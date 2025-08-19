O adolescentă și-a mâncat părul timp de 6 ani. Medicii au rămas uluiți când i-au deschis stomacul

Medicii din China au extras o „minge de păr” de două kilograme din stomacul unei adolescente, după ce fata și-a smuls și mâncat podoaba capilară timp de șase ani.

Pe 14 iulie, fata, în vârstă de 15 ani, din provincia Henan, centrul Chinei, a ajuns, însoțită de mama sa, la Spitalul pentru Copii din Wuhan, potrivit Știrilor ProTV.

Adolescenta cântărea doar 35 kg, la o înălțime de 1,60 și nu mai avusese menstruație de șase luni, potrivit publicației Hubei Daily. Motivul pentru care mama sa a decis să o aducă la spital a fost o durere puternică de stomac care o împiedica să mănânce și care aproape că o făcuse să se prăbușească.

Copila a fost diagnosticată și cu o anemie severă. Mama le-a spus medicilor că fata mânca păr de șase ani. În stomacul ei, doctorii au descoperit o „minge de păr” care ocupa aproape tot volumul organului.

Tulburarea gravă din cauza căreia fata și-a mâncat părul

„Dacă un copil mănâncă obiecte necomestibile, precum păr sau sticlă, mai mult de o lună și nu se poate opri, părinții ar trebui să fie atenți la o afecțiune numită tricofagie și să îl ducă la spital”, a precizat un medic ,al cărui nume nu a fost menționat, potrivit sursei citate. .

Pacienții cu tricofagie primesc de obicei tratamente ce combină dieta, psihiatria și medicația, a explicat Liu Fang, medic la Spitalul Jinling din Nanjing, pe site-ul medical 39.net.

Un caz similar, în India

În 2022, medicii din India au scos, în urma unei operații care a durat o oră și jumătate, un ghemotoc uriaș de păr, de 1,2 kg, din stomacul unei adolescente care își mănâncă părul.

Adolescenta, din Mumbai, India, atunci în vârstă de de 13 ani, și-a mâncat părul și unghiile timp de șapte ani.