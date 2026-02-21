Un banner uriaș cu Trump, amplasat pe sediul Departamentului de Justiție, îi înfurie pe americani: „Își pune fața pe instituția care ar trebui să-l investigheze”

Instalarea unui banner uriaș cu președintele Donald Trump și mesajul „Make America Safe Again” pe fațada sediului Departamentului de Justiție din Washington a provocat numeroase reacții în mediul online și în rândul politicienilor americani. Unii critici au comparat gestul cu practici specifice regimurilor autoritare, numindu-l „aer de Coreea de Nord”.

Joi, mai mulți muncitori au montat bannerul pe clădirea Departamentului de Justiție din Washington, gest care a stârnit indignare în special în rândul democraților, care susțin că imaginea subminează independența unei instituții-cheie a statului.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un critic constant al lui Trump, a catalogat inițiativa drept „dincolo de parodie”.

„Câte monumente de tip dictatorial, redenumiri de clădiri și premii false mai trebuie să suporte americanii?”, a scris acesta pe rețeaua X, alăturându-se comentatorilor care au spus că bannerul are „aer de Coreea de Nord”.

Criticile au fost reluate și de congresmeni democrați. Ted Lieu a scris că „americanii cred în supremația legii, în timp ce republicanii MAGA cred în supremația lui Trump”, avertizând că alegerile din noiembrie se apropie, potrivit Independent.

La rândul său, Jimmy Gomez a afirmat că președintele „își pune fața pe instituția care ar trebui să-l investigheze”, susținând că independența Departamentului de Justiție este grav afectată.

Și jurnaliștii au reacționat dur. Analistul The Atlantic, Tom Nichols, a comparat imaginea cu propaganda din „Germania anilor 1930 sau Uniunea Sovietică a anilor 1950”, adăugând că „ar putea fi multe locuri, dar nu ar trebui să fie America”. Reporterul Ken Dilanian a subliniat ironia situației, având în vedere că republicanii au acuzat în repetate rânduri administrația Biden că ar fi politizat Justiția.

Criticii administrației Trump indică și urmăriri federale îndreptate împotriva unor adversari politici, precum fostul director FBI James Comey sau procurorul general al statului New York, Letitia James, ca dovezi ale unei presupuse erodări a separației puterilor în stat.

De cealaltă parte, administrația Trump a apărat bannerul. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a declarat pentru presa americană că simbolul face parte dintr-o campanie mai amplă de marcare a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, susținând că instituția este „mândră să celebreze istoria țării și eforturile de a face America mai sigură, la indicația președintelui Trump”.

Nu este pentru prima dată când astfel de bannere sunt afișate pe clădiri federale. Imagini similare cu chipul președintelui au mai fost amplasate la Departamentele Agriculturii și Muncii, costurile ridicându-se la mii de dolari, suportate din fonduri publice.