Confruntarea deschisă pentru dominația mondială: SUA/China

Doar pentru distracția (sau distragerea) marelui public, de acum pe fond absolut indiferent la hainele pe care le îmbracă politicienii pentru a-și asigura supraviețuirea, mai sunt utilizate vechile formule privind orientări, practici și comportamente ideologice care să asigure partidelor (implicit guvernărilor) succesive o amprentă recognoscibilă în funcție de apartenența declarată la un partid sau altul.

Pe fond, de acum absolut evident, criteriile economice sunt singurele care contează în jocul global și în marea confruntare globală pentru asigurarea dominației mondiale. Cu orice mijloc, indiferent de procedeele folosite, depășind sau ignorând limitele nu demult create, prin consens, pentru a formula principiile unei ordini mondiale și reinstaurând posibilitatea de apariție a unor dictaturi în linia celor consemnate cu litere de sânge în istoria lumii.

Australian Stratgy Policy Institute. care umplu până la refuz arsenalele. Cel puțin, nu există încă decât umbra vizibilă a Apocalipsei nucleare și finalului previzibil al civilizației umane. De sângerat, cel puțin deocamdată, o fac, din plin, națiunile mici și considerate sacrificabile și cu meritul excepțional de a servi drept teren de testare pentru exerciții live pentru diversele scenarii de conflict neconvențional, chiar post-hibrid în măsura în care armele care urmează să fie testate de mâine chiar nu au fost încă prezentate oficial și nu vor fi folosite numai de pe baze de lansare de pe Terra.

Între timp, departe sau chiar cât mai departe posibil de ochii publicului plătitor (oricum plătitor, nu asta e problema, ci discreția strategică) se duce acum lupta pentru supremație tehnologică. Nu mai este vorba despre o chestiune de principiu, ci de o analiză, mereu ținută la zi, a avansurilor înregistrate de fiecare dintre competitorii care contează în competiția din domeniile-cheie și a capacității națiunilor respective ca, prin toate mijloacele imaginabile, să-și asigure fie supremația fie reziliența în obținerea materiilor prime strategice necesare industriei de vârf, fie militare, fie duale dar, mai ales, a ceea ce se anunță că vor fi materialele critice pentru cerințele viitoare. Printre altele, spre exemplu, pentru producerea armelor și instalațiilor care vor lansa atacuri din spațiul cosmic, folosind chiar baze complexe amplasate mai întâi pe Lună, apoi pe stații spațiale ce vor naviga ulterior spre alte planete, în căutare de minereuri și de spații deocamdată protejate.

Dacă acceptați că aceștia sunt parametrii pe acre se desfășoară acum singura bătălie strategică vitală, atunci este de înțeles de ce toate serviciile de informații – și nu numai – au răspuns de multișor cererii guvernelor lor de a forma, recrutând forțele relevante din lumea științei și din afara ei, forând centre multidisciplinare de studii avansate în care se desenează proiecții asupra rezultatelor bătăliilor viitoare și se aduc la zi, pentru uzul clasei politice și liderilor militari, situația reală care rezultă din cosemnarea elementelor puse în balanța actualizată a puterii.

Greu ar fi să vă rog să acceptați că, în spațiul restrâns acordat unei asemenea analize, un ziarist generalist ar putea sintetiza măcar câteva dintre aceste date fără a da impresia greșită că vă oferă o versiune ideologizată a rezultatelor comparațiilor respective. Iată de ce am ales pentru dumneavoastră câteva dintre analizele care mi s-au părut că sunt relevante pentru acest subiect și au și meritul de a fi difuzate în dublă versiune, engleză și franceză, calitatea lor fiind indubitabil garantată de echipele de cercetători care au lucrat pe documente vizibil provenind di surse mai mult sau mai puțin publice dar, deloc ciudat, ajungând la concluzii absolut similare.

Vă rog să începeți cu analiza „How China Is Outperforming the United States in Critical Technologies” https://itif-org.translate.goog/publications/2025/09/23/how-china-is-outperforming-the-united-states-in-critical-technologies/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=rq&_x_tr_hist=true semnată de Justin Riggi de la Information Technology & Innovation Foundation ITIF din Washington și apărută pe 23 septembrie 2025 și folosind datele strânse și de colegii săi de la ASPI (Australian Strategic Policy Institutute). Concluzia studiului este de-a dreptul dramatică: „China s-a impus drept prima putere mondială în materie de creare de tehnologii emergente, depășind cu mult Statele Unite în majoritatea domeniilor de t tehnologie critică...concluzia unui studiu de anul trecut al ITIF este că avanul științific și strategic susținut de statul chinez în sectoarele de vârf – impuse de o politică industrială îndrăzneață, de subvenții publice generoase și de integrarea ecosistemului – au generat o creștere puternică a numărului brevetelor mondial, indicând faptul că China a devenit liderul mondial în domeniul inovării”. În paralel, datele publicate la acest început de an semnalează că în domeniile militar și valoare a PIB-ului, SUA continuă să domine China, chiar dacă aceasta își consolidează locul secund pe plan mondial.

Dar bătălia este deschisă și soarta ei e departe să fie decisă căci, dincolo de oricare alt criteriu, ceea ce va decide nu numai soarta acestei confruntări ci și sensul în care va evolua societatea umană este apariția Inteligenței Generale Artificiale marcată de apariția unor noi interfețe între utilizatori personalizați dotați cu Inteligență Artificială. Ce-ar putea însemna asta și în ce mod vor dori unii și alții să folosească inteligența artificială evident, oricum, în scopuri militare, s-ar putea să definească noul câmp de luptă în care vor evolua combatanți neobișnuiți și infinit mai periculoși. Deja am primit primele studii complexe de spre subiectul „autonomie extinsă și sisteme letale” adică vorbind despre eficacitatea deja demonstrată a acestor sisteme de arme letale autonome capabile să identifice și să neutralizeze ținte fără să mai existe o etapă care să presupună o interacțiune umană semnificativă în cadrul a ceea ce, deja, se numește „hiper război”.

Și noi?

Noi, preventiv, îl avem pe tânărul Miruță la comenzile armatei. Este pe deplin suficient.