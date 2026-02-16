Ritual de „dezlegare” de vrăji prin arderea bateriilor unor telefoane mobile. Dosar de înșelăciune deschis în Buzău

O tânără este cercetată pentru înșelăciune, după ce s-ar fi folosit de metoda ghicitului, solicitându-i unei persoane două telefoane mobile pentru a le arde bateriile, în cadrul unui ritual menit să dezlege vrăji.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, oamenii legii au dat de urma unei tinere de 17 ani, din Ialomița, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, faptă sesizată de către o păgubită în vârstă de 17 de ani, din localitatea Padina, județul Buzău.

„Din cercetări a reieșit că cele două ar fi interacționat prin intermediul unei rețele de socializare. La data de 22 ianuarie a.c., cele două tinere s-ar fi întâlnit în Buzău pentru un ritual de ghicit, context în persoana cercetată ar fi indus partea vătămată în eroare, solicitându-i două telefoane mobile pentru a le arde bateriile, invocând că acțiunea este necesară pentru dezlegarea unei vrăji”, a transmis IPJ Buzău, potrivit Agepres.

După ce ar fi primit cele două dispozitive, tânăra vizată de anchetă ar fi blocat contactul cu partea vătămată pe toate platformele de socializare.

„Păgubita ar fi povestit unei surori mai mari, care a realizat că aceasta a fost victima unei înșelăciuni şi a sesizat poliția. Prejudiciul a fost recuperat şi predat persoanei vătămate”, informează sursa citată.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, sub coordonarea procurorului de caz.