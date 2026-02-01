search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un tânăr de 32 de ani și-a pierdut viața din cauza suprasolicitării la locul de muncă. Primea sarcini de la job și pe patul de spital

0
0
Publicat:

Un programator chinez în vârstă de 32 de ani a murit după ce s-a prăbușit în timp ce lucra de acasă, iar familia sa susține că decesul a fost cauzat de suprasolicitare profesională, potrivit asiaone.com.

FOTO: Best Job
FOTO: Best Job

Bărbatul, identificat în presa chineză drept Gao Guanghui, ar fi suferit un stop cardiac la finalul lunii noiembrie. Apropierea tragediei a fost pusă de familie pe seama volumului extrem de muncă din perioada recentă, după ce acesta fusese promovat într-o funcție de conducere.

Potrivit presei locale, Gao fusese avansat ca manager de departament, responsabilitate care i-a adus un program mult mai solicitant. Pe lângă activitatea de programare, coordona echipa, gestiona relația cu clienții și se ocupa de suportul post-vânzare. Soția sa a declarat că noile atribuții îl făceau să ajungă acasă foarte târziu aproape în fiecare zi.

Incidentul a avut loc pe 29 noiembrie, într-o zi de sâmbătă, când Gao lucra de acasă. Un membru al familiei a relatat că acesta s-a plâns că nu se simte bine și a spus că vrea să se întindă puțin în living, pentru a continua rezolvarea unor sarcini urgente. La scurt timp, bărbatul și-a pierdut cunoștința.

A fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să îl salveze, în ciuda manevrelor de resuscitare. Decesul a fost declarat în jurul orei 13:00, în aceeași zi.

Familia susține că, în timp ce Gao se afla în stare critică, colegii de serviciu continuau să îi trimită mesaje într-un grup de lucru pe WeChat, cerându-i să proceseze comenzi și să finalizeze sarcini considerate urgente, cu termen limită în dimineața zilei de luni.

După moartea sa, rudele au depus o solicitare către autorități pentru ca decesul să fie recunoscut drept accident de muncă, însă până în prezent nu au primit un răspuns oficial.

Soția lui Gao a cerut și returnarea obiectelor personale ale acestuia, reclamând că o parte dintre bunuri ar fi fost aruncate, iar cele rămase i-au fost înmânate fără a fi ambalate sau inventariate corespunzător.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
digi24.ro
image
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
stirileprotv.ro
image
Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Anunțul BNR: „Se schimbă banii în România cu 1 februarie”. Se întâmplă pentru prima oară în ultimii 25 de ani
fanatik.ro
image
Anton Samoilenko, adjunct al Administrației Militare din Herson: „De fiecare dată când din Moscova se pronunță «pace», regiunea noastră este bombardată și mor oameni”
libertatea.ro
image
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
digi24.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
Spectaculos: Karim Benzema revine în Europa, la 38 de ani!
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Cum poţi face un ban în plus cu hainele de care ai uitat în dulap. Fenomenul ia amploare
observatornews.ro
image
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
cancan.ro
image
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
prosport.ro
image
Acte necesare pentru vânzarea unei case. Documentul fără de care nu poţi înstrăina un imobil
playtech.ro
image
De ce i s-a spus ”Groapa din Ștefan cel Mare” stadionului Dinamo. De unde provine, de fapt, denumirea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Pensii februarie. Plățile s-ar putea face diferit pentru români. Ce schimbări ar aduce Ministerul Finanțelor pentru februarie
mediaflux.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
A murit Catherine O’Hara, actrița care a jucat-o pe mama lui Kevin din „Singur acasă”
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Horoscop februarie 2026. Racii trec prin transformări, Leii învăța lecții importante, în viețile Vărsătorilor intră oameni cheie
click.ro
image
Rețeta românească pe care familia Mirelei Vaida o adoră: „Hai să vă arăt ce mănânc eu într-o zi”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Prințul William și George GettyImages 2252545276 jpg
Prințul George, pe punctul de a rupe tradiția regală! O decizie importantă privind viitorul său a fost luată
okmagazine.ro
RA 010861 JPG
Adda și Cătălin: „Cea mai mare superputere, calitate și cel mai uriaș defect al nostru este sinceritatea‟
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mănăstirea din România care l-a impresionat pe Dan Negru. A comparat-o cu Capela Sixtină și Sagrada Familia
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea