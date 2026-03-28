Incident viral în Chicago: un robot de livrări a distrus o stație de autobuz. Mii de localnici cer oprirea acestora

Un robot folosit la livrări la domiciliu a devenit viral pe rețelele de socializare după ce s-a izbit de o stație de autobuz din Chicago, producând daune acesteia. Mulți localnici s-au plâns de apariția roboților pe străzile orașului american.

Un robot de livrare a mâncării din Chicago, parte a unui program pilot lansat în orașul american, a devenit viral pe rețelele de socializare după ce a intrat direct prin geamul unei stații de autobuz.

Robotul a făcut pagube în Chicago

Incidentul, surprins de camerele de supraveghere, a stârnit numeroase reacții online, iar clipul cu robotul care provoacă daune în oraș a ridicat și întrebări serioase despre viitorul programului pilot.

„Chiar mi-a fost puțin milă de el. Nu m-am gândit niciodată că un robot mic care intră într-o stație de autobuz ar putea crea atâta vâlvă. Am fost surprins că a putut lovi atât de tare și a trecut direct prin el”, a spus Bayard Elfvin, CEO al Centre Construction Group, compania în fața căreia s-a petrecut incidentul, potrivit publicației CBS News Chicago.

Serve Robotics, compania care gestionează serviciul de livrări cu roboți, a transmis într-un comunicat că investighează cum s-a produs incidentul și că va acoperi costul geamului deja reparat, subliniind că astfel de situații sunt extrem de rare.

„Robotul nostru a lovit geamul. Echipa noastră locală a curățat zona imediat ce am aflat despre incident și a început imediat o investigație pentru a înțelege cum s-a întâmplat. Astfel de incidente sunt extrem de rare, roboții noștri efectuând sute de mii de livrări din 2025 fără niciun incident grav. Suntem în contact cu părțile implicate și vom acoperi costul reparației”, a transmis compania, potrivit CBS News Chicago.

Deși nimeni nu a fost rănit în stația de autobuz, autoritățile din Chicago au transmis că orice decizie privind continuarea programului pilot de folosire a roboților la livrări va depinde în mare măsură de siguranța oferită de aceștia.

„Subliniem importanța siguranței publice și a monitorizării constante a acestor roboți pentru a preveni daunele asupra oamenilor, infrastructurii și proprietății. Ne bucurăm că nimeni nu a fost rănit. Vom continua să ascultăm feedback-ul locuitorilor și al companiilor locale pe măsură ce monitorizăm aceste companii robotice în perioada pilot. Vom lua în considerare performanța lor în respectarea protocoalelor de siguranță înainte de a decide dacă vor rămâne în district după încheierea programului pilot”, a declarat Walter Burnett, consilier local, citat de postul de televiziune.

Petiție pentru oprirea programului cu roboți de livrări

Unii localnici au lansat o inițiativă civică de a opri livrările realizate cu roboți. O petiție recentă a adunat peste 3.700 de semnături de la persoane care văd semnale de alarmă în programul pilot, care va continua până în mai 2027. Cei care critică folosirea roboților spun că, la orele de vârf din timpul prânzului, în zilele lucrătoare, văd roboți de livrare traversând străzile în toate direcțiile într-un cartier al orașului. Alți locuitori i-au primit însă cu entuziasm, ca parte a programului pilot aflat în desfășurare.

„Au mai multă inteligență decât oamenii. Se opresc pentru tine, se dau la o parte din drum, traversează la culoarea verde”, a afirmat o localnică.

În Chicago, programul pilot pentru roboții folosiți la livrare este programat să continue până în mai 2027. După această dată, nu poate fi prelungit fără aprobarea Consiliului Municipal din Chicago.