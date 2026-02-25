Japonia prezintă „Buddharoid”, călugărul robot cu inteligență artificială care oferă îndrumare spirituală

Un călugăr robot dotat cu inteligență artificială, numit „Buddharoid”, a fost prezentat de cercetători japonezi, care susțin că acesta poate oferi îndrumare spirituală și ar putea contribui, pe viitor, la acoperirea deficitului de călugări budiști.

Proiectul a fost dezvoltat pe baza unor texte budiste, inclusiv a celor considerate mai ezoterice, a explicat Universitatea din Kyoto, din vestul Japoniei. Potrivit instituției, robotul este capabil să răspundă inclusiv la întrebări sensibile pe care unii credincioși ezită să le adreseze unei persoane.

Buddharoid este un robot umanoid de dimensiuni reduse, conceput nu doar pentru dialog, ci și pentru a oferi o prezență fizică în lăcașurile de cult. „În viitor, este posibil ca acesta să asiste sau să înlocuiască anumite ritualuri religioase efectuate în mod tradiţional de călugări”, a transmis universitatea, potrivit Agerpres.

Creat de un cercetător specializat în religie și tehnologie

Robotul reprezintă cea mai nouă invenție a lui Seiji Kumagai, profesor la Institutul pentru Viitorul Societății Umane din cadrul Universității din Kyoto. Acesta a utilizat modele dezvoltate de compania americană OpenAI (ChatGPT), dar și alte tehnologii, pentru a crea anterior chatboturi religioase, precum Buddha Bot, dar și un chatbot de catehism.

Pentru Buddharoid, Kumagai a integrat sistemul BuddhaBotPlus într-un robot umanoid produs în China.

În timpul unei prezentări organizate marți într-un templu, cercetătorul a arătat publicului dispozitivul, încă fără chip, îmbrăcat într-o robă gri simplă și cu mâinile înmănușate împreunate în rugăciune. Așezat pe un scaun, robotul a oferit sfaturi unui tânăr jurnalist local, preocupat de gândurile sale constante.

„Budismul ne învaţă că nu ar trebui să ne urmăm orbeşte gândurile sau să ne grăbim”, i-a spus el reporterului NHK, cu o voce gravă. „O abordare este de a calma mintea şi de a ne detaşa de acel gând”.

Roboții religioși, între utilitate și controverse

Chatboturile religioase sunt deja utilizate în mai multe tradiții religioase de milioane de persoane, deși apar și controverse legate de rolul lor. La Kyoto există deja androidul Mindar, care ține predici, deși nu este dotat cu inteligență artificială, iar în Germania a fost prezentat încă din 2017 un robot care binecuvântează credincioșii în cinci limbi.

Noul dispozitiv combină inteligența artificială și robotica pentru a oferi îndrumare spirituală, conversații pe teme religioase și gesturi apropiate de cele umane.

Universitatea din Kyoto subliniază că dezbaterea etică privind utilizarea unor astfel de tehnologii trebuie să continue. Totuși, în contextul îmbătrânirii populației Japoniei și al lipsei de forță de muncă, astfel de roboți umanoizi ar putea prelua anumite sarcini în viitor.

„Roboţii umanoizi echipaţi cu AI ar putea fi utilizaţi în sfera religioasă, spre exemplu pentru a asista sau a îndeplini anumite ritualuri desfăşurate în mod tradiţional de preoţii umani”, a indicat instituția. „Acest lucru ar putea aduce o schimbare profundă în cultura religioasă”, a adăugat universitatea.