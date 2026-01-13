Donald Trump amenință că ţările care fac comerţ cu Iranul vor fi supuse unei taxe vamale de 25%: „Decizia intră în vigoare imediat”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni, 12 ianuarie, pe reţeaua sa Truth Social că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă în SUA unei taxe vamale de 25%, transmite AFP.

„Această decizie este definitivă" şi „intră în vigoare imediat", a afirmat preşedintele american, relatează Agerpres, care citează AFP.

Amintim că, potrivit CNBC. com, președintele american Donald Trump se pregătește pentru o posibilă intervenție în Iran, în contextul în care țara ia măsuri drastice împotriva protestatarilor, sute de persoane fiind ucise pe fondul unui blackout informațional.

Următorii pași ai SUA ar putea include consolidarea surselor antiguvernamentale online, desfășurarea de arme cibernetice împotriva armatei și a centrelor civile iraniene, impunerea unor sancțiuni suplimentare regimului, precum și lovituri militare, a relatat The Wall Street Journal. Consilierii lui Trump urmau să-l informeze marți despre cum ar putea arata o potențială intervenție.

Printre opțiunile puse pe masă s-ar număra atacuri țintite în interiorul Iranului până la atacuri cibernetice ofensive, a mai relatat Politico, citând un oficial anonim familiarizat cu evoluția situației.