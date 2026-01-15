search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un român din patru, la limita burnout-ului în 2025. Munca excesivă și presiunea termenelor, principalele cauze

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În 2025, munca în România a avut un cost emoțional mai mare. Starea de bine a angajaților este fragilă, marcată de epuizare, presiune constantă și lipsă de echitate, iar riscul de burnout rămâne ridicat, în special în IT și administrația publică, arată un studiu de specialitate.

1 din 4 oameni au fost la limita burnout-ului în 2025 FOTO BestJobs
1 din 4 oameni au fost la limita burnout-ului în 2025 FOTO BestJobs

„În 2025, starea de bine a angajaţilor din România s-a aflat într-o zonă funcţională, dar fragilă”, potrivit Indexului stării de bine a angajaţilor români, realizat de RoCoach şi Novel Research pe un eşantion naţional de 1.000 de angajaţi din mediul urban.

Deşi mai mult de 41% dintre angajaţii români au reuşit să îşi menţină un nivel rezonabil de echilibru la locul de muncă, 1 din 4 angajaţi s-au aflat într-o zonă de risc psihologic şi burnout, în timp ce doar 30% au indicat cu adevărat o stare de mulţumire ridicată, caracterizată prin relaţii sănătoase, autonomie, claritate şi percepţie de corectitudine la locul de muncă.

Indexul stării de bine a angajaţilor români arată un scor de 70,3 puncte din 100 în 2025, ceea ce indică o siguranţă moderată, dar şi o vulnerabilitate crescută la şocuri organizaţionale precum schimbări de leadership, presiuni operaţionale sau instabilitate economică şi plasează România într-o zonă de „siguranţă moderată”, potrivit News.ro.

Angajații din IT, printre cei mai afectați

În 2025, bărbaţii au înregistrat o satisfacţie mai mare la locul de muncă. 72,1% au indicat o stare bună şi foarte bună, segmentul de vârstă 18–29 de ani fiind cel mai mulţumit. Domeniile cu cel mai mare grad de satisfacţie la locul de muncă în 2025 au fost comerţ/vânzări (76,4%), servicii bancare şi sănătate (73,8% fiecare) şi ONG (66,6%).

La polul opus, angajaţii din domeniile IT&C şi administraţie publică au înregistrat cele mai mici niveluri de satisfacţie.

Raportul arată că starea de bine nu este percepută de angajaţi ca un beneficiu sau un bonus, ci ca rezultatul modului în care este organizată şi condusă compania pentru care lucrează.

Diferenţele de wellbeing nu sunt aleatorii şi nici strict individuale, ci urmează linii structurale clare: poziţia în ierarhie, vechimea, domeniul de activitate şi regulile formale şi informale ale organizaţiei. În acelaşi timp, raportul arată că, pe măsură ce vechimea angajaţilor în organizaţie creşte, starea lor de bine scade de la nivelul „excelent” la „bine”, însoţită de o creştere a zonei de tensiuni gestionabile, dar persistente. Organizaţiile reuşesc să transforme entuziasmul iniţial în stabilitate, dar nu reuşesc întotdeauna să menţină energie şi sens pe termen lung.

„Datele ne-au arătat că în 2025 nu a fost vorba despre o Românie epuizată, ci despre o Românie care funcţionează cu un cost emoţional mare. Majoritatea angajaţilor îşi fac treaba, dar sistemele organizaţionale îi forţează să compenseze prin efort personal ceea ce lipseşte din designul muncii: claritate, echitate, autonomie şi relaţii sănătoase cu managementul. În 2026 provocarea reală pentru companii nu mai este retenţia, ci menţinerea vitalităţii oamenilor pe măsură ce cresc în roluri şi responsabilitate. Un angajat care rămâne, dar îşi pierde energia, nu mai creează valoare”, explică Mihai Stănescu, fondatorul RoCoach, prima companie de coaching din România şi dezvoltator al Organizational Transition Quotient (ORQ).

Citește și: Cât se câștigă în Europa, în medie. România, aproape de coada clasamentului la salarii, dar urcă la puterea de cumpărare

Principalele surse de epuizare

Conform Indexului stării de bine a angajaţilor români, în 2025 principalele surse de epuizare au fost volumul mare de muncă (23,3%), presiunea constantă a termenelor limită (19,6%), lipsa echilibrului dintre viaţa personală şi cea profesională (16,4%) şi absenţa feedbackului (9,1%). În acelaşi timp, în aproape toate segmentele analizate, şeful direct apare ca factor determinant al stării de bine a angajaţilor (19,3%).

„Dincolo de cifre, indexul arată cum este trăită munca în România în 2025: ca un sistem de presiuni, adaptări şi compromisuri pe care oamenii îl gestionează zi de zi cu un efort mult mai mare decât se vede la suprafaţă. Indexul Stării de bine a angajaţilor români măsoară calitatea reală a relaţiei dintre angajat şi organizaţia în care lucrează – cât de corecte sunt regulile, cât de clare sunt aşteptările, câtă autonomie există şi cât de mult sprijin primesc oamenii atunci când lucrurile devin dificile. Vedem foarte clar un proces de uzură organizaţională. Oamenii nu vorbesc despre beneficii, ci despre corectitudine, despre respect, despre şefi care ascultă şi despre libertatea de a-şi organiza munca fără micro-management. Limbajul este adesea emoţional şi uneori dur, ceea ce ne arată că aceste teme sunt trăite ca probleme morale, nu doar ca disfuncţii procedurale. Când angajaţii spun «să nu se mai aranjeze concursurile» sau «şefii să ne trateze ca oameni», ei vorbesc despre nevoia fundamentală de echitate şi demnitate în muncă”, spune Marian Marcu, managing partner Novel Research.

Ce este Indexul Employee Wellbeing

Indexul Employee Wellbeing 2025 este un instrument sintetic dezvoltat de RoCoach şi Novel Research pentru a măsura calitatea reală a experienţei de muncă a angajaţilor români în 2025. El este construit pe cinci dimensiuni fundamentale ale vieţii organizaţionale: claritate, autonomie, recunoaştere, echitate şi relaţii umane.

Fiecare dimensiune este standardizată pe o scară 0–100, iar scorul final reflectă starea globală de bine la locul de muncă. Indexul are o validare psihometrică solidă (Cronbach Alpha = 0,891), ceea ce confirmă că dimensiunile măsoară coerent un construct unitar de wellbeing organizaţional.

Datele au fost colectate în perioada noiembrie–decembrie 2025, prin metoda CAWI (Computer Assisted WEB Interviews), pe un eşantion de 1.000 de angajaţi din mediul urban.

RoCoach este prima companie de coaching din România şi lider în coaching executiv, de echipă şi organizaţional. Are o echipă de 20 de facilitatori acreditaţi.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
stirileprotv.ro
image
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute ca Personalul!
gandul.ro
image
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu, atacat subtil de Edi Iordănescu după ”marginalizările” lui Stanciu și Răzvan Marin la națională: ”Avem nevoie de lideri la baraj. Știu cum se construiește performanța”
fanatik.ro
image
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
libertatea.ro
image
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat Costinel Zuleam
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu ar fi dispărut: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia. Primele declarații ale mamei
gsp.ro
image
Acuzații grave: ”Ne-au umilit! Ne-au lovit foarte tare”. Gino Iorgulescu, ”pus la zid”: ”Mi-a zis în față”
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
Vreţi să locuiţi într-un castel din Franţa? Visul poate deveni realitate la un preţ de apartament în Popeşti
observatornews.ro
image
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Triunghiuri, vestă și trusă în 2026: ce trebuie să ai obligatoriu în mașină și cum verifici
playtech.ro
image
Ce impozite trebuie să plătească Nicușor Dan și Ilie Bolojan pe mașinile pe care le au. Mărcile preferate de liderii din fruntea statului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Ce adorabilă! Cu cine seamănă fetița Ginei Pistol și a lui Smiley FOTO ÎN PREMIRĂ
romaniatv.net
image
Se interzic manelele în România! Primul oraș care impune măsura
mediaflux.ro
image
Mario Iorgulescu ar fi dispărut: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia. Primele declarații ale mamei
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
click.ro
image
Oferta generoasă a Marinei Almășan pentru Măruță și Capatos: „Dacă se vor afla în impas, îi invit să...”. De ce ea n-a plecat din TVR 2: „Joci după cum îți cântă patronul!”
click.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Prințesa Yasmine și Prințul moștenitor al Iranului GettyImages 83290376 jpg
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme
okmagazine.ro
Gisele Bundchen sursa foto Profimedia jpg
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme

Click! Pentru femei

image
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet