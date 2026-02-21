search
Sâmbătă, 21 Februarie 2026
Trump, atac furibund la Curtea Supremă, după blocarea tarifelor. Acuză „influențe străine” și anunță noi taxe vamale globale de 10%

0
0
Publicat:

Vineri, președintele american Donald Trump a criticat dur judecătorii Curții Supreme care i-au blocat aplicarea tarifelor, numindu-i „o rușine pentru națiune”. În același timp, liderul de la Casa Albă a anunțat impunerea unor tarife vamale globale de 10% pentru toate țările, măsură care va intra în vigoare începând cu 24 februarie 2026.

Trump a criticat dur judecătorii Curții Supreme care i-au blocat aplicarea tarifelor. FOTO: AFP
Trump a criticat dur judecătorii Curții Supreme care i-au blocat aplicarea tarifelor. FOTO: AFP

Trump a declarat că va semna imediat un ordin prin care majorează tarifele la nivel global, invocând Secțiunea 122 din Legea Comerțului din 1974, și a precizat că vor fi declanșate investigații privind practicile comerciale incorecte, care ar putea duce la impunerea unor taxe suplimentare. Potrivit acestuia, legislația actuală îi oferă autoritatea de a introduce astfel de tarife fără aprobarea Congresului.

„Este marea mea onoare să fi semnat, din Biroul Oval, un tarif global de 10% pentru toate țările, care va intra în vigoare aproape imediat”, a scris Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social.

La scurt timp, Casa Albă a publicat o fișă informativă în care a confirmat că președintele a semnat o proclamație ce prevede instituirea unei taxe temporare de import, în baza Secțiunii 122.

Conform explicațiilor oferite de Serviciul de cercetare al Congresului, această prevedere legală permite impunerea unor suprataxe temporare atunci când SUA se confruntă cu „deficite mari și grave ale balanței de plăți” sau cu alte probleme fundamentale de plăți internaționale. Secțiunea nu a mai fost utilizată până acum, iar instanțele nu au interpretat anterior limbajul său juridic.

Legea stabilește însă și limite clare: tarifele nu pot depăși 15% și pot fi aplicate pentru o perioadă de maximum 150 de zile.

Canada și Mexic vor fi exceptate de la noile tarife, în conformitate cu acordul comercial nord-american, a transmis Casa Albă. De asemenea, sunt exceptate anumite produse alimentare, precum carnea de vită și roșiile, dar și mineralele critice.

În declarații făcute la Casa Albă, Trump a acuzat Curtea Supremă că ar fi fost influențată de „interese străine” și de o mișcare politică minoritară.

„Sunt rușinat de anumiți membri ai Curții. Absolut rușinat pentru că nu au avut curajul să facă ceea ce este corect pentru țara noastră”, a afirmat Trump, potrivit The Guardian.

Președintele i-a lăudat pe cei trei judecători care au formulat opinii divergente față de decizia Curții: Brett Kavanaugh, Clarence Thomas și Samuel Alito. În schimb, ceilalți judecători, inclusiv doi numiți chiar de el (Amy Coney Barrett și Neil Gorsuch) au fost aspru criticați.

Trump i-a descris drept „lipsiți de patriotism” și „neloiali Constituției” și a afirmat că aceștia ar fi „o rușine pentru familiile lor”. De asemenea, a sugerat că participarea lor la discursul privind Starea Națiunii de săptămâna viitoare a fost „aproape” anulată.

Întrebat despre dovezile care ar susține afirmațiile privind influența străină asupra Curții Supreme, Donald Trump a răspuns: „Veți afla”.

SUA

