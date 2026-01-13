Cum ar putea arăta o intervenție a SUA în Iran

Președintele american Donald Trump se pregătește pentru o posibilă intervenție în Iran, în contextul în care țara ia măsuri drastice împotriva protestatarilor, sute de persoane fiind ucise pe fondul unui blackout informațional, relatează CNBC. com.

Următorii pași ai SUA ar putea include consolidarea surselor antiguvernamentale online, desfășurarea de arme cibernetice împotriva armatei și a centrelor civile iraniene, impunerea unor sancțiuni suplimentare regimului, precum și lovituri militare, a relatat The Wall Street Journal. Consilierii lui Trump urmau să-l informeze marți despre cum ar putea arata o potențială intervenție.

Opțiunile puse pe masă variază de la atacuri țintite în interiorul Iranului până la atacuri cibernetice ofensive, a mai relatat Politico, citând un oficial anonim familiarizat cu evoluția situației.

„Dacă SUA decide că este necesar să acționeze pentru a proteja personalul, facilitățile sau fluxurile de energie, atunci are la dispoziție o gamă largă de instrumente, de la atacuri cibernetice și sabotaj, până la drone și atacuri cu rachete din aer și de pe mare”, a declarat Matt Gertken, strateg geopolitic șef la BCA Research.

SUA ar putea, de asemenea, să atace infrastructura nucleară sau militară sau instalațiile guvernamentale pentru a reduce capacitățile regimului și a „descuraja regimul de la acțiuni perturbatoare”, a adăugat acesta.

Tulburările din Iran, care au început la sfârșitul lunii decembrie din cauza creșterii prețurilor și a prăbușirii monedei iraniene, s-au intensificat și s-au transformat în proteste antiguvernamentale mai ample ce amenință regimul islamic.

Teheranul a intensificat în weekend acțiunile împotriva protestatarilor, peste 500 de persoane fiind ucise, potrivit agenției Human Rights Activists, cu sediul în SUA. Iranul a avertizat SUA și Israelul împotriva oricărei intervenții, președintele Masoud Pezeshkian acuzând aceste țări că alimentează protestele.

„Iranul este mult mai capabil să riposteze împotriva SUA, în special prin atacarea infrastructurii energetice regionale”, a explicat Gertken, adăugând că administrația Trump „nu este neapărat dornică să distrugă regimul” decât dacă acesta se deteriorează „atât de semnificativ încât SUA să constate că nu poate rata ocazia de a interveni pentru a forța o schimbare de regim”.

Ținta lui Trump

Strategia administrației Trump „se schimbă adesea de la o zi la alta”, dar asta nu înseamnă că amenințările sale nu au greutate, ținând cont de faptul că Iranul se află de mult timp pe agenda sa, iar tulburările stradale se transformă în „cel mai profund și mai răspândit protest” din ultimii ani, pe care regimul nu îl are sub control, a subliniat Dan Yergin, vicepreședinte la S&P Global, pentru emisiunea „Access Middle East” de la CNBC.

Trump a susținut deschis protestatarii iranieni și și-a exprimat de mai multe ori interesul pentru o intervenție, pe platforma sa Truth Social, unde a scris că SUA ar veni în ajutorul iranienilor dacă autoritățile continuă să ucidă protestatari. „Iranul privește spre LIBERTATE, poate cum nu a mai făcut-o niciodată. SUA sunt gata să ajute!!!”, a transmis Trump sâmbătă.

„Examinăm situația foarte serios. Armata o analizează și avem în vedere câteva opțiuni foarte solide”, a declarat Trump reporterilor duminică, la bordul Air Force One, la întoarcerea la Washington de la reședința sa de la Mar-a-Lago, Florida. „Vom lua o decizie.”

Trump ia în considerare și măsuri non-cinetice, inclusiv acțiuni cibernetice și sub acoperire, potrivit Politico, punctând că nu e de așteptat președintele SUA să trimită forțe americane în țară și că nu a existat nicio mișcare majoră de active militare americane.

SUA analizează posibilitatea de a restabili comunicațiile prin internet în Iran, după ce autoritățile au întrerupt serviciile de internet și telefonie din țară. „Am putea reporni internetul, dacă este posibil”, a declarat Trump reporterilor. „Am putea vorbi cu Elon Musk. Îl voi suna imediat ce încheiem aici.” Aceste declarații vin în contextul în care Iranul a bruiat inclusiv internetul prin Starlink în timpul ultimelor proteste.

Chiar dacă administrația americană ia în considerare un atac cinetic „simbolic”, acesta ar putea declanșa o „escaladare mult mai amplă”, a apreciat Danny Citrinowicz, cercetător senior la Institutul pentru Studii de Securitate Națională.

„Dilema este la apogeu: o lovitură puternică ar putea submina eforturile de represiune ale regimului, dar, în același timp, ar putea duce la o mai mare coeziune în cadrul regimului și la o escaladare mai amplă”, a subliniat acesta.

„Având în vedere absența unui leadership al opoziție, o astfel de lovitură ar putea avea un succes operațional, dar nu și unul strategic”, a adăugat el.

Mohammad Baqer Qalibaf, președintele Parlamentului iranian, a avertizat în timpul unei sesiuni transmise în direct de televiziunea de stat că Israelul și „toate centrele militare, bazele și navele americane din regiune vor fi țintele noastre legitime” în eventualitatea în care SUA atacă Iranul. Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat vinerea trecută că guvernul iranian „nu va da înapoi” pe fondul protestelor.

Tulburările survin într-un context în care republica islamică a devenit din ce în ce mai vulnerabilă, liderii confruntându-se cu tensiuni interne tot mai mari, în contextul în care revolta populație din cauza situației economice care se adâncește. Moneda oficială, rialul, a pierdut jumătate din valoare în ultimul an, ajungând la minime record de aproximativ 1 milion de riali pentru un dolar american, potrivit datelor LSEG.

„Aceste proteste, indiferent de rezultat, vor afecta și mai mult legitimitatea deja fracturată a unui sistem statal aflat la sfârșitul existenței sale”, a apreciat la rândul său Sanam Vakil, directorul programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord la Chatham House.