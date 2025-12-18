China taxează prezervativele și contraceptivele pentru a stimula natalitatea

Începând cu 1 ianuarie, prezervativele și alte metode contraceptive vor fi supuse unui TVA de 13%, în cadrul unei strategii care combină stimulente și presiuni pentru a încuraja nașterile, într-o perioadă în care China se confruntă cu scăderea continuă a populației.

China va introduce pentru prima dată în aproape trei decenii un impozit pe valoarea adăugată (TVA) pentru prezervative și alte contraceptive, într-un efort de a stimula natalitatea și de a moderniza legislația fiscală.

Începând cu 1 ianuarie, aceste produse vor fi supuse unui TVA de 13%, taxe de care au fost scutite de la introducerea TVA-ului la nivel național în 1993. Măsura a fost inclusă într-o lege a TVA-ului adoptată în 2024, ca parte a reformării sistemului fiscal, care reprezintă aproape 40% din veniturile totale ale Chinei.

Stimulente pentru creșterea natalității

După mai bine de 30 de ani de politică strictă a unui singur copil, China a introdus în ultima decadă o serie de măsuri pentru a stimula oamenii să aibă mai mulți copii. Astfel, cuplurile pot avea acum până la trei copii, iar unele provincii oferă reduceri pentru tratamentele de fertilizare in vitro și subvenții în bani pentru copiii suplimentari. De asemenea, unele autorități locale acordă zile suplimentare de concediu plătit tinerilor căsătoriți pentru a încuraja căsătoriile.

Totuși, decizia de a crește prețul prezervativelor și al contraceptivelor a stârnit ironii pe rețelele sociale. „Ce e în neregulă cu societatea modernă? Chiar merg la extreme doar ca să ne facă să avem copii”, a scris un utilizator pe Weibo, potrivit The Guardian.

Beneficii fiscale pentru familie și subvenții

Noua lege a TVA-ului prevede, totodată, reduceri fiscale pentru servicii de îngrijire a copiilor și pentru „servicii de introducere în căsătorie”. În acest an, guvernul a alocat 90 miliarde de yuani (aprox. 11,7 miliarde euro) pentru primul program național de subvenții pentru îngrijirea copiilor, oferind 3.600 de yuani anual (aprox. 470 euro) pentru fiecare copil sub trei ani. De asemenea, autoritățile au anunțat extinderea asigurării naționale de sănătate pentru a acoperi toate cheltuielile legate de naștere.

Efecte limitate și scăderea natalității

Cu toate acestea, stimulentele au avut un efect redus. În 2024, rata natalității a fost de 6,77 la 1.000 de locuitori, o creștere minoră față de 2023, dar încă mult sub nivelurile istorice. În plus, creșterea mortalității cauzată de îmbătrânirea populației a dus la scăderea numărului de locuitori pentru cel puțin trei ani consecutivi.

Există îngrijorări că autoritățile recurg acum și la „băț” pentru a atinge obiectivul național de creștere a natalității. În unele zone, femeile au raportat că au primit apeluri de la autorități locale pentru a furniza informații despre ciclul menstrual și planurile de a avea copii. În decembrie, mass-media chineză a relatat că femeile dintr-un județ din provincia Yunnan erau obligate să comunice data ultimei menstruații autorităților locale. Biroul local de sănătate a explicat că aceste date sunt necesare pentru identificarea femeilor însărcinate și a celor care urmează să nască.

Un utilizator de social media a comentat: „Astăzi li se cere tuturor femeilor să raporteze perioada menstruală, mâine va fi raportarea actului sexual, poimâine vor suna să încurajeze actul sexual în perioada de ovulație … [asta e] reproducere în masă”.

Taxa simbolică pe prezervative

Creșterea taxelor pe prezervative are în mare parte un caracter simbolic. Un pachet de prezervative costă între 40 și 60 de yuani (aprox. 5-8 euro), iar pilulele contraceptive între 50 și 130 de yuani (6-17 euro) pe pachet lunar.

„Acum că politica natalității a Chinei s-a schimbat pentru a încuraja nașterile și nu mai promovează contracepția, este rezonabil să se reia impozitarea contraceptivelor”, a declarat He Yafu, demograf independent din provincia Guangdong. „Totuși, această măsură nu va avea un efect semnificativ asupra creșterii ratei fertilității”.

Yun Zhou, profesor asistent de sociologie la Universitatea din Michigan, a afirmat că noul TVA probabil nu va influența deciziile oamenilor, dar semnalează ce comportamente familiale sunt considerate de dorit de guvern. Zhou a adăugat că, dacă accesul la contraceptive devine dificil, „efectele negative vor fi suportate de femei, în special de cele defavorizate”.

Modernizarea fiscală și veniturile limitate

Planul Chinei de modernizare a sistemului fiscal include codificarea în lege a unor taxe anterior reglementate prin norme administrative. Deși autoritățile locale, confruntate cu lipsuri de fonduri și dificultăți în plata subvențiilor pentru copii, au nevoie de venituri suplimentare, taxa pe prezervative nu este de așteptat să aducă sume semnificative. Lee Ding, manager la firma Dezan Shira & Associates, estimează că impozitarea contraceptivelor va aduce anual aproximativ 5 miliarde de yuani (aprox. 650 milioane euro), mult mai puțin comparativ cu bugetul public general al Chinei de 22 trilioane de yuani (≈2,9 trilioane euro). „Nu credem că generarea de venituri este principalul motiv pentru extinderea TVA-ului la contraceptive”, a declarat Ding.