văzut reacție Juliei Sauter.

→ Imaginea 1/4: Reacția de milioane a Juliei Sauter Foto/TNT Sports

Julia Sauter se poate mândri cu cinci participări la Campionatele Mondiale, unde cel mai bun rezultat al său a fost locul 18, obținut în 2022, și cu o performanță remarcabilă la Europenele din 2025, unde a încheiat pe locul șapte.

Prezentă pe gheață pentru încă 2 ani de zile

Julia Sauter intenționează să mai rămână în competițiile de patinaj doar pentru încă doi ani. Sportiva recunoaște că disciplina pe care o practică nu îi oferă satisfacții financiare semnificative și a sugerat că vrea să își concentreze energia și asupra altor proiecte și oportunități din viața personală.

„(n.r. Întrebată pentru ce perioadă ar mai dori să concureze) Nu știu încă, poate încă un an, maximum doi. Chiar nu știu, trebuie să văd cum mă simt. Vreau să mă simt împlinită. Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat. Și la un moment dat trebuie să înfrunți realitatea. Vrei să-ți întemeiezi o familie, vrei o casă, vrei anumite lucruri în viață – și nu mai ești tânăr!”, a recunoscut Julia Sauter, pentru Golden Skate.