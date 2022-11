Ce au scos medicii din stomacul unei fete din India, după un obicei pe care-l are de 7 ani

Medicii din India au scos, în urma unei operații care a durat o oră și jumătate, un ghemotoc uriaș de păr de 1,2 kg, din stomacul unei adolescente care își mănâncă părul.

Fata în vârstă de de 13 ani din Mumbai, India, și-a petrecut ultimii șapte ani mestecându-și părul și mușcându-și unghiile.

Cunoscut sub numele de Sindrom Rapunzel, globul de păr, numit și tricobezoar, este adesea cauzat de tricofagie sau de mâncarea compulsivă a părului, arată news.yahoo.com.

Adolescenta nu mai putea să mănânce

Adolescenta a fost transportată de urgență la spital, pe data de 8 noiembrie, după ce a vărsat imediat când a încercat să mănânce sau să bea. La ecografie, medicii au descoperit o masă uriașă în formă de minge de rugby în stomacului ei.

A urmat o operație pentru extirparea ghemotocului de păr. „După ce i-am examinat stomacul și am studiat raportul ecografiei, am vorbit cu părinții fetei și am aflat că ea a înghițit propriul păr și a mestecat unghiile”, a spus doctorul Joseph D’souza, care a efectuat operația.

Mâncarea compulsivă a părului afectează mai mult tinerele, decât băieții. Aceștia mestecă părul inconștient, înainte de a-l înghiți. Acesta nu poate fi digerat și se acumulează în stomac.