search
Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

China taxează prezervativele și contraceptivele pentru a stimula natalitatea

0
0
Publicat:

Începând cu 1 ianuarie, prezervativele și alte metode contraceptive vor fi supuse unui TVA de 13%, în cadrul unei strategii care combină stimulente și presiuni pentru a încuraja nașterile, într-o perioadă în care China se confruntă cu scăderea continuă a populației.

China impune TVA pe prezervative și contraceptive pentru a stimula natalitatea FOTO: Shutterstock
China impune TVA pe prezervative și contraceptive pentru a stimula natalitatea FOTO: Shutterstock

China va introduce pentru prima dată în aproape trei decenii un impozit pe valoarea adăugată (TVA) pentru prezervative și alte contraceptive, într-un efort de a stimula natalitatea și de a moderniza legislația fiscală.

Începând cu 1 ianuarie, aceste produse vor fi supuse unui TVA de 13%, taxe de care au fost scutite de la introducerea TVA-ului la nivel național în 1993. Măsura a fost inclusă într-o lege a TVA-ului adoptată în 2024, ca parte a reformării sistemului fiscal, care reprezintă aproape 40% din veniturile totale ale Chinei.

Stimulente pentru creșterea natalității

După mai bine de 30 de ani de politică strictă a unui singur copil, China a introdus în ultima decadă o serie de măsuri pentru a stimula oamenii să aibă mai mulți copii. Astfel, cuplurile pot avea acum până la trei copii, iar unele provincii oferă reduceri pentru tratamentele de fertilizare in vitro și subvenții în bani pentru copiii suplimentari. De asemenea, unele autorități locale acordă zile suplimentare de concediu plătit tinerilor căsătoriți pentru a încuraja căsătoriile.

Totuși, decizia de a crește prețul prezervativelor și al contraceptivelor a stârnit ironii pe rețelele sociale. „Ce e în neregulă cu societatea modernă? Chiar merg la extreme doar ca să ne facă să avem copii”, a scris un utilizator pe Weibo, potrivit The Guardian.

Beneficii fiscale pentru familie și subvenții

Noua lege a TVA-ului prevede, totodată, reduceri fiscale pentru servicii de îngrijire a copiilor și pentru „servicii de introducere în căsătorie”. În acest an, guvernul a alocat 90 miliarde de yuani (aprox. 11,7 miliarde euro) pentru primul program național de subvenții pentru îngrijirea copiilor, oferind 3.600 de yuani anual (aprox. 470 euro) pentru fiecare copil sub trei ani. De asemenea, autoritățile au anunțat extinderea asigurării naționale de sănătate pentru a acoperi toate cheltuielile legate de naștere.

Efecte limitate și scăderea natalității

Cu toate acestea, stimulentele au avut un efect redus. În 2024, rata natalității a fost de 6,77 la 1.000 de locuitori, o creștere minoră față de 2023, dar încă mult sub nivelurile istorice. În plus, creșterea mortalității cauzată de îmbătrânirea populației a dus la scăderea numărului de locuitori pentru cel puțin trei ani consecutivi.

Citește și: Țara în care natalitatea scăzută pune o „bombă cu ceas” în sistemul de pensii. Guvernul promite bani şi reduceri de taxe celor care fac copii

Există îngrijorări că autoritățile recurg acum și la „băț” pentru a atinge obiectivul național de creștere a natalității. În unele zone, femeile au raportat că au primit apeluri de la autorități locale pentru a furniza informații despre ciclul menstrual și planurile de a avea copii. În decembrie, mass-media chineză a relatat că femeile dintr-un județ din provincia Yunnan erau obligate să comunice data ultimei menstruații autorităților locale. Biroul local de sănătate a explicat că aceste date sunt necesare pentru identificarea femeilor însărcinate și a celor care urmează să nască.

Un utilizator de social media a comentat: „Astăzi li se cere tuturor femeilor să raporteze perioada menstruală, mâine va fi raportarea actului sexual, poimâine vor suna să încurajeze actul sexual în perioada de ovulație … [asta e] reproducere în masă”.

Taxa simbolică pe prezervative

Creșterea taxelor pe prezervative are în mare parte un caracter simbolic. Un pachet de prezervative costă între 40 și 60 de yuani (aprox. 5-8 euro), iar pilulele contraceptive între 50 și 130 de yuani (6-17 euro) pe pachet lunar.

„Acum că politica natalității a Chinei s-a schimbat pentru a încuraja nașterile și nu mai promovează contracepția, este rezonabil să se reia impozitarea contraceptivelor”, a declarat He Yafu, demograf independent din provincia Guangdong. „Totuși, această măsură nu va avea un efect semnificativ asupra creșterii ratei fertilității”.

Yun Zhou, profesor asistent de sociologie la Universitatea din Michigan, a afirmat că noul TVA probabil nu va influența deciziile oamenilor, dar semnalează ce comportamente familiale sunt considerate de dorit de guvern. Zhou a adăugat că, dacă accesul la contraceptive devine dificil, „efectele negative vor fi suportate de femei, în special de cele defavorizate”.

Modernizarea fiscală și veniturile limitate

Planul Chinei de modernizare a sistemului fiscal include codificarea în lege a unor taxe anterior reglementate prin norme administrative. Deși autoritățile locale, confruntate cu lipsuri de fonduri și dificultăți în plata subvențiilor pentru copii, au nevoie de venituri suplimentare, taxa pe prezervative nu este de așteptat să aducă sume semnificative. Lee Ding, manager la firma Dezan Shira & Associates, estimează că impozitarea contraceptivelor va aduce anual aproximativ 5 miliarde de yuani (aprox. 650 milioane euro), mult mai puțin comparativ cu bugetul public general al Chinei de 22 trilioane de yuani (≈2,9 trilioane euro). „Nu credem că generarea de venituri este principalul motiv pentru extinderea TVA-ului la contraceptive”, a declarat Ding.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea clubului Chelsea către fondul pentru Ucraina
digi24.ro
image
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge sau nu în București de Crăciun și de Revelion?
gandul.ro
image
Dominic Fritz, devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
mediafax.ro
image
După ce a primit cadou 1.000.000 de euro, Gigi Becali anunță jihadul: „Atacați toate stihiile. Vreau și titlul, și Europa League!”
fanatik.ro
image
Atenție la „polițistele fierbinți”: „Atracție pentru agentele în uniformă, dar e înșelăciune!”.
libertatea.ro
image
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
S-a terminat: decizie neverosimilă și ”ruptură” definitivă în familia Beckham! ”David și Victoria sunt disperați”
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a cumpărat cu 230.000 de euro o casă la malul mării. A stat în ea câteva săptămâni, apoi a aflat că trebuie s-o demoleze
antena3.ro
image
CALCUL. Cum economiseşti o dobândă de 37.000 de euro la un credit ipotecar de 50.000 euro
observatornews.ro
image
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Ce este divorţul gri: fenomentul, din ce în ce mai întâlnit în România
playtech.ro
image
Controversatul Andrew Tate se implică în lupta anului! Influencerul a dat o nouă declarație șocantă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
Un autocar cu 40 de elevi s-a ciocnit frontal cu un microbuz, în această dimineață, pe un drum din județul Botoșani
kanald.ro
image
Magazinele Carrefour din România cumpărate de către frații Dedeman și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Al 13-lea salariu intră pe card în decembrie. Cine sunt românii care iau o leafă în plus de Sărbători
romaniatv.net
image
Taxă pe electrocasnice în Uniunea Europeană. Pe listă intră frigiderele și mașinile de spălat
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos
click.ro
image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto TIME, Profimedia jpg
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop joi, 18 decembrie. Gemenii și-ar putea răni persoana iubită, noi oferte profesionale pentru Pești
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos

OK! Magazine

image
Bona care are grijă de George, Charlotte și Louis, apariție rară. Maria Teresa Turrion Borrallo e o prezență discretă, dar esențială

Click! Pentru femei

image
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?