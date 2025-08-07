Un fost coleg de cameră a povestit că Mauro Icardi a ucis un porumbel, l-a jupuit și l-a mâncat în fața lui

Invitat la podcastul El After de Post United, fundașul central spaniol Sergi Gomez (33 de ani, ultima oară la Espanyol, a povestit o întâmplare înfiorătoare trăită la fragedă vârstă alături de argentinianul Mauro Icardi, fostul său coechipier și coleg de cameră la Barcelona. Potrivit jucătorului spaniol, actualul atacant de la Galatasaray a ucis, jupuit și mâncat un porumbel.

Sergi Gomez își amintește: „Când Mauro Icardi a ajuns la La Masia, am fost coechipieri timp de trei sau patru sezoane și chiar colegi de cameră. Într-o zi mi-a spus: «Sergi, vino cu mine în parcul de alături». Avea o bucată de lemn în formă de Y pe care o tăiase cu o zi înainte, legată de ea cu un elastic. Făcuse o praștie.

Ne-am dus în parc, iar el a arătat spre un copac foarte înalt și a spus: «Îl vezi acolo sus?». Am văzut conurile de pin, dar el a insistat: «Nu, mai sus»”, continuă fundașul. „Și era acolo un porumbel care abia se vedea. A apucat o piatră, a strâns elasticul și l-a omorât. Ne-am întors la La Masia, i-a smuls penele, l-a înfășurat cu sfoară, a aprins un foc și l-a mâncat în fața mea”.