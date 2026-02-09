Japonia se pregătește pentru un atac al Chinei. „Doamna de Fier” pune militarizarea în centrul atenției

În spatele gardurilor negre de fier, soldații aleargă în cercuri sub privirile neliniștite ale locuitorilor din Kumamoto, în vestul îndepărtat al Japoniei. Dar baza pentru pregătirile unui eventual război regional își va muta curând o parte din activități sub pământ.

Tabăra Kengun găzduiește unele dintre cele mai avansate sisteme de armament ale Japoniei. Alte echipamente au fost relocate aici în ultimele săptămâni, pe măsură ce prim-ministra Sanae Takaichi, supranumită „Doamna de Fier”, transformă postura defensivă a țării și adoptă o poziție mai fermă față de China, conform cotidianului britanic ,,The Telegraph”. Mutarea operațiunilor în subteran va permite bazei să continue să funcționeze chiar și în cazul unui atac, o realitate cu care locuitorii și oficialii locali sunt nevoiți să se confrunte pentru prima dată după decenii.

„Am acceptat desfășurarea rachetelor cu rază lungă de acțiune în Tabăra Kengun deoarece acestea sunt esențiale pentru apărarea Japoniei. Suntem mai preocupați de securitate decât am fost vreodată. Este un fapt că riscul reprezentat de China pentru Japonia crește, iar răspunsul la acest risc este necesar”, a afirmat Kaihei Hashiguchi, reprezentant local în prefectura Kumamoto, situată pe insula Kyushu.

Operațiunile subterane sunt finanțate cu 33,7 miliarde de yeni (aproximativ 159 milioane de lire sterline), sumă alocată pentru anul 2026, însă detaliile proiectului sunt strict secrete. Tabăra Kengun servește drept cartier general al forțelor occidentale ale Japoniei, care supraveghează lanțul de insule sudice ce se întinde până la aproximativ 110 kilometri de Taiwan. În curând, baza va găzdui cea mai avansată rachetă japoneză de tip Type 12, lansată de la sol împotriva navelor, cu o rază de acțiune de până la 1.000 de kilometri, suficient pentru a atinge teritoriul Chinei. Baza se află în centrul unei dezbateri tot mai intense privind militarizarea Japoniei, devenită temă majoră în timpul alegerilor legislative anticipate desfășurate pe 8 februarie.

Deși mulți alegători au fost preocupați în principal de economie, un număr tot mai mare își îndreaptă atenția către securitatea națională, fiind divizați între susținerea unei apărări consolidate ca formă de descurajare și menținerea status quo-ului, de teama transformării țării într-o țintă. Militarizarea rămâne un subiect sensibil în Japonia, unde pacifismul a fost doctrina dominantă de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, după ce țara a devenit singura din lume care a suferit atacuri nucleare.

Spre deosebire de armatele din Regatul Unit sau Statele Unite, Forțele Japoneze de Autoapărare (JSDF) sunt limitate constituțional la acțiuni strict defensive și nu pot desfășura operațiuni ofensive. O eventuală extindere a capacităților de apărare, mai populară în rândul tinerilor mai puțin familiarizați cu costurile războiului, ar presupune o schimbare profundă de mentalitate pentru o mare parte a societății japoneze.

Această evoluție nu este singulară. În Europa, Germania se află în centrul planurilor de reînarmare rapidă și de contracarare a unor noi amenințări într-o lume post-Trump tot mai fragmentată în „sfere de influență”. Prim-ministra Takaichi a adus, însă apărarea națională în prim-planul agendei sale, în cele patru luni de la preluarea mandatului. Ea a convocat alegeri anticipate la sfârșitul lunii ianuarie, transformând scrutinul într-un referendum asupra scurtei sale guvernări și mizând pe popularitatea sa pentru obținerea unei majorități parlamentare.

Cota sa de aprobare, de aproximativ 58%, este cea mai ridicată pentru un prim-ministru japonez din ultimii aproape 20 de ani. Președintele SUA, Donald Trump, a invitat-o deja la Casa Albă în luna martie. Inspirată de Margaret Thatcher, Takaichi a gestionat cu succes întâlniri cu lideri internaționali precum Donald Trump, Sir Keir Starmer și Giorgia Meloni, însă bilanțul său intern rămâne modest. Cel mai notabil moment al mandatului său a fost, de fapt, o criză diplomatică cu China, declanșată la doar două săptămâni după preluarea funcției.

La începutul lunii noiembrie, ea a declarat în Parlament că un conflict în jurul Taiwanului, teritoriu revendicat de Beijing, ar putea activa o clauză constituțională ce ar permite JSDF să intervină pentru protejarea Japoniei. Declarația a provocat furie la Beijing, care a reacționat prin descurajarea călătoriilor cetățenilor chinezi în Japonia și prin blocarea exporturilor de bunuri cu dublă utilizare. Experții estimează că aceste măsuri ar putea costa economia japoneză aproximativ 10 miliarde de lire sterline.

„Comentariile lui Takaichi au fost nechibzuite, iar reacția Chinei m-a făcut și mai speriată de un posibil conflict în jurul Taiwanului”, a spus Sara Fukushima, angajată într-un restaurant din Kumamoto.

Cu toate acestea, ea rămâne o susținătoare a prim-ministrei. „Nu sunt cea mai mare fană a ei, dar cred că Takaichi este cel mai capabil politician să schimbe Japonia în bine”, a adăugat Fukushima.

Susținătorii săi afirmă că lipsa alternativelor este evidentă, în condițiile în care LDP a guvernat Japonia în cea mai mare parte a ultimilor 60 de ani, iar alte partide nu au experiență de guvernare.

„LDP are o expertiză solidă în formularea și implementarea politicilor de apărare, în timp ce celelalte partide nu dispun de suficientă experiență, mai ales în acest domeniu”, a explicat Lida Masafumi, director al studiilor de securitate la Institutul Național de Studii de Apărare.

LDP este unul dintre cele mai ferme partide în privința politicii de apărare, în timp ce opoziția promovează, în general, o abordare mai pacifistă. Partenerul său de coaliție, Partidul Inovației, a cerut chiar o dezbatere privind partajarea nucleară cu SUA, un pas extrem de sensibil pentru Japonia. De fapt, partenerul actual de coaliție al LDP, Partidul Inovației, a cerut chiar o dezbatere privind partajarea nucleară cu SUA, un pas semnificativ pentru Japonia, al cărei rol militar este limitat la apărare. Amenințarea principală la adresa Japoniei provenea anterior din Coreea de Nord, care și-a extins treptat capacitățile nucleare și a efectuat teste cu rachete în apropierea teritoriului japonez. În ultimii ani, însă, China a depășit-o.

„Simt un enorm sentiment de criză și risc astăzi, mai mare decât oricând de la Al Doilea Război Mondial. Nivelul de pericol este incomparabil, fără precedent. Acum zece ani existau doar câteva confruntări între navele chineze și paza de coastă japoneză, dar astăzi situația este mult mai extremă”, a spus Satoru Nakamura, șeful unui think tank de apărare din Okinawa, cea mai sudică prefectură a Japoniei.

Tokyo este tot mai îngrijorat și de o posibilă invazie chineză a Insulelor Senkaku

China și-a intensificat activitatea militară în jurul Taiwanului, trimițând nave și avioane în zona insulei și amenințând că va folosi forța pentru a o aduce sub controlul său. Potrivit presei de stat chineze, garda de coastă a Chinei a desfășurat peste 550.000 de misiuni navale și aproximativ 6.000 de aeronave în jurul insulelor în ultimii cinci ani, o creștere de aproape 15 ori. Agresivitatea Chinei în jurul Taiwanului îi îngrijorează pe mulți japonezi, având în vedere proximitatea geografică și faptul că Japonia găzduiește peste 55.000 de soldați americani care probabil ar fi implicați într-un eventual conflict.

„De fiecare dată când citesc știrile online, mă sperii. Taiwanul este atât de aproape de insulele sudice ale Japoniei. Trebuie să fim pregătiți; dacă se întâmplă ceva în jurul Japoniei, este important să ne putem proteja”, a spus Misa Kuraoka, igienistă dentară în vârstă de 29 de ani, din Kumamoto.

Un scenariu legat de Taiwan nu este singura amenințare din partea Chinei cu care se confruntă Japonia. Tokyo este tot mai îngrijorat și de o posibilă invazie chineză a Insulelor Senkaku, administrate de Japonia, dar revendicate de Beijing.

„Este foarte clar că China revendică suveranitatea asupra insulelor și și-a crescut treptat prezența nu doar a gărzii de coastă, ci și a marinei și forțelor aeriene, în zone foarte apropiate de acestea”, a mai spus Masafumi.

În decembrie anul trecut, Japonia a acuzat China că a vizat cu radarul două avioane de vânătoare F-15 japoneze, o practică utilizată pentru a măsura distanța înaintea unui atac cu rachete și considerată pe scară largă o amenințare militară gravă.

„Principalul motiv pentru care vreau să votez este să ne asigurăm că evităm războiul. Tot ce văd la știri este înfricoșător”, a explicat Makoto, studentă în vârstă de 20 de ani din Kumamoto.

Lidera japoneză a promis să accelereze creșterea cheltuielilor de apărare, până la atingerea pragului de 2% din PIB. Mulți alegători sunt îngrijorați de acest obiectiv pentru că ar putea însemna taxe mai mari. Deși japonezii sunt tot mai preocupați de problemele de securitate, principala temă a alegerilor a fost creșterea costului vieții, pe fondul inflației ridicate și al taxelor, care au dus la majorarea facturilor la alimente și utilități. Aproximativ 80% dintre gospodăriile japoneze au resimțit impactul creșterii prețurilor asupra bugetului familiei, potrivit unui sondaj realizat de compania de asigurări Sumitomo Life, în septembrie anul trecut.

Cu toate acestea, persistă o incertitudine considerabilă în Japonia cu privire la faptul dacă sporirea capacităților de apărare și achiziționarea de sisteme mai avansate ar putea transforma țara într-o țintă mai mare în ochii Chinei. Consecințele războiului apasă greu asupra orașului Kumamoto, separat de Nagasaki printr-o strâmtoare îngustă. Nagasaki este unul dintre cele două orașe japoneze lovite de bombele atomice americane în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Japonezii, indeciși în privința unui răspuns la amenințările Chinei

Un sondaj realizat de agenția de știri Kyodo în noiembrie, la scurt timp după escaladarea tensiunilor dintre Japonia și China, arată că publicul japonez rămâne divizat în privința modului în care Guvernul ar trebui să reacționeze: aproape 50% susțin dreptul Japoniei la autoapărare, în timp ce 44% se opun. Pentru mulți dintre cei care locuiesc în apropierea Taberei Kengun, desfășurarea armelor cu rază lungă de acțiune a generat o îngrijorare profundă.

„Un prieten de-al meu s-a mutat recent după ce a aflat că vor desfășura o rachetă în tabără. Dacă ar plănui vreodată extinderea bazei, m-ar speria foarte tare”, a spus Haroyu, un pensionar care locuiește la cinci minute de bază.

Un sentiment similar se resimte pe Yonaguni, cea mai mică și mai vestică insulă a Japoniei, situată la aproximativ 110 kilometri de coasta Taiwanului. Insula a devenit, de asemenea, un punct de interes pentru Ministerul Apărării, având în vedere că într-o zi ar putea deveni linia frontului unui eventual răspuns internațional la un război pentru Taiwan. Japonia a înființat o bază militară pe insulă în 2016, pe care a extins-o treptat, alături de turnuri radar și unități pentru interceptoare de rachete PAC-3. Mulți locuitori văd militarizarea insulei drept o formă esențială de descurajare, în timp ce alții o percep ca pe un risc.

„Dacă avem mai multe arme, devenim o țintă. Asta înseamnă provocarea inamicului și inducerea unui atac, mai degrabă decât descurajare”, a spus Takako Ueno, asistentă într-un supermarket, care locuiește pe Yonaguni de cinci ani, într-un interviu acordat The Telegraph în decembrie.

Cu toate acestea, amenințarea tot mai mare din partea Chinei a început să schimbe discursul public, mai ales în rândul tinerilor, care cred că cea mai bună opțiune a Japoniei este să se pregătească pentru ce e mai rău.



