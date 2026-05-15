search
Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Concluziile lui Trump după vizita în China. Președintele american spune că „a rezolvat o mulțime de probleme” împreună cu Xi Jinping

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președintele american Donald Trump a descris relația dintre Statele Unite și China drept „foarte puternică”, la finalul vizitei sale oficiale la Beijing, unde s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping. Trump a declarat că el și omologul său chinez au reușit să rezolve „multe probleme diferite” pe care alți lideri nu au fost capabili să le soluționeze.

Trump, alături de Xi Jinping la complexul de protocol Zhongnanhai din Beijing FOTO AFP
Imaginea 1/5: Trump, alături de Xi Jinping la complexul de protocol Zhongnanhai din Beijing FOTO AFP
Trump, alături de Xi Jinping la complexul de protocol Zhongnanhai din Beijing FOTO AFP
Trump, alături de Xi Jinping la complexul de protocol Zhongnanhai din Beijing FOTO AFP
Trump, alături de Xi Jinping la complexul de protocol Zhongnanhai din Beijing FOTO AFP
Trump, alături de Xi Jinping la complexul de protocol Zhongnanhai din Beijing FOTO AFP
Trump, alături de Xi Jinping la complexul de protocol Zhongnanhai din Beijing FOTO AFP

„A fost o vizită incredibilă. Cred că au rezultat foarte multe lucruri bune din ea”, i-a spus Trump lui Xi, vineri, ultima zi a vizitei sale de stat, în timp ce se afla la complexul guvernamental Zhongnanhai din Beijing, unde liderul chinez își are reședința oficială, 

Președintele american a vorbit despre relația personală pe care o are cu Xi Jinping. „Este un om pe care îl respect foarte mult. A devenit cu adevărat un prieten”, a spus Trump. „Ne cunoaștem de 11 ani, aproape 12 ani. Este o perioadă lungă și am rezolvat multe probleme diferite pe care alții nu ar fi fost capabili să le rezolve. Relația este una foarte puternică.”

La rândul său, Xi Jinping a explicat că a ales acest loc pentru întrevedere pentru a întoarce gestul făcut de Trump în 2017, când liderul chinez a fost primit la reședința de la Mar-a-Lago, Florida. „Am ales acest loc special pentru a întoarce ospitalitatea care mi-a fost oferită în 2017 la Mar-a-Lago”, a declarat Xi prin intermediul unui translator.

Într-un nou gest simbolic de apropiere diplomatică, liderul chinez i-a promis lui Trump că îi va trimite semințe de trandafiri chinezești drept cadou. „Îmi place asta. Este grozav”, a răspuns Trump.

Discuțiile dintre cei doi lideri s-au concentrat și pe relațiile comerciale dintre cele două state. Trump a susținut că au fost încheiate „unele acorduri comerciale fantastice” pentru ambele țări, fără a oferi detalii.

Tema Iranului a ocupat, de asemenea, un loc important pe agenda întâlnirii. Trump a afirmat că Washingtonul și Beijingul au poziții similare în ceea ce privește conflictul din regiune și programul nuclear iranian.

„Am discutat despre Iran. Gândim foarte asemănător în privința modului în care vrem să se termine această situație. Nu vrem ca ei să aibă o armă nucleară. Vrem ca strâmtoarea să rămână deschisă”, a spus Trump, referindu-se la Strâmtoarea Ormuz, o importantă rută maritimă pentru comerțul global cu petrol care este în mare măsură blocată în pofida armistițiului actual între SUA și Iran.

Declarații despre problema uraniului îmbogățit și ce se va întâmpla în continuare

Casa Albă a transmis ulterior că cei doi lideri au convenit asupra necesității menținerii deschise a Strâmtorii Ormuz pentru comerțul internațional. În paralel, Trump a avertizat că răbdarea sa față de Iran se termină, după informațiile potrivit cărora autoritățile iraniene ar fi confiscat o navă în apropierea Emiratelor Arabe Unite.

„Nu voi mai avea foarte multă răbdare. Ar trebui să încheie o înțelegere”, a declarat Trump din China, într-un interviu acordat Fox News.

Președintele american a mai afirmat că recuperarea uraniului îmbogățit al Iranului are mai degrabă o valoare simbolică. „M-aș simți mai bine dacă l-aș obține, desigur, dar cred că este mai mult pentru imagine decât pentru orice altceva”, a spus acesta.

În același timp, reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a declarat pentru Bloomberg TV că Washingtonul consideră că Beijingul adoptă o atitudine „foarte pragmatică” în relația cu Iranul și că administrația americană se așteaptă ca China să limiteze sprijinul material acordat Teheranului.

Greer a mai anunțat că, după summitul de la Beijing, este așteptat un acord privind exporturi agricole americane către China în valoare de zeci de miliarde de dolari. Oficialul american a sugerat și posibilitatea prelungirii acordului comercial între cele două state, care expiră în octombrie.

„Există cu siguranță disponibilitate de ambele părți ca, dacă lucrurile continuă să funcționeze bine pentru fiecare țară, să mergem în continuare cu el ”, a spus el.

De asemenea, secretarul de stat american Marco Rubio a reiterat că politica Washingtonului privind Taiwanul „nu s-a schimbat”. „A fost destul de consecventă de-a lungul administrațiilor prezidențiale și rămâne consecventă și acum”, a declarat Rubio pentru NBC News.

Înainte de plecarea din Beijing, Trump a petrecut aproximativ două ore în complexul Zhongnanhai pentru discuții private cu Xi Jinping. Liderul american a fost condus la aeroport de ministrul chinez de externe Wang Yi. A fost petrecut de de zeci de copii care au fluturat steagurile Statelor Unite și Chinei și au scandat „la revedere” în cor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
digi24.ro
image
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a cucerit scena de la Viena şi s-a calificat în finală. VIDEO cu reprezentația ei
stirileprotv.ro
image
Miruță explică de ce Guvernul a ignorat oferta la jumătate de preț a Damen Galați pentru patru nave militare: „E mai simplu decât vă imaginați”
gandul.ro
image
Cea mai terapeutică ieșire solo pe care o poți face singură! A explodat pe TikTok și cucerește România
mediafax.ro
image
Garry Kasparov boicotează Cupa Mondială din America: „Va fi un mare haos!” Cine a fost mai mare: Messi sau Maradona? Video
fanatik.ro
image
Amiana Păștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a omorât mama pentru avere, a fost găsită moartă
libertatea.ro
image
Femeia din Sibiu, acuzată că și-a ucis mama pentru avere, s-a sinucis în arest
digi24.ro
image
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
gsp.ro
image
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
digisport.ro
image
O nouă tipologie de criminal în România. Fenomenul, în creștere alarmantă. „Are alte particularităţi şi trebuie să ne uităm cu mai multă atenţie la acel agresor”
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Preparatul simplu, cu o tradiţie de 130 de ani, care a cucerit pensiunile și restaurantele din întreaga țară
observatornews.ro
image
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
cancan.ro
image
Salarii de 1.200.000.000€ plătite la 49 companii de stat care au pierderi. 200.000 angajați iau două salarii
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Cheltuiala de la întreținere pe care unii români nu mai trebuie să o plătească. Condițiile prevăzute de lege
playtech.ro
image
Ei sunt cei doi jucători-cheie care i-ar putea aduce titlul Universității Craiova: „Când îi ai în formă, echipa merge”
fanatik.ro
image
Ce cotă are România la Eurovision pe Polymarket și la casele de pariuri. Alexandra Căpitănescu, șanse reale să câștige competiția
ziare.com
image
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat decizia
digisport.ro
image
A fost votata destinația anului 2026 în România
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Bogdan de la Ploiești. Artistul tocmai s-a mutat în casă nouă. E ca în filme. Are un dressing fabulos și totul este amenajat într-un stil modern / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
15 mai, Sfântul Pahomie cel Mare. Rugăciune specială în sărbătoarea cu cruce neagră
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
click.ro
image
Amiana Păștină, femeia acuzată că și-ar fi ucis mama pentru avere, a fost găsită fără viață în arest
click.ro
image
Declarațiile lui Mihai Trăistariu despre Mădălina Manole au stârnit revoltă! Jorge l-a contrazis imediat: „E ditamai talentul național”
click.ro
familia regala daneza foto profimedia 1044018338 jpg
Regina a făcut infarct! Palatul a emis de urgență un comunicat despre starea în care se află Majestatea Sa
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Depozit ilicit de whisky descoperit în rezervația naturală Ben Lawers (© National Trust for Scotland)
Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pe ce loc va intra Alexandra Căpitănescu în concurs în finala de sâmbătă? Primele declarații după calificare: „A fost electric, ca un tsunami! M-am simțit ca o fantomă, parcă nu era real”
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor

OK! Magazine

image
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal

Click! Pentru femei

image
Întrebarea înjositoare pe care a primit-o Brooke Shields la 15 ani, într-un interviu TV

Click! Sănătate

image
De ce obişnuiesc femeile să stea picior peste picior?