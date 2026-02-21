Traficul feroviar și cel aerian se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic

Traficul aerian se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, însă, din fericire, nu sunt curse anulate. Vremea rea își pune amprenta și pe traficul feroviar. CFR menţine personalul şi utilajele în stare de operativitate.

Circulaţia trenurilor se desfăşoară în condiţii de iarnă, iar compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. monitorizează permanent infrastructura feroviară şi menţine personalul şi utilajele în stare de operativitate, precizează un comunicat al administratorului de infrastructură, potrivit Agerpres.

În noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie 2026), caracterizată prin ninsori şi viscol, personalul de specialitate a asigurat monitorizarea şi menţinerea circulaţiei trenurilor în condiţii de siguranţă.

În intervalul 03:40 - 04:40, au fost prealarmate utilajele de deszăpezire, în vederea intervenţiei operative, în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice, a precizat sâmbătă compania.

Pe raza sucursalelor afectate de ninsori au fost mobilizaţi, sâmbătă noapte, 314 angajaţi pentru asigurarea permanenţei şi monitorizarea infrastructurii feroviare. În cursul nopţii nu au fost înregistrate situaţii care să impună intervenţia echipelor sau a utilajelor, se arată în comunicat.

CNAB: Traficul aerian se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic; nu sunt curse anulate

Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, a precizat, sâmbătă dimineaţa, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

„Nu se înregistrează curse anulate. Zborurile pot înregistra întârzieri generate de vizibilitatea redusă şi de operaţiunile de degivrare a aeronavelor, pe care companiile aeriene le efectuează după îmbarcarea pasagerilor. Se intervine permanent cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor şi căilor de rulare a avioanelor", au transmis reprezentanţii CNAB, potrivit Agerpres.

Echipajele pentru operaţiuni de iarnă ale CNAB au acţionat non-stop în ultimele zile şi au deszăpezit 1,7 milioane de metri pătraţi ai suprafeţelor operaţionale (piste, căi de rulare a aeronavelor, platforme de îmbarcare/debarcare a pasagerilor etc). A fost transportată o cantitate record de peste 130.000 de tone de zăpadă, asigurând desfăşurarea zborurilor în absolută siguranţă pentru pasageri, pe ambele aeroporturi ale Capitalei.

CNAB recomandă pasagerilor să îşi ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport şi să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informaţii referitoare la propriile zboruri.

Amintim că vremea rea a creat probleme pe mai multe drumuridin țară.

Reamintim că Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, precipitaţii însemnate cantitativ, inclusiv ninsori, şi viscol, ce vizează 16 judeţe şi Municipiul Bucureşti, până duminică dimineaţa.