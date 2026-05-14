Donald Trump a dezvăluit lista „oamenilor străluciți” care îl însoțesc în China. „Să ajute Republica Populară să ajungă la un nivel și mai înalt!”

Într-o postarea pe Truth, el admonestează postul CNBC pentru dezinformare, după ce acesta ar fi anunţat absența lui Jensen Huang, fondatorul Nvidia, din delegație, şi menţionează numele celor mai importanţi magnaţi americani care îl însoţesc.

„CNBC a relatat în mod eronat că marele Jensen Huang, de la Nvidia, nu ar fi fost invitat la incredibila reuniune a celor mai mari oameni de afaceri din lume, care se deplasează cu mândrie în China. În realitate, Jensen se află în prezent la bordul Air Force One și, cu excepția cazului în care îi voi cere să coboare, ceea ce este extrem de puțin probabil, relatarea CNBC este greșită sau, cum se spune în politică, ȘTIRI FALSE!

Este o onoare să îi avem pe Jensen, Elon, Tim Apple, Larry Fink, Stephen Schwarzman, Kelly Ortberg (Boeing), Brian Sikes (Cargill), Jane Fraser (Citi), Larry Culp (GE Aerospace), David Solomon (Goldman Sachs), Sanjay Mehrotra (Micron), Cristiano Amon (Qualcomm) și mulți alții care călătoresc către marea țară China, unde îi voi cere președintelui Xi, un lider de o distincție extraordinară, să „deschidă” China, astfel încât acești oameni străluciți să-și poată face magia și să ajute Republica Populară să ajungă la un nivel și mai înalt!

De fapt, promit că, atunci când vom fi împreună, ceea ce se va întâmpla în doar câteva ore, aceasta va fi prima mea solicitare. Nu am văzut și nu am auzit niciodată o idee care să fie mai benefică pentru țările noastre incredibile”, a scris Donald Trump pe Truth.