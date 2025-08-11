Povestea pensionarului chinez care şi-a construit singur un submarin funcţional cu 5.600 de dolari

Un fermier chinez pensionat, fără studii de specialitate, a reușit ceea ce mulți ar fi considerat imposibil: a construit singur, în curtea casei, un submarin complet funcțional.

Zhang Shengwu, în vârstă de 60 de ani, a crescut în provincia Anhui, în apropierea fluviului Yangtze, un loc unde apa, navele și comerțul fluvial erau parte din viața de zi cu zi, fiind încă de pe atunci interesat de modul în care vasele comerciale își făceau loc printre curenții puternici ai fluviului.

De-a lungul vieții, el a lucrat în diverse domenii: a construit debarcadere, a transportat marfă pe apă și şi-a câştigat existenţa din meserii precum tâmplăria și sudura.

Ideea de a construi un submersibil i-a venit în 2014, când, urmărind un reportaj la televizor, a văzut pentru prima dată un submarin.

„Mai văzusem bărci din lemn și din fier, dar niciodată una care să poată merge sub apă”, a povestit el despre momentul în care a început să prindă contur ideea de a-şi face o astfel de navă, potrivit ChinaDailyhk.

Primul pas: un submarin rudimentar

La puțin timp după acel moment, Zhang Shengwu a decis să încerce să-şi ăună ălanul în practică şi, cu un buget de doar 5.000 de yuani (aproximativ 700 de dolari), a început prin a cupăra fier vechi, un motor mic și o baterie. Noaptea, după ce își termina treburile zilnice, lucra ore în șir, sudând și asamblând piesele.

Astfel a apărut primul prototip, o navă de 6 metri lungime, 1,2 metri înălțime și 2 tone, care putea să se scufunde doar până la un metru, dar avea mari probleme cu infiltrarea apei. Cu toate acestea, proiectul i-a adus un brevet național pentru model utilitar în 2016, ceea ce, spune bărbatul de 0 de ani, i-a confirmat că era pe drumul cel bun şi l-a determinat să continue.

„A fost departe de perfecțiune, dar a fost începutul. Fără acel prim submarin, nu aș fi ajuns aici”, a povestit Zhang Shengwu.

„Big Black Fish” i-a adus celebritatea

După aproape un deceniu de încercări și planuri, în iulie 2025, Zhang Shengwu și-a finalizat cel de-al doilea submarin, pe care l-a numit „Big Black Fish” („Marele Pește Negru”). De data aceasta, investiția a fost mult mai mare, 40.000 de yuani, adică aproximativ 5.600 de dolari, dar şi satisfacţia a fost pe măsură.

Rezultatul este o navă de 7 metri lungime, 1,8 metri înălțime și 5 tone, capabilă să transporte doi pasageri și să navigheze cu o viteză de 4 noduri. Poate atinge o adâncime de 8 metri, folosind două tancuri de balast pentru controlul flotabilității, iar un lest de beton de două tone, plasat în carenă, îi oferă stabilitate. Având experienţa cu anteriorul sumbarin, care lua apă, de această dată a asigurat etanșeitatea prin suduri întărite și sigilate cu silicon și adeziv.

Cabina de pilotaj este echipată cu un panou de instrumente și un joystick, iar un pilon de cinci metri cu o cameră impermeabilă îi permite inventatorului să inspecteze albia înainte de scufundare.

Prima testare oficială a avut loc pe râul Fengle, unde „Big Black Fish” a alunecat lent sub apa tulbure înainte de a reveni la suprafață. Momentul a fost filmat și încărcat pe platforma Douyin, echivalentul chinez al TikTok, iar imaginile au devenit rapid virale.

Mii de internauți au lăudat curajul și inventivitatea pensionarului, însă discuțiile online au scos la iveală și îngrijorări privind siguranța, experții atrăgând atenția că la submarinele construite artizanal pot apărea probleme tehnice semnificative, în special în ceea ce privește menținerea presiunii interne și capacitatea de a reveni la suprafață în caz de urgență.

Pensionarul chinez visează deja la un submarin şi mai bun

La început, familia lui Zhang Shengwu a privit proiectul cu teamă, îngrijorată atât de costurile ridicate, cât și de riscurile implicate, însă, odată cu succesul primei scufundări, îndoielile s-au mai risipit.

„Doar când încerci și reușești îți dai seama de ce ești cu adevărat capabil”, a declarat Zhang Shengwu, precizând că deja face planuri pentru construirea unui submarin mai mare, capabil de scufundări mai adânci și călătorii mai lungi.