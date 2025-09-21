search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ofertă inedită în Polonia: un grup hotelier oferă beneficii cuplurilor care concep copii în timpul șederii. Care sunt condiţiile

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un grup hotelier din Polonia a iniţiat un program special, prin care vrea să încurajeze natalitatea la nivel naţional, oferind diferite beneficii cuplurilor care pot dovedi că au conceput un copil pe durata cazării în unităţile sale şi întrunesc anumite condiţii.

Natalitatea, încurajată cu beneficii pentru copiii concepuţi în hotelurile sale FOTO Shutterstock
Natalitatea, încurajată cu beneficii pentru copiii concepuţi în hotelurile sale FOTO Shutterstock

Polonia se confruntă cu o criză demografică majoră, rata natalității aflându-se într-o scădere constantă de 12 ani. În 2024, numărul nașterilor a fost cu 157.000 mai mic decât cel al deceselor, iar previziunile indică faptul că declinul va continua. La finalul lunii iunie 2025, populația țării era de aproximativ 37,4 milioane de locuitori, cu un milion mai puțin față de anul 2015, potrivit Biroului Național de Statistică (GUS), notează Agerpres.

În acest context, Grupul hotelier și imobiliar Arche, care deține 23 de hoteluri, clădiri și săli de conferințe în toată țara, a decis să își implice afacerile în susținerea natalității.

Pe site-ul său oficial, compania deplânge situația actuală și propune o soluție atipică: recompensarea cuplurilor care vor concepe un copil în timpul șederii într-unul dintre hotelurile sale.

Concret, clienții care pot demonstra că bebelușul lor a fost conceput în unitățile de cazare ale grupului Arche vor beneficia de o „petrecere familială gratuită”, cum ar fi organizarea botezului. În plus, pentru cuplurile care au cumpărat un apartament de la Arche și au un copil după mutare, compania oferă o primă de 10.000 de zloți (aproximativ 2.345 de euro).

Programul, intitulat „Arche generații”, are reguli clare: se adresează exclusiv cuplurilor heterosexuale („bărbat și femeie”), dintre care cel puțin un partener trebuie să fie cetățean polonez, rezident în Polonia și major.

Inițiativa nu se limitează doar la clienți. Compania a anunțat că va acorda bonusuri și angajaților care devin părinți, pentru a încuraja stabilitatea demografică în rândul personalului propriu.

Astfel, grupul Arche îmbină marketingul cu un mesaj social puternic, într-o perioadă în care Polonia caută soluții pentru a combate declinul demografic și pentru a încuraja creșterea numărului de nașteri.

Vă reamintim că, tot ca o măsură care să ducă la creşterea natalităţii, a fost înăsprită legislaţia privind avortul, ceea ce a dus la un val de nemulţumire generală.

Şi România se confruntă cu una dintre cele mai grave crize demografice din ultimele decenii, determinată de scăderea constantă a natalității, pe de o parte, dar și de creșterea problemelor de fertilitate în rândul cuplurilor tinere. Statisticile arată că, în prezent, se nasc cei mai puțini copii de când se realizează astfel de măsurători în țara noastră, această tendință negativă afectând întreaga Europă.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Kim Jong Un, apariție de senzație pe „insula comorilor”. Liderul nord-coreean, ținută fashion în fața supușilor. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
gandul.ro
image
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
mediafax.ro
image
Ea este Andreea, înotătoarea din România care i-a înnebunit pe americani cu frumusețea ei. A făcut antrenamente cu David Popovici și a devenit celebră după ce a plecat din țară
fanatik.ro
image
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali a reacționat: „Știau că are probleme cu cocaina”
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Momentul în care un șofer congolez dărâmă refugiul de tramvai și se oprește într-o casă de pariuri, în Chitila
observatornews.ro
image
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Ce se pune în varul pentru pomi ca să reziste mai mult pe scoarță. Cum se prepară corect soluția folosită de pomicultori
playtech.ro
image
Suma uriașă pentru care Maria Sharapova și-a vândut vila din Los Angeles. Sportiva și soțul ei se mută în Londra
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au ”explodat” la adresa CFR-ului, după decesul lui Ciprian Scrobotă: ”Josnic!”
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
kanald.ro
image
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Cine va fi NAȘA Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan. Este o vedetă extrem de iubită și respectată în showbiz: O să cânt la nunta lor!
romaniatv.net
image
Surpriză privind alegerile de la PMB. Kelemen Hunor: Aș stabili și aș merge pe alegeri în 2025, undeva spre toamna târziu
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Cât au plătit Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin, pentru o săptămână de vis în Grecia: „Am învățat să călătorim «light»”. Actrița a împărtășit secretul vacanțelor accesibile
click.ro
image
Cât costă cazarea în perioada sărbătorilor de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov? Gică Hagi vă așteaptă la Mamaia: „Întâlnire cu Moș Crăciun”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?