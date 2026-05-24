China elimină tarifele vamale pentru Africa: Mutarea geopolitică prin care Beijingul încearcă să-l contracareze pe Donald Trump

În timp ce statele africane se confruntă cu bariere tot mai greu de surmontat în tentativa de a exporta pe piața americană, ca urmare a valului de taxe vamale impus de președintele Donald Trump după revenirea sa la Casa Albă, Beijingul speculează momentul.

De la 1 mai, Beijingul a eliminat complet tarifele vamale pentru toate produsele provenite din 53 de state africane, dintr-un total de 54. Singura excepție de pe continent este micul stat Eswatini, sancționat astfel pentru menținerea relațiilor diplomatice cu Taiwanul. De la vin și lână, până la semințe de susan, mărfurile africane intră acum liber pe piața chineză. Analiștii avertizează că această decizie ar putea propulsa o populație de peste un miliard de oameni și resurse minerale vaste direct în orbita de influență a Chinei, scrie The Wall Street Journal .

Fiind deja cel mai mare partener comercial al Africii, China folosește această inițiativă pentru a-și consolida imaginea auto-promovată de lider și protector al lumii în curs de dezvoltare. Mesajul transmis de Beijing rezonează puternic în rândul liderilor africani, mulți considerând modelul chinez de combatere a sărăciei drept un etalon.

„Din punct de vedere politic, decizia este extrem de abilă”, explică Ronak Gopaldas, director în cadrul firmei de consultanță Signal Risk. „Ea întărește imaginea Beijingului de partener stabil și previzibil pentru Africa, în contrast puternic cu abordarea tranzacțională și adesea imprevizibilă care caracterizează Washingtonul în ultimii ani.”

Pe lângă capitalul de imagine, mișcarea securizează lanțurile de aprovizionare ale Chinei cu minerale critice – precum cobaltul, cuprul și coltanul – și deschide noi uși pentru companiile chineze de infrastructură și logistică finanțate de Beijing. În Kenya, de pildă, autoritățile văd în acest acord o șansă de a reduce deficitul comercial de 4 miliarde de dolari cu China, mizând pe exporturile de cafea, ceai și fructe exotice.

Obstacolele structurale din comerțul sino-african

Totuși, experții îndeamnă la prudență. Măsura, deși extinde o facilitate acordată anterior în 2024 pentru 33 de state profund defavorizate, nu va schimba peste noapte tiparul asimetric al relațiilor comerciale. Africa rămâne, în esență, un exportator de materii prime și un importator de produse finite chinezești.

Cobus van Staden, cercetător în cadrul organizației China-Global South Project, atrage atenția că eliminarea taxelor nu rezolvă barierele netarifare: standardele fitosanitare extrem de rigide impuse de China și infrastructura logistică deficitară din Africa. Din Nigeria și până în Lesotho, antreprenorii și oficialii locali recunosc că, fără investiții masive în capacități de producție, procesare locală și rețele de transport, beneficiile vor rămâne limitate și concentrate tot în zona materiilor prime.

Stilul Trump vs. diplomația chineză a creditelor

Inițiativa Beijingului contrastează flagrant cu abordarea administrativă de la Washington. Anul trecut, SUA au impus tarife generale de 30% Africii de Sud (cea mai mare economie de pe continent) și de 15% Republicii Democrate Congo, o țară extrem de bogată în minerale. Ulterior, Donald Trump a instituit o taxă generală de 10% pentru toate națiunile, măsură aflată în prezent sub revizuire juridică.

Mai mult, deciziile administrative de la Washington au zdruncinat profund punțile diplomatice.

Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), un pilon istoric în Africa, a fost desființată la scurt timp după începerea noului mandat al lui Trump. Viitorul Legii privind Creșterea și Oportunitățile în Africa (AGOA), care asigura accesul fără taxe pe piața SUA, a devenit incert, iar zeci de posturi de ambasador american pe continent au rămas neocupate.

Pentru China, noul mecanism tarifar reprezintă și o modalitate de a recupera terenul pierdut. În perioada 2000-2024, Beijingul a pompat aproximativ 181 de miliarde de dolari în Africa sub formă de împrumuturi pentru infrastructură (porturi, căi ferate, aeroporturi). Totuși, calitatea uneori îndoielnică a lucrărilor și termenii duri de creditare au atras critici aspre, iar încetinirea propriei economii a obligat China să reducă finanțările directe.

În acest context, deschiderea pieței prin eliminarea tarifelor devine noua armă de soft power a Beijingului. Rămâne de văzut dacă statele africane vor reuși să profite de această oportunitate pentru a adăuga valoare produselor proprii sau dacă vor rămâne simple surse de materie primă în noul război economic dintre marile puteri, conchide WSJ.