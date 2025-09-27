China a testat zilele acestea cea mai mare și mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume. De asemenea, potrivit presei chineze, este prima turbină de acest tip care a generat un megawatt de energie în timpul unui zbor de test.

Între 19 și 21 septembrie, dirijabilul S1500 – de dimensiunea unui teren de baschet și înalt cât o clădire de 13 etaje – a devenit prima turbină de acest tip care a generat un megawatt de energie în timpul unui zbor de test efectuat într-o zonă deșertică din regiunea Xinjiang, în vestul Chinei, scrie South China Morning Post.

Testele au inclus asamblarea în condiții deșertice, verificări de presiune, precum și lansarea și recuperarea în condiții de vânt puternic, atât ziua, cât și noaptea.

„Toate obiectivele planificate au fost atinse”, a anunțat compania Sawes Energy Technology, cu sediul la Beijing, unul dintre principalii dezvoltatori ai proiectului.

Dun Tianrui, directorul general și proiectantul-șef al companiei, a numit realizarea „un pas esențial către utilizarea practică a produsului”.

El a precizat că vor urma teste suplimentare în diferite regiuni și medii din China, iar producția de serie este programată pentru 2026, primele unități urmând să fie conectate la rețea în același an.

Spre deosebire de turbinele eoliene tradiționale, care se ridică de la sol asemenea unor uriașe mori de vânt, turbinele aeropurtate plutesc în carcase umplute cu heliu care ridică generatoarele în atmosferă, energia fiind transmisă înapoi la sol prin cabluri rezistente.