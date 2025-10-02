Regimul lui Kim Jong Un vânează femei cu implanturi mamare. Riscă să fie trimise în lagăre de muncă

Serviciile de securitate din Coreea de Nord au declanșat o acțiune împotriva femeilor care au apelat la operații estetice, în special la augmentări mamare, considerate „obiceiuri capitaliste” de către regimul lui Kim Jong Un. Persoanele riscă pedepse severe, inclusiv trimiterea în lagăre de muncă.

Într-un caz recent, un medic care efectua operații ilegale de augmentare mamară a fost judecat împreună cu două tinere de aproximativ 20 de ani care și-au pus implanturi. Doctorul, care abandonase facultatea de medicină, folosea silicon introdus ilegal din China pentru intervențiile realizate la domiciliu, relatează publicația sud-coreeană Daily NK.

Procesul public, desfășurat la mijlocul lunii septembrie, a stârnit mare „vâlvă”, fiind prezentate detalii despre anchetă și dovezi precum instrumentele medicale, siliconul și sumele de bani confiscate.

Procurorul a declarat că femeile „au fost corupte de obiceiuri burgheze și au comis acte capitaliste putrede”, iar judecătorul a promis „pedeapsă severă” pentru „actul antisocialist”. De asemenea, Biroul de Securitate a efectuat examinări fizice asupra femeilor suspectate că au trecut prin operații mamare, iar liderii patrulelor de cartier sunt însărcinați să identifice persoane cu schimbări vizibile de siluetă pentru verificări suplimentare.

Acțiunea survine după ce Ministerul Securității Sociale a emis o directivă pentru a stopa creșterea numărului de proceduri cosmetice, precum augmentarea mamară și operațiile la pleoape, catalogate drept „acte decadente”. Agenți sub acoperire au fost trimiși în mai multe districte, inclusiv în Phenian, pentru a identifica femeile și medicii implicați.

Conform surselor citate de Daily NK, cei prinși riscă pedepse penale, inclusiv pedepse în lagăre de instruire prin muncă, iar populația trăiește sub o frică constantă de a fi verificată pentru comportament „antisocialist”.

Organizațiile internaționale precum Amnesty International atrag atenția că regimul nord-coreean exercită un control total asupra vieților cotidiene și restricționează sever libertatea de exprimare a cetățenilor.