Schimbări importante la TVR: un post dispare din grilă, iar altul iese din măsurătorile de audiență

Conducerea Televiziunea Română a aprobat, în cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație, desființarea canalului TVR Folclor ca post clasic de televiziune și continuarea acestuia exclusiv în mediul digital. Decizia a fost adoptată cu 7 voturi pentru și 6 împotrivă.

În aceeași ședință, conducerea TVR a mai decis scoaterea TVR 3 din măsurătorile de audiență, precum și reorganizarea Direcției Știri și Sport, care va fi transformată într-o nouă structură denumită Direcția INFO, potrivit informațiilor publicate de Pagina de Media.

TVR Folclor, lansat pe 27 noiembrie 2023 în mandatul lui Dan Cristian Turturică, difuza în principal producții de arhivă, incluzând emisiuni precum „Tezaur Folcloric”, „Zestrea românilor” și „Muzica Regiunilor”.

Decizia a fost criticată de sindicate, reprezentanții MediaSind din Consiliul de Administrație, Cristi Godinac și Sorin Torică, considerând votul unul controversat și ridicând semne de întrebare cu privire la oportunitatea măsurii.

TVR: reducerea costurilor și adaptare la mediul digital

Reprezentanții TVR au explicat că măsura face parte dintr-un proces de optimizare a costurilor și de adaptare la schimbările din consumul media.

Potrivit instituției, transformarea TVR Folclor într-un canal exclusiv online va permite reducerea cheltuielilor tehnice și alinierea la tendințele actuale ale pieței.

În acest sens, televiziunea publică urmează să depună la CNA documentația necesară pentru actualizarea licenței TVR Folclor și retragerea licenței audiovizuale pentru difuzarea prin cablu. Conținutul va continua să fie disponibil pe platforma tvrplus.ro și pe alte servicii de streaming autorizate.

Oficialii TVR susțin că echipa editorială își va continua activitatea, urmând să producă și să difuzeze în mediul digital programe dedicate folclorului, tradițiilor și patrimoniului cultural românesc.

„Prin reconfigurarea TVR Folclor, managementul Televiziunii Publice vizează reducerea costurilor tehnice, dar și o adaptare la noile obiceiuri de consum media și la dinamica accelerată a pieței digitale”, au transmis reprezentanții instituției.