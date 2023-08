Secretul „Zidurilor de Nisip” ale Chinei. Noua construcție misterioasă a Beijingului în Marea Chinei de Sud VIDEO

China pare a construi o pistă de aterizare pe o insulă disputată din Marea Chinei de Sud, potrivit unor imagini din satelit realizate luna aceasta, relatează The Daily Beast.

O imagine prin satelit, realizată de Planet Labs PBC la 10 august și analizată de The Daily Beast, arată o nouă construcție pe Triton, cea mai vestică insulă din arhipelagul Paracel, în apropiere de Vietnam. Acesta este revendicat atât de Taiwan, cât și de Vietnam. Insula Triton, pe care China o controlează din 1974, este punctul cel mai vestic și cel mai sudic al Insulelor Paracel, fiind situată aproape la aceeași distanță de coasta vietnameză și de provincia chineză Hainan.

Fotografiile din satelit captate de Planet Labs PBC par să arate o construcție similară cu ceea ce a realizat China pe alte insule artificiale din grupul Spratly, acestea fiind echipate cu piste de aterizare și alte dispozitive militare, potrivit The Associated Press.

Lucrările la pista de aterizare au început în urmă cu câteva săptămâni, potrivit publicației de specialitate The Drive, care a relatat în premieră despre noua construcție. Pista are probabil o lungime de peste 600 de metri, ceea ce ar permite aterizarea unor elicoptere și drone, dar nu și a avioanelor de luptă, potrivit unei analize a Associated Press.

Este cel mai recent indiciu că Beijingul continuă să militarizeze insulele ca parte a unei strategii mai largi de extindere a prezenței Chinei în Marea Chinei de Sud.

China revendică în totalitate aceste insule disputate de vecinii săi și neagă că militarizează regiunea, prin care trec anual mărfuri în valoare de 5 trilioane de dolari, susținând caracterul defensiv al acțiunilor sale.

Totuși, Beijingul a instalat aici de-a lungul anilor avanposturi și active militare, inclusiv rachete, sisteme radar și piste de aterizare.

Ochi peste tot

Aceste construcții ar putea conferi Chinei resurse logistice cheie susceptibile să o ajute să își proiecteze forța în regiune, ceea ce este deosebit de îngrijorător având în vedere comportamentul tot mai agresiv și coercitiv al Beijingului în regiune în ultimele luni, a apreciat Kitsch Liao, director adjunct al Global China Hub al Atlantic Council.

„Accentul aici este pus pe recunoaștere, este vorba despre țintire, despre supraveghere. Ceea ce se poate vedea, ce se poate urmări efectiv, pentru că nu poți lovi ceea ce nu poți vedea sau urmări”, a apreciat Liao pentru The Daily Beast, adăugând că aceste aspecte sunt practic cele care considerate prioritare în deschiderea oricărui potențial război, și chiar și în perioada premergătoare acestuia".

În ultimii ani, China a echipat insulele Spratly cu sisteme de rachete anti-navă și anti-aeriene, echipamente laser și de bruiaj, precum și avioane de luptă.

Pentru China, o extindere a revendicărilor sale teritoriale ar putea fi o parte esențială a modelării unui potențial conflict în regiune.

„Avantajul pe care îl poate oferi de fapt în faza de deschidere a războiului, în timpul escaladării, în timpul poziționării, în timpul recunoașterii, modelând conflictul", a spus el, apreciindu-l drept „valoros”

„Proiecția de forțe nu înseamnă doar să îți aduci transporturile de trupe, să îți aduci portavioanele... acolo unde trebuie să fie. De asemenea, trebuie să ai o rețea logistică sofisticată peste tot”, a adăugat Liao.

Nu este limpede dacă insulele ar putea supraviețui într-un război, ceea ce ar putea sugera că menirea lor este să fie mai degrabă etape pregătitoare pentru un conflict, a atenționat Si-fu Ou, de la Institutul de Cercetare a Apărării și Securității Naționale din Taiwan.

Zidurile de nisip din Marea Chinei de Sud

„Marile ziduri ale Mării Chinei de Sud au fost construite pe nisip, ceea ce le face vulnerabile în timpul unui război, deoarece sunt imposibil de apărat. Pe timp de pace, totuși, insulele artificiale sunt destul de utile pentru a desfășura o varietate de misiuni, de exemplu, prezența, ISR (informații, supraveghere și recunoaștere), conștientizarea situației și tacticile din zona gri”, a explicat el.

Noua pistă pe care Beijingul pare a o clădi pe insula Triton ar putea avea scopul de a ajuta China să amenințe Vietnamul, a spus Ou.

„Ținta principală a insulei Triton este Vietnamul, nu Taiwanul”, a apreciat acest expert pentru The Daily Beast. „Aceasta este [marea strategie chineză] în Marea Chinei de Sud. Din evaluarea preliminară, construcția de pe Insula Triton ar putea fi o bază secundară în Insulele Paracel [care ar putea] funcționa ca [o] bază auxiliară pentru baza principală de pe Insula Woody”, a subliniat el.

Insula Woody, principala bază militară chineză din insulele Paracel, are deja o populație de aproximativ 1.000 de locuitori, o pistă de aterizare, hangare pentru avioane de luptă și baterii de rachete sol-aer HQ-9.

Dotarea insulei Triton ar putea fi și o încercare de a face o potențială mișcare de preluare a Taiwanului mai dificil de contracarat cu succes, a explicat pentru The Daily Beast Brad Martin, ofițer în retragere al Marinei americane și cercetător senior în domeniul politicilor la RAND.

„Este doar un mod de a multiplica locurile...Și, în plus, cu cât au mai multe locuri în care să pună lucruri, dacă ar avea loc un război, mai multe locuri unde să se ducă, cu atât sunt mai numeroasele țintele pe care Statele Unite și partenerii, aliații lor trebuie să le vizeze. Iar asta creează un mijloc de epuizare a resurse pentru acea forță. Aceasta va încerca să apere Taiwanul”, a subliniat Martin, care a fost anterior analist de operațiuni la Biroul șefului operațiunilor navale din cadrul Pentagonului.

Ce urmărește China?

China a susținut anterior că extinderea insulelor are doar un scop defensiv. Dar în ultimii ani au apărut îngrijorări legate de faptul că tentaculele de influență și avanposturile militare în expansiune ale Beijingului în regiune i-ar putea permite să acționeze rapid și să trimită mijloace militare pe insule în timp de criză. Totodată, au apărut întrebări cu privire la posibilitatea ca China să interfereze cu rutele comerciale vitale sau să încerce să conteste tranzitul aeronavelor sau navelor unor națiuni străine, în timp ce revendică insulele și apele adiacente acestora.

Consolidarea pe insule se suprapune cu interesele teritoriale ale Brunei, Malaeziei, Taiwanului, Vietnamului și Filipinelor.

Pe lângă amenințările tot mai mari ale Chinei la adresa Taiwanului, comportamentul agresiv al Chinei față de Vietnam s-a intensificat în ultimele luni. În luna mai, o navă de cercetare chineză și cinci vehicule de escortare au refuzat să părăsească zona economică exclusivă (ZEE) a Vietnamului - zona oceanică care se întinde la 200 de mile marine dincolo de marea teritorială a unei națiuni. Confruntat cu situația, ministrul chinez de externe a ignorat problema, susținând că insulele pe care China le revendică și apele adiacente acestora sunt interese legitime.

„Navele relevante ale Chinei desfășoară activități normale sub jurisdicția Chinei. Este legitim și legal și nu se pune problema intrării în zonele economice exclusive ale altor țări”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, potrivit Reuters.

Garda de Coastă a Chinei a avut, de asemenea, o serie de conflicte cu Filipine în acest an în Insulele Spratly.

Lucrările pe Insula Triton fac parte din strategia Beijingului de a demonstra faptul că insulele aparțin realmente Chinei, spun experții. Prin înființarea de facilități și avanposturi și prin transferarea oamenilor pe aceste insule, Beijingul încearcă să stabilească un „tipar de viață” care să întărească ideea că este vorba despre un teritoriu chinezesc.

„Întregul proces de revendicare a unui teritoriu în Marea Chinei de Sud este o tactică de a spune: «Ei bine, sunt aici. Mă simt, desigur, îndreptățit să fiu aici, ce aveți de gând să faceți în legătură cu asta?» Au făcut acest lucru treptat - nu la un nivel la care Statele Unite să simtă că ar trebui să se opună în mod activ, ci la acela în care se stabilește susținut un tipar de viață prin care este transmis mesajul că acesta este teritoriul lor”, a explicat Martin.

În prezent, Statele Unite depun eforturi pentru a transmite la rândul lor mesajul că apele din jurul acestor insule nu sunt unele pe care China le poate revendica în mod legal, desfășurând „operațiuni în sensul libertății de navigație” (FONOP) în apropierea insulelor disputate. Statele Unite au trimis deja un distrugător american de rachete ghidate pentru a efectua FONOP în apropierea insulelor Paracel și Spratly în cel puțin două ocazii în acest an, la fel ca și în anii precedenți, pentru a semnala acest lucru. Operațiunile atrag proteste din partea Beijingului, care susține că FONOP-urile încalcă suveranitatea Chinei.

De mulți ani, Insula Triton pare să joace un rol în revendicarea Beijingului asupra Insulelor Paracel.

Fotografiile din satelit pe care Planet Labs le-a împărtășit cu The Daily Beast arată două câmpuri mari pe care sunt afișate însemnele chineze.

Vineri, un purtător de cuvânt al ministerului de externe a susținut într-o conferință de presă că insula Triton este „parte a teritoriului inerent al Chinei”.