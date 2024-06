Românii au dezvoltat și produs primul robot autonom industrial

O companie românească specializată în robotică anunță lansarea Sweep – primul robot autonom dezvoltat și produs în România.

Agora Robotics, companie deep tech și pionier în domeniul roboticii, creată în România de specialiști în cercetare și dezvoltare în domeniul tehnologiei, anunță lansarea Sweep – primul robot autonom dezvoltat și produs în România. Sweep este un robot industrial destinat curățării podelelor dure cu aplicabilitate în depozite, fabrici, hoteluri, spații comerciale, gări, aeroporturi, spitale etc. Suprafața estimată a acestor spații în România depășește 16 milioane m2.

Sweep este durabil, fiind dotat cu o carcasă metalică și bazine de inox, foarte rezistente. Este ușor de programat și are capacitatea să curețe suprafețe extinse, de circa 8.700 de mp în decurs de 24 ore, în cicluri de cinci ore de lucru și două ore de încărcare. Dotat cu un sistem complex de senzori, camere și tehnologie de comunicații, certificate pentru industria automotive, Sweep se deplasează cu precizie într-un perimetru scanat de el și are capacitatea să evite persoane şi obstacole la nevoie, armonizându-se cu mediul de lucru. Stația de andocare contribuie la autonomia aparatului. Acesta are capacitatea să schimbe apa uzată, să curețe rezervorul și să se alimenteze. Intervenția umană este necesară doar la programarea sa și la schimbarea consumabilelor – detergent, perii, lame de ștergere.

„Sweep integrează know-how, inteligență artificială și tehnologie de ultimă generație rezultate și din colaborările externe, inclusiv prin programul Nvidia Inception, în care compania este înrolată, și prin cooperarea cu Merphi, o companie specializată în domeniul designului de roboți din Suedia. Sweep marchează un moment de referință pentru domeniul cercetării din România, fiind primul robot cu navigație autonomă dezvoltat și produs local, de specialiști români de top din domeniu”, a declarat Paul Popescu, CEO Agora Robotics.

„Am creat Sweep în contextul în care se estimează o piață în creștere și un deficit important de forță de muncă în sectorul de curățenie. Piața globală de roboți non-rezidențiali de curățenie a podelelor este estimată la circa 836 milioane de euro în 2023 și va ajunge la 3,5 miliarde de euro în 2030. Roboții autonomi mobili au rolul să preia acele activități repetitive, dificile și mai puțin productive, permițându-le angajaților să se concentreze pe sarcini mai importante, cu valoare adăugată”, a completat Ioana Calen, Chief Operating Officer Agora Robotics.

Dezvoltarea Sweep a vizat și eficiența energetică. Acesta are un consum scăzut de energie, contribuind astfel la reducerea costurilor operaționale și la protejarea mediului. Aparatul permite și raportarea detaliată a consumului de apă, detergent și energie, pentru cunoașterea resurselor consumate, dar și date despre spațiul și momentul când a fost curățat pentru eficiența și transparența proceselor.

Specificații Sweep

Dimensiuni: 735 x 530 x 710 mm

Greutate: 115 kg

Capacitate rezervor apă curată/uzată: 23l / 25l

Lățime front de lucru: 450 mm

Viteză de curățare: 0,4 m/s

Productivitate estimată: 8,700 mp/zi

Durată medie de viață: 5 ani

Garanție: 3 ani

Ciclu de curățare: 5 ore

Ciclu de încărcare: 2 ore

Pe termen lung, Agora Robotics își propune implementarea tehnologiilor de navigație autonomă deja dezvoltate și în alte produse care vor forma un ecosistem de soluții de automatizare. Posibile aplicații viitoare: logistică, monitorizări agricultură și construcții.