Două vrăjitoare au înșelat o femeie cu 31.000 de euro pentru un „ritual de împreunare cu iubitul”. Cum au speriat-o cu blesteme

Două femei sunt acuzate că, sub pretextul că ar deține puteri supranaturale, au convins o victimă să le plătească sume considerabile pentru ritualuri de „dezlegare” și „vindecare”. Polițiștii Capitalei au descins joi, 7 august, la două adrese din București și Giurgiu, în cadrul unei anchete privind o înșelăciune cu prejudiciu de 30.950 de euro.

„În fapt, în perioada 6 iunie – 17 iunie 2025, o femeie, cu sprijinul altei femei, ambele utilizând calități mincinoase, respectiv prezentându-se pe rețele de socializare că dețin puteri supranaturale și că realizează diverse ritualuri oculte”, a tranmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Potrivit unor surse din anchetă, Mărgeanu Claudia Florina, cunoscută online drept „vrăjitoarea Claudia”, și Bornea Mădălina, care se prezenta drept „vrăjitoarea Maria”, ar fi indus în eroare o persoană, promițându-i un „ritual de împreunare cu persoana iubită”.

Ulterior, i-ar fi spus că au descoperit „probleme grave de sănătate” cauzate de farmece și blesteme din trecut, pe care doar ele le pot îndepărta.

De fiecare dată când victima încerca să pună capăt interacțiunii, cele două ar fi amenințat-o că tot răul se va întoarce asupra ei, inclusiv farmecele deja făcute, constrângând-o moral să continue să plătească.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat dispozitive electronice, documente, obiecte folosite la ritualuri, precum și 101.500 de lei și 12.350 de euro.

Cele două femei au fost duse la audieri, iar ulterior reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate instanței cu propuneri legale.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.