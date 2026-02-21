search
Sâmbătă, 21 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Traficul feroviar și cel aerian se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Traficul aerian se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, însă, din fericire, nu sunt curse anulate. Vremea rea își pune amprenta și pe traficul feroviar. CFR menţine personalul şi utilajele în stare de operativitate. 

Pe calea ferată se circulă în condiții de iarnă. FOTO Shutterstock
Pe calea ferată se circulă în condiții de iarnă. FOTO Shutterstock

Circulaţia trenurilor se desfăşoară în condiţii de iarnă, iar compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. monitorizează permanent infrastructura feroviară şi menţine personalul şi utilajele în stare de operativitate, precizează un comunicat al administratorului de infrastructură, potrivit Agerpres.

În noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie 2026), caracterizată prin ninsori şi viscol, personalul de specialitate a asigurat monitorizarea şi menţinerea circulaţiei trenurilor în condiţii de siguranţă.

În intervalul 03:40 - 04:40, au fost prealarmate utilajele de deszăpezire, în vederea intervenţiei operative, în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice, a precizat sâmbătă compania.

Pe raza sucursalelor afectate de ninsori au fost mobilizaţi, sâmbătă noapte, 314 angajaţi pentru asigurarea permanenţei şi monitorizarea infrastructurii feroviare. În cursul nopţii nu au fost înregistrate situaţii care să impună intervenţia echipelor sau a utilajelor, se arată în comunicat.

CNAB: Traficul aerian se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic; nu sunt curse anulate

Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, a precizat, sâmbătă dimineaţa, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

„Nu se înregistrează curse anulate. Zborurile pot înregistra întârzieri generate de vizibilitatea redusă şi de operaţiunile de degivrare a aeronavelor, pe care companiile aeriene le efectuează după îmbarcarea pasagerilor. Se intervine permanent cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor şi căilor de rulare a avioanelor", au transmis reprezentanţii CNAB, potrivit Agerpres.

Echipajele pentru operaţiuni de iarnă ale CNAB au acţionat non-stop în ultimele zile şi au deszăpezit 1,7 milioane de metri pătraţi ai suprafeţelor operaţionale (piste, căi de rulare a aeronavelor, platforme de îmbarcare/debarcare a pasagerilor etc). A fost transportată o cantitate record de peste 130.000 de tone de zăpadă, asigurând desfăşurarea zborurilor în absolută siguranţă pentru pasageri, pe ambele aeroporturi ale Capitalei.

CNAB recomandă pasagerilor să îşi ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport şi să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informaţii referitoare la propriile zboruri.

Amintim că vremea rea a creat probleme pe mai multe drumuridin țară.

Reamintim că Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, precipitaţii însemnate cantitativ, inclusiv ninsori, şi viscol, ce vizează 16 judeţe şi Municipiul Bucureşti, până duminică dimineaţa.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
digi24.ro
image
Ce este ALS, boala necruțătoare care l-a răpus pe actorul Eric Dane la 53 de ani, după 10 luni de la diagnostic
stirileprotv.ro
image
Cât ar trebui să ai de plată la întreținere, în funcție de oraș și de câte camere are imobilul în care locuiești
gandul.ro
image
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
mediafax.ro
image
Țeapa uriașă pe care și-a luat-o Gabi Tamaș. Cum a rămas fără bani pe card concurentul de la Survivor România
fanatik.ro
image
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
libertatea.ro
image
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Surse: Ministrul USR Darău blochează ajutoarele de stat cerute de PSD. Este din nou blocaj pe pachetul reformei în administrație
antena3.ro
image
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
cancan.ro
image
Martie aduce bani în conturi! Vezi când se dă pensia, alocația și ajutoarele sociale pentru milioane de români
newsweek.ro
image
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
prosport.ro
image
Cât costă benzina și motorina în Bulgaria sau Ungaria. Carburanții s-au scumpit în România pentru a patra oară în doar o lună
playtech.ro
image
Adrian Mutu şi-a ales favorita din derby-ul Rapid – Dinamo: “Are un plus de 10%!”. Şanse mici ca FCSB să prindă play-off-ul: “Ar fi o bombă!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Operațiile de micșorare a stomacului ar putea fi decontate de stat. Anunțul făcut de CNAS
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Mihai Bobonete aruncă bomba despre starea civilă a lui Andi Moisescu: Anul ăsta am avut încă două perechi de fini!
romaniatv.net
image
Pensia românilor, decizie în Uniunea Europeană. Se propun două noi forme de pensie
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
O vedetă de televiziune e desfigurată din cauza unei infecții provocate de implanturile mamare: „Aveam silicon chiar și în ganglionii limfatici. E groaznic să îmbătrânești 20 de ani peste noapte”
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
click.ro
image
Rețetă gogoși ungurești. Se pregătesc ușor, cu puține ingrediente, și sunt foarte gustoase
click.ro
image
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă

OK! Magazine

image
Dovada pedofiliei! Unul dintre e-mailurile care i-au îngropat pe Epstein și Andrew avea un criteriu grotesc: „vârsta 10 ani”

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești