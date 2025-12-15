Video Cum arată cel mai mare parc tematic de iarnă din lume, noua atracție spectaculoasă a Chinei

Cel mai mare parc tematic de iarnă din lume, a 27-a ediție a Ice & Snow World, își va deschide porțile pentru vizitatori pe 17 decembrie în orașul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang din nord-estul Chinei.

→ Imaginea 1/7: Cel mai mare parc tematic de iarnă din lume se deschide în China FOTO: X/ @EDNewsChina

Parcul se întinde pe o suprafață record de 1,2 milioane de metri pătrați și este realizat din aproximativ 400.000 de metri cubi de gheață și zăpadă. Tema din acest an este „Gheață și zăpadă, o lume de basm”, informează agenția Xinhua, potrivit Agerpres.

Atracții și inovații tehnologice

Ice & Snow World include trei axe principale peisagistice, o paradă tematică impresionantă, o scenă în aer liber și o nouă instalație de 5.000 de metri pătrați. În plus, locația integrează elemente tehnologice moderne, precum iluminatul inteligent și interacțiunea cu inteligența artificială.

Sursa video: X/ @XueJia24682

Vizitatorii se pot bucura și de o serie de evenimente speciale: ceremonia de deschidere a Festivalului Internațional al Gheții și Zăpezii din Harbin, concursuri internaționale de sculptură în gheață, meciuri de fotbal pe zăpadă și hochei, precum și un concert de Revelion.

Harbin, capitala iernii chinezești

Pe lângă Ice & Snow World, orașul Harbin promovează alte două destinații majore de iarnă. Expoziția Sun Island Snow Expo acoperă o suprafață de 1,5 milioane de metri pătrați, iar Ice and Snow Carnival, de-a lungul râului Songhua înghețat, include aproximativ 260 de sculpturi în gheață și 60 de proiecte de divertisment cu gheață și zăpadă.

Sursa video: X/ @PDChinaLife

Aceste atracții transformă Harbin într-un adevărat „oraș al iernii”, atrăgând anual turiști din întreaga lume dornici să trăiască magia gheții și zăpezii.