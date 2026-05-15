Foto Concluziile lui Trump după vizita în China. Președintele american spune că „a rezolvat o mulțime de probleme” împreună cu Xi Jinping

Președintele american Donald Trump a descris relația dintre Statele Unite și China drept „foarte puternică”, la finalul vizitei sale oficiale la Beijing, unde s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping. Trump a declarat că el și omologul său chinez au reușit să rezolve „multe probleme diferite” pe care alți lideri nu au fost capabili să le soluționeze.

→ Imaginea 1/5: Trump, alături de Xi Jinping la complexul de protocol Zhongnanhai din Beijing FOTO AFP

„A fost o vizită incredibilă. Cred că au rezultat foarte multe lucruri bune din ea”, i-a spus Trump lui Xi, vineri, ultima zi a vizitei sale de stat, în timp ce se afla la complexul guvernamental Zhongnanhai din Beijing, unde liderul chinez își are reședința oficială,

Președintele american a vorbit despre relația personală pe care o are cu Xi Jinping. „Este un om pe care îl respect foarte mult. A devenit cu adevărat un prieten”, a spus Trump. „Ne cunoaștem de 11 ani, aproape 12 ani. Este o perioadă lungă și am rezolvat multe probleme diferite pe care alții nu ar fi fost capabili să le rezolve. Relația este una foarte puternică.”

La rândul său, Xi Jinping a explicat că a ales acest loc pentru întrevedere pentru a întoarce gestul făcut de Trump în 2017, când liderul chinez a fost primit la reședința de la Mar-a-Lago, Florida. „Am ales acest loc special pentru a întoarce ospitalitatea care mi-a fost oferită în 2017 la Mar-a-Lago”, a declarat Xi prin intermediul unui translator.

Într-un nou gest simbolic de apropiere diplomatică, liderul chinez i-a promis lui Trump că îi va trimite semințe de trandafiri chinezești drept cadou. „Îmi place asta. Este grozav”, a răspuns Trump.

Discuțiile dintre cei doi lideri s-au concentrat și pe relațiile comerciale dintre cele două state. Trump a susținut că au fost încheiate „unele acorduri comerciale fantastice” pentru ambele țări, fără a oferi detalii.

Tema Iranului a ocupat, de asemenea, un loc important pe agenda întâlnirii. Trump a afirmat că Washingtonul și Beijingul au poziții similare în ceea ce privește conflictul din regiune și programul nuclear iranian.

„Am discutat despre Iran. Gândim foarte asemănător în privința modului în care vrem să se termine această situație. Nu vrem ca ei să aibă o armă nucleară. Vrem ca strâmtoarea să rămână deschisă”, a spus Trump, referindu-se la Strâmtoarea Ormuz, o importantă rută maritimă pentru comerțul global cu petrol care este în mare măsură blocată în pofida armistițiului actual între SUA și Iran.

Declarații despre problema uraniului îmbogățit și ce se va întâmpla în continuare

Casa Albă a transmis ulterior că cei doi lideri au convenit asupra necesității menținerii deschise a Strâmtorii Ormuz pentru comerțul internațional. În paralel, Trump a avertizat că răbdarea sa față de Iran se termină, după informațiile potrivit cărora autoritățile iraniene ar fi confiscat o navă în apropierea Emiratelor Arabe Unite.

„Nu voi mai avea foarte multă răbdare. Ar trebui să încheie o înțelegere”, a declarat Trump din China, într-un interviu acordat Fox News.

Președintele american a mai afirmat că recuperarea uraniului îmbogățit al Iranului are mai degrabă o valoare simbolică. „M-aș simți mai bine dacă l-aș obține, desigur, dar cred că este mai mult pentru imagine decât pentru orice altceva”, a spus acesta.

În același timp, reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a declarat pentru Bloomberg TV că Washingtonul consideră că Beijingul adoptă o atitudine „foarte pragmatică” în relația cu Iranul și că administrația americană se așteaptă ca China să limiteze sprijinul material acordat Teheranului.

Greer a mai anunțat că, după summitul de la Beijing, este așteptat un acord privind exporturi agricole americane către China în valoare de zeci de miliarde de dolari. Oficialul american a sugerat și posibilitatea prelungirii acordului comercial între cele două state, care expiră în octombrie.

„Există cu siguranță disponibilitate de ambele părți ca, dacă lucrurile continuă să funcționeze bine pentru fiecare țară, să mergem în continuare cu el ”, a spus el.

De asemenea, secretarul de stat american Marco Rubio a reiterat că politica Washingtonului privind Taiwanul „nu s-a schimbat”. „A fost destul de consecventă de-a lungul administrațiilor prezidențiale și rămâne consecventă și acum”, a declarat Rubio pentru NBC News.

Înainte de plecarea din Beijing, Trump a petrecut aproximativ două ore în complexul Zhongnanhai pentru discuții private cu Xi Jinping. Liderul american a fost condus la aeroport de ministrul chinez de externe Wang Yi. A fost petrecut de de zeci de copii care au fluturat steagurile Statelor Unite și Chinei și au scandat „la revedere” în cor.