Mobilizare masivă în China. Forţe navale şi aeriene „supraveghează” zborurile militare ale SUA în zona Mării Galbene

China anunță o mobilizare navală și aeriană masivă în zona Mării Galbene, după ce aeronave militare americane ar fi efectuat zboruri în apropierea spațiului său aerian. Beijingul vorbește despre o „supraveghere continuă” și o reacție conformă cu legislația națională.

Autoritățile de la Beijing au anunțat o mobilizare militară semnificativă în zona Mării Galbene, după ce, potrivit presei de stat, aeronave militare americane ar fi desfășurat recent zboruri în apropierea spațiului aerian chinez.

Informația a fost relatată vineri, 20 februarie, de publicația chineză Global Times, care citează surse neidentificate din mediul militar.

Conform relatării, armata Statelor Unite ar fi organizat zboruri în spațiul aerian „din fața Chinei”, deasupra Mării Galbene, o zonă maritimă strategică situată între China continentală și Peninsula Coreeană.

Publicația nu oferă detalii despre tipul aeronavelor implicate, frecvența zborurilor sau perioada exactă în care ar fi avut loc aceste activități.

Ca răspuns, Armata Populară de Eliberare a Chinei a desfășurat forțe navale și aeriene pentru a realiza o „supraveghere continuă” a activităților americane. Potrivit aceleiași surse, mobilizarea s-ar fi făcut „în conformitate cu legile și reglementările”, cu scopul de a monitoriza situația și de a „gestiona eficient” eventualele evoluții.

Miza strategică

Marea Galbenă reprezintă de ani buni un spațiu de interes strategic major în Asia de Est. Situată între China și Peninsula Coreeană, zona este frecvent utilizată pentru exerciții navale, patrule aeriene și misiuni de supraveghere desfășurate de mai multe state, inclusiv Statele Unite și aliații lor regionali.

În trecut, regiunea a fost scena unor exerciții militare comune și a unor operațiuni de monitorizare care au alimentat tensiunile geopolitice dintre Beijing și Washington. Activitățile militare desfășurate în apropierea apelor și spațiului aerian chinez sunt adesea criticate de autoritățile de la Beijing, care le consideră provocatoare, în timp ce Washingtonul invocă libertatea de navigație și de survol în apele și spațiile aeriene internaționale.

Anunțul privind mobilizarea forțelor navale și aeriene chineze survine într-un context regional marcat de competiție strategică intensă, unde fiecare mișcare militară este atent monitorizată și interpretată prin prisma echilibrului de putere din Asia-Pacific.